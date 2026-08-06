La Rioja rinde homenaje a la independencia boliviana con una gran celebración cultural

La colectividad boliviana en La Rioja celebrará el 201° aniversario de su independencia con actos en la Plaza 25 de Mayo y un encuentro gastronómico el sábado. Se espera la participación de miles de ciudadanos, fortaleciendo la integración cultural.

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La comunidad boliviana en La Rioja celebrará este jueves 6 de agosto el 201° aniversario de la Independencia de Bolivia con un variado programa que incluye danzas tradicionales y una fuerte representación gastronómica. Erick Quispe, presidente de la Colectividad Boliviana, invitó a la ciudadanía a participar de los festejos organizados junto al Gobierno provincial.

El acto principal se realizará en la Plaza 25 de Mayo a las 10:00 horas, donde se llevará a cabo el izamiento de los himnos y se ofrecerán palabras alusivas. La jornada contará con presentaciones de comparsas y una degustación de platos típicos bolivianos.

Además, el sábado 8 de agosto se desarrollará un encuentro gastronómico en el Centro Vecinal 3 de Febrero, donde se expondrán y competirán platos tradicionales como la sopa de maní y el picante de pollo. Quispe destacó que residen aproximadamente 13.000 ciudadanos bolivianos en la provincia, quienes aportan significativamente a la economía local a través del comercio y la agricultura.

Se anticipa que las celebraciones atraerán a compatriotas de Chilecito, Aimogasta, Vichigasta y de la vecina provincia de Catamarca, promoviendo una fiesta de integración cultural y familiar.