Viernes, 7 de Agosto 2026
La Rioja

Olta enfrenta daños severos por vientos intensos: columnas caídas y destrozos en la localidad

Intensas ráfagas de viento en Olta superan los 70 km/h, causando daños y caída de columnas. Autoridades advierten sobre riesgos y piden precaución en la comunidad.

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Redacción Equipo Editorial
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Las condiciones climáticas adversas están causando serios problemas en la ciudad de Olta, ubicada en el departamento General Belgrano. Se han registrado intensas ráfagas de viento que superan los 70 kilómetros por hora, lo que ha llevado a la caída de varias columnas en distintos puntos de la ciudad. Un incidente notable involucró el desplome de una columna sobre un automóvil marca Toyota, causando daños significativos.

Ante la continuidad de las alertas por vientos intensos, las autoridades locales han instado a la población a tomar precauciones. Se recomienda evitar estacionar vehículos cerca de árboles, postes de alumbrado y otras estructuras inestables. Asimismo, se aconseja limitar la circulación por las calles a menos que sea absolutamente necesario.

Las autoridades advierten sobre el riesgo de desprendimiento de ramas y estructuras, lo que ha generado preocupación en la comunidad. Esta situación refleja un patrón más amplio de inclemencias que afectan a la región, donde la combinación de vientos fuertes y posibles tormentas puede incrementar los riesgos. La colaboración de los ciudadanos es crucial para garantizar la seguridad y minimizar los peligros en las próximas horas.

Etiquetas: olta general belgrano clima adverso vientos intensos seguridad comunidad
TL;DR

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