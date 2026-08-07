Efemérides del 7 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 7 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 7 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 7 de agosto de 2026
- 1890 – en Buenos Aires, tras la renuncia del presidente Miguel Juárez Celman, Carlos Pellegrini asume la presidencia.
- 1953 – en la ciudad de Córdoba (Argentina) ―en el marco del Gobierno democrático de Juan Domingo Perón (entre 1943 y 1955)― el piloto teniente Connan Jorge Doyle realiza su primer vuelo del bimotor multipropósito I.Ae. 35 Huanquero, diseñado y construido por la Fábrica Militar de Aviones (en Córdoba), equipado con motores nacionales IA‑19 R El Indio (de 750 HP).
- 1981 – Ángeles Balbiani, actriz, presentadora de televisión, modelo y periodista argentina.
- 1982 – Juan Martín Hernández, jugador de rugby argentino.
- 1989 – Federico Ortiz López, futbolista argentino.
- 1989 – Pablo Podio, futbolista argentino.
- 1993 – Facundo Rivero, futbolista argentino.
- 1999 – Andrés Jakos, piloto de automovilismo argentino.
- 2000 – Nahuel Buchaillot, baloncestista argentino.
- 2015 – en Argentina corre el último tren especial a la provincia de La Pampa suspendido el 10 de agosto.
El 7 de agosto de 1927, la primera transmisión de televisión en el mundo fue realizada por el inventor escocés John Logie Baird en su laboratorio en Londres. Esta demostración marcó un hito en la historia de la comunicación visual, aunque la televisión no se popularizó hasta décadas más tarde. Baird logró transmitir imágenes en movimiento de forma mecánica, sentando las bases para el desarrollo de la televisión moderna.
En el mundo: 7 de agosto de 2026
- 768 – en Roma, el aristócrata Esteban III es coronado como papa de la Iglesia católica. Fallecerá en 772.
- 1028 – en Portugal, el rey Alfonso V de León fallece de un flechazo sitiando la plaza de Viseu.
- 1676 – a las 09:44:50 GMT, el astrónomo danés Ole Rømer (1644‑1710) ―que trabajaba en el Observatorio Astronómico de París― registra un eclipse de Ío (satélite natural del planeta Júpiter). Desde 1671, Rømer venía registrando más 30 eclipses, que le permitirán advertir que las ocultaciones se producían con retrasos crecientes cuando la Tierra ―en su órbita alrededor del Sol― se alejaba de Júpiter y más pronto cuando la Tierra se aproximaba. Eso le hará deducir que la luz no es instantánea. Rømer advirtió que las ocultaciones se producían con retrasos crecientes cuando la Tierra ―en su órbita alrededor del Sol― se alejaba de Júpiter y más pronto cuando la Tierra se aproximaba. El valor determinado por Rømer fue un 26,6 % menor que el valor aceptado actualmente (de 299 792.4580000 km/s).
- 1711 – se funda el hipódromo Royal Ascot. Días más tarde se celebra su primera carrera de caballos.
- 1735 – en el puerto pluvial de Chone, un caserío ubicado 50 km hacia el interior de la costa pacífica del Ecuador y 330 km al oeste de Quito, el religioso mercedario portovejense José Antonio Cedeño Macías (1698‑1739) ―por órdenes de Dionisio de Alcedo y Herrera (presidente de la Real Audiencia de Quito)― crea la parroquia Visorreinal Santísima Villa Rica de la Bendita Providencia de San Cayetano de Chone desta Nuestra Nueva Castilla (actual Chone).
- 1819 – con la victoria en la Batalla de Boyacá, Colombia se independiza del Reino de España.
- 1825 – en Lima (Perú), el general venezolano Simón Bolívar funda el Glorioso Colegio Nacional de San Carlos.
- 1839 – se inaugura el Observatorio de Púlkovo.
- 1858 – en Londres (Inglaterra), la Reina Victoria elige a la ciudad de Ottawa como capital de Canadá.
- 1890 – en Buenos Aires, tras la renuncia del presidente Miguel Juárez Celman, Carlos Pellegrini asume la presidencia.
- 1911 – en Santiago de Chile se inaugura el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río.
- 1919 – en España, el Congreso aprueba el dictamen referente al ingreso de este país en la Sociedad de Naciones.
- 1924 – en Lima (Perú) se funda la Federación Universitaria de Fútbol (actual Club Universitario de Deportes).
- 1924 – en Barranquilla (Colombia) se funda el equipo de fútbol Juventud Junior (actual Atlético Junior).
- 1926 – en Brooklands (Reino Unido) se celebra el primer campeonato de carreras de coches.
- 1933 – en la masacre de Simele (Irak), soldados iraquíes asesinan a más de 3000 iraquíes asirios.
- 1942 – en las Islas Salomón (Oceanía), los marines estadounidenses comienzan el asalto a Guadalcanal.
- 1953 – en la ciudad de Córdoba (Argentina) ―en el marco del Gobierno democrático de Juan Domingo Perón (entre 1943 y 1955)― el piloto teniente Connan Jorge Doyle realiza su primer vuelo del bimotor multipropósito I.Ae. 35 Huanquero, diseñado y construido por la Fábrica Militar de Aviones (en Córdoba), equipado con motores nacionales IA‑19 R El Indio (de 750 HP).
- 1956 – en la ciudad de Cali (Colombia) ocurre la Explosión de Cali: explotan siete camiones del ejército cargados con 42 toneladas de explosivo plástico gelatinoso, dejando un cráter de 50 metros de diámetro por 25 metros de profundidad. Mueren al menos 4000 personas y quedan unas 12 000 heridas.
