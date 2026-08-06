El regreso del BOCADE promete mejorar la conectividad en La Rioja desde agosto

A partir de agosto, se implementará el regreso del BOCADE para todos los empleados públicos provinciales, con un cronograma de pagos que comenzará la semana del 17 de agosto. Se dispondrán 24 cajas y 9 bocas de pago exclusive, optimizando la entrega y asegurando que todos puedan acceder a sus beneficios.

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El Gobierno provincial ha anunciado el regreso del BOCADE (Bono de Circulación y Cancelación de Deuda) para todos los empleados públicos, incluyendo personal de planta permanente, contratados y vinculados. Esta medida, confirmada por el Tesorero General de la Provincia, Carlos Mario Zapata, se implementará a partir de agosto, con un cronograma de pagos que comenzará la semana del 17 de agosto, incluso en días feriados.

Para facilitar la entrega de los bonos, se establecerá un operativo especial que contará con 24 cajas y 9 bocas de pago dedicadas a los organismos estatales con mayor cantidad de trabajadores. Los pagos se organizarán simultáneamente según la terminación del número de documento (DNI), y algunos organismos podrán realizar pagos en sus propias dependencias.

Los empleados que no puedan asistir en la fecha asignada tendrán la opción de cobrar sus bonos en días posteriores. Además, los bonos podrán ser utilizados en diversos comercios de la provincia. Para evitar abusos y garantizar transparencia, el Gobierno trabaja en colaboración con la Secretaría de Comercio Interior para fortalecer los mecanismos de control.

Por otro lado, el pago de los “Chachos” para los empleados de planta de la Municipalidad de La Rioja será gestionado de manera independiente por la Secretaría de Hacienda del municipio, buscando asegurar un acceso ordenado a los beneficios para todos los trabajadores municipales.