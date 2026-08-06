Viento zonda genera ceses de actividades y alerta en La Rioja

Se emitió un alerta preventiva por vientos y viento zonda en La Rioja, afectando a todos los departamentos. Se recomienda evitar actividades físicas y quemas en sierra y montaña.

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El Sistema de Emergencias Provincial ha emitido un alerta preventiva por la presencia de vientos y viento zonda que afectará a todos los departamentos de la provincia durante la jornada, especialmente en la tarde y noche. En Anillaco, se suspendieron las actividades en un colegio debido a las intensas ráfagas de viento.

Hasta el momento, los departamentos de Independencia, Rosario V. Peñaloza, Ocampo, Chamical, San Martín, General Belgrano y Chilecito han reportado la llegada de fuertes vientos. En Guandacol, del departamento General Felipe Varela, se ha registrado un corte de suministro eléctrico, mientras que en General Ocampo se han caído postes de tendido eléctrico en Catuna.

Las áreas cercanas a la zona bajo alerta amarilla experimentarán polvo y disminución de la visibilidad. Se recomienda evitar actividades de alto rendimiento físico y no realizar quemas forestales en las zonas de sierra y campos. Además, se ha elevado a fase de nivel dos el riesgo de incendios interfase urbanos-forestales, lo que requiere atención especial de la comunidad.

El S.I.A.T La Rioja está monitoreando la situación para garantizar la seguridad de los habitantes y minimizar riesgos. Se hace un llamado a la colaboración ciudadana para informar sobre cualquier incidente relacionado con las condiciones climáticas adversas.