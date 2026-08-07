Efemérides del 7 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 7 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 7 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 7 de agosto de 2026

1890 – en Buenos Aires, tras la renuncia del presidente Miguel Juárez Celman, Carlos Pellegrini asume la presidencia.

– en Buenos Aires, tras la renuncia del presidente Miguel Juárez Celman, Carlos Pellegrini asume la presidencia. 1953 – en la ciudad de Córdoba (Argentina) ―en el marco del Gobierno democrático de Juan Domingo Perón (entre 1943 y 1955)― el piloto teniente Connan Jorge Doyle realiza su primer vuelo del bimotor multipropósito I.Ae. 35 Huanquero, diseñado y construido por la Fábrica Militar de Aviones (en Córdoba), equipado con motores nacionales IA‑19 R El Indio (de 750 HP).

– en la ciudad de Córdoba (Argentina) ―en el marco del Gobierno democrático de Juan Domingo Perón (entre 1943 y 1955)― el piloto teniente Connan Jorge Doyle realiza su primer vuelo del bimotor multipropósito I.Ae. 35 Huanquero, diseñado y construido por la Fábrica Militar de Aviones (en Córdoba), equipado con motores nacionales IA‑19 R El Indio (de 750 HP). 1981 – Ángeles Balbiani, actriz, presentadora de televisión, modelo y periodista argentina.

– Ángeles Balbiani, actriz, presentadora de televisión, modelo y periodista argentina. 1982 – Juan Martín Hernández, jugador de rugby argentino.

– Juan Martín Hernández, jugador de rugby argentino. 1989 – Federico Ortiz López, futbolista argentino.

– Federico Ortiz López, futbolista argentino. 1989 – Pablo Podio, futbolista argentino.

– Pablo Podio, futbolista argentino. 1993 – Facundo Rivero, futbolista argentino.

– Facundo Rivero, futbolista argentino. 1999 – Andrés Jakos, piloto de automovilismo argentino.

– Andrés Jakos, piloto de automovilismo argentino. 2000 – Nahuel Buchaillot, baloncestista argentino.

– Nahuel Buchaillot, baloncestista argentino. 2015 – en Argentina corre el último tren especial a la provincia de La Pampa suspendido el 10 de agosto.

💡 ¿Sabías que...? El 7 de agosto de 1927, la primera transmisión de televisión en el mundo fue realizada por el inventor escocés John Logie Baird en su laboratorio en Londres. Esta demostración marcó un hito en la historia de la comunicación visual, aunque la televisión no se popularizó hasta décadas más tarde. Baird logró transmitir imágenes en movimiento de forma mecánica, sentando las bases para el desarrollo de la televisión moderna.

En el mundo: 7 de agosto de 2026