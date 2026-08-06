Viernes, 7 de Agosto 2026
La Rioja

Clases suspendidas en Chilecito y Famatina: el viento obliga a tomar precauciones

Las autoridades suspendieron las actividades escolares en Chilecito y Famatina por fuertes ráfagas de viento. Defensa Civil recomienda extremar los cuidados y evitar salir innecesariamente. Se espera un nuevo parte sobre la situación meteorológica.

Redacción
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Clases suspendidas en Chilecito y Famatina: el viento obliga a tomar precauciones
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Las autoridades educativas han decidido suspender las actividades escolares presenciales en los departamentos Chilecito y Famatina debido a las intensas ráfagas de viento que afectan la región. Esta medida, adoptada tras una recomendación de Defensa Civil, busca proteger la integridad física de estudiantes, docentes y personal auxiliar en medio de las condiciones climáticas adversas.

Desde el organismo de seguridad, se aconseja a la comunidad tomar precauciones adicionales, como evitar circular innecesariamente por la vía pública y asegurar objetos sueltos en balcones y patios que puedan convertirse en peligros ante la fuerza del viento. Esta advertencia se extiende a todos los ciudadanos que residen en las áreas impactadas.

Se anticipa que en las próximas horas se emitirá un nuevo parte informativo para evaluar la evolución del fenómeno meteorológico y determinar la reanudación de las actividades escolares. La situación genera inquietud entre los padres y la comunidad, que espera que las decisiones tomadas prioricen la seguridad de los más vulnerables.

Etiquetas: chilecito famatina defensa civil suspensión de clases condiciones climáticas seguridad escolar
TL;DR

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