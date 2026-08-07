Sábado, 8 de Agosto 2026
La Rioja

Nonogasta rinde homenaje a Bolivia en el 201° aniversario de su independencia

La vicegobernadora Teresita Madera y el intendente Rodrigo Brizuela y Doria celebraron el 201° aniversario de la independencia de Bolivia en Nonogasta, destacando la integración cultural y el aporte de la comunidad boliviana en la región. La jornada incluyó música y gastronomía típica, fortaleciendo los vínculos entre ambos pueblos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Nonogasta rinde homenaje a Bolivia en el 201° aniversario de su independencia
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En Nonogasta, se celebró el 201° aniversario de la Independencia del Estado Plurinacional de Bolivia, evento que contó con la participación de la vicegobernadora Teresita Madera y el intendente de Chilecito, Rodrigo Brizuela y Doria. La ceremonia reunió a autoridades provinciales, municipales y miembros de la comunidad boliviana.

Madera expresó su agradecimiento por la invitación y enfatizó la importancia de preservar las raíces culturales mientras se construye comunidad. Destacó que la presencia de la colectividad boliviana en La Rioja fortalece los lazos de integración y fraternidad. Por su parte, Brizuela y Doria valoró el aporte de esta comunidad al crecimiento local y subrayó la necesidad de fomentar la integración regional entre los pueblos latinoamericanos.

La jornada se cerró con presentaciones culturales, música y gastronomía típica, reafirmando los vínculos de hermandad entre la comunidad boliviana y el pueblo riojano.

Etiquetas: la rioja chilecito colectividad boliviana integración regional cultura aniversario independencia bolivia
TL;DR

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