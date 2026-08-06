Clases suspendidas en Chilecito y Famatina: el viento obliga a tomar precauciones

Las autoridades educativas han decidido suspender las actividades escolares presenciales en los departamentos Chilecito y Famatina debido a las intensas ráfagas de viento que afectan la región. Esta medida, adoptada tras una recomendación de Defensa Civil, busca proteger la integridad física de estudiantes, docentes y personal auxiliar en medio de las condiciones climáticas adversas.
Desde el organismo de seguridad, se aconseja a la comunidad tomar precauciones adicionales, como evitar circular innecesariamente por la vía pública y asegurar objetos sueltos en balcones y patios que puedan convertirse en peligros ante la fuerza del viento. Esta advertencia se extiende a todos los ciudadanos que residen en las áreas impactadas.
Se anticipa que en las próximas horas se emitirá un nuevo parte informativo para evaluar la evolución del fenómeno meteorológico y determinar la reanudación de las actividades escolares. La situación genera inquietud entre los padres y la comunidad, que espera que las decisiones tomadas prioricen la seguridad de los más vulnerables.