- 1957 – en el área de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 4:25 a. m. (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Stokes, de 19 kilotones. Es la bomba n.º 101 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1958 – en Colombia, Alberto Lleras Camargo asume el cargo de presidente por segunda vez.
- 1959 – los Estados Unidos lanzan el Explorer 6 para tomar la primera foto de la Tierra desde un satélite.
- 1960 – en África, Costa de Marfil se independiza de Francia.
- 1961 – el cosmonauta soviético Gherman Titov orbita alrededor de la Tierra durante un día completo en la nave Vostok 2.
- 1962 – en Colombia, Guillermo León Valencia asume el cargo de presidente.
- 1963 – En Rajadell (España) ―en el marco de la dictadura franquista (1939‑1975)―, la Guardia Civil ataca en emboscada y da muerte a Ramón Vila, maquis (guerrillero antifranquista) que había luchado en el bando republicano durante la guerra civil española (1936‑1939) y contra los nazis alemanes durante la ocupación de Francia por las fuerzas del Eje.
- 1963 – el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas prohíbe la venta de armas a Sudáfrica.
- 1964 – Estados Unidos entra oficialmente a la guerra de Vietnam (1955‑1975) después de haber aprobado un bombardeo en territorio norvietnamita.
- 1966 – en Colombia, Carlos Lleras Restrepo asume el cargo de presidente.
- 1970 – en Colombia, Misael Pastrana asume el cargo de presidente.
- 1974 – en Colombia, Alfonso López Michelsen asume el cargo de presidente.
- 1978 – en Tegucigalpa (Honduras), un triunvirato militar realiza un golpe de Estado y depone al general Juan Alberto Melgar Castro (jefe de Estado).
- 1978 – en Colombia, Julio César Turbay asume el cargo de presidente.
- 1982 – en Colombia, Belisario Betancur asume el cargo de presidente.
- 1984 – en el golfo Pérsico, Irak reanuda sus ataques contra Irán mediante el lanzamiento de misiles contra los barcos petroleros.
- 1986 – en Colombia, Virgilio Barco asume el cargo de presidente.
- 1987 – los presidentes de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras firman el Acuerdo de Esquipulas, un plan para la pacificación de la región.
- 1990 – tras la invasión de Kuwait por Irak, Turquía cierra el oleoducto que transportaba petróleo iraquí al mar Mediterráneo.
- 1990 – en Colombia, César Gaviria asume el cargo de presidente.
- 1992 – 39 naciones asisten a la Conferencia de desarme, que deriva en la firma del Tratado de Prohibición de Armamento Químico.
- 1994 – en Yokohama (Japón) se celebra la X Conferencia Internacional sobre el Sida, enfermedad que afectaba ya a 36,1 millones de personas en todo el mundo.
- 1994 – en Colombia, Ernesto Sámper asume el cargo de presidente.
- 1996 – cerca de la localidad española de Biescas (provincia de Huesca) mueren 87 personas y 183 resultan heridas como consecuencia de una riada provocada por una tormenta, que arrasó el cámping Las Nieves.
- 1998 – en las embajadas de Estados Unidos en Nairobi y Dar es Salaam, la banda terrorista Frente Islámico, del árabe Osama bin Laden perpetra dos atentados. Mueren 258 personas y unas 5000 resultan heridas.
- 1998 – en Colombia, Andrés Pastrana asume el cargo de presidente.
- 2002 – la compañía Apple libera al mercado su más reciente computador Mac Pro luego de un año de anticipación, eliminando de su línea de productos el procesador PowerPC.
- 2002 – en México se emite a través del Canal de las Estrellas, el primer capítulo de la serie La familia P. Luche, como un segmento semanal del programa XHDRBZ.
- 2002 – en Colombia, Álvaro Uribe asume el cargo de presidente para el período 2002‑2006, mientras las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) perpetran el Atentado a la Casa de Nariño en Bogotá.
- 2006 – en Colombia, Álvaro Uribe asume el cargo de presidente por segunda vez para el período 2006‑2010.
- 2007 – el beisbolista estadounidense Barry Bonds conecta el cuadrangular n.º 756 de su vida, superando así el récord de todos los tiempos en manos de Hank Aaron (755).
- 2008 – en Tsjinvali (capital de la República de Osetia del Sur, recientemente creada y apoyada por Rusia) ―en el marco de la segunda guerra de Osetia del Sur (del 1 al 16 de agosto)― comienza la invasión de las tropas invasoras georgianas (batalla de Tsjinvali.
- 2010 – en Colombia, Juan Manuel Santos asume el cargo de presidente por el período 2010‑2014.
- 2014 – en Colombia, Juan Manuel Santos asume el cargo de presidente por segunda vez para el período 2014‑2018.
- 2015 – en Argentina corre el último tren especial a la provincia de La Pampa suspendido el 10 de agosto.
- 2018 – en Colombia, Iván Duque Márquez asume el cargo de presidente para el período 2018‑2022.
- 2019 – en Puerto Rico, Wanda Vázquez (59) asume el cargo de gobernadora luego de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico declarase inconstitucional la gobernación de Pedro Pierluisi.
- 2022 – en Colombia, Gustavo Petro asume el cargo de presidente para el periodo 2022‑2026.
- 2024 – en Sudáfrica, el sistema de alerta de impacto ATLAS (asteroid terrestrial-impact last alert system: ‘sistema de última alerta de impacto terrestre de asteroides’) descubre el asteroide 2024 PT5, de 11 metros de diámetro. Este pequeño viajero espacial será capturado temporalmente por la gravedad de la Tierra, convirtiéndose en lo que se conoce como una «miniluna» durante un período de 57 días entre el 29 de septiembre y el 25 de noviembre de 2024.
- 2026 – en Colombia, Abelardo de la Espriella asume el cargo de presidente para el periodo 2026‑2030