Sábado, 8 de Agosto 2026
La Rioja

Requisitos del Gobierno provincial para comercios que se sumen a Chachos

El Gobierno de La Rioja invita a los comercios a sumarse al sistema de Chachos, promoviendