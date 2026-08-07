Sábado, 8 de Agosto 2026
La Rioja

Trabajadores estatales recibirán 50 mil Chachos desde el lunes en La Rioja

El Gobierno de La Rioja comenzará el 17 de agosto el pago de 50.000 Bonos de Cancelación de Deuda para trabajadores públicos. Este beneficio se extenderá hasta noviembre y busca mejorar la economía local.

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Redacción Equipo Editorial
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El Gobierno de La Rioja ha anunciado que el pago de los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), conocidos como Chachos, comenzará el próximo lunes 17 de agosto. Este beneficio está destinado a trabajadores de la Administración Pública Provincial, incluyendo tanto al personal de planta como a aquellos vinculados de otras formas laborales.

En esta primera etapa, se abonarán 50.000 Chachos por agente. El cronograma de pago se dará a conocer en los próximos días y se implementará a través de diferentes bocas de pago habilitadas, incluyendo organismos como la Secretaría General de la Gobernación y varios ministerios. En la ciudad Capital, habrá 24 cajas distribuidas en nueve puntos de atención, donde se podrá cobrar de 16 a 21 horas.

Es importante destacar que el pago es acumulativo, lo que permite a quienes no puedan cobrar en el mes correspondiente hacerlo en meses posteriores sin perder su derecho. Esta medida busca asegurar que todos los trabajadores puedan acceder a este beneficio, lo que se espera que tenga un impacto positivo en la economía local.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial bonos de cancelación de deuda administración pública economía local trabajadores
TL;DR

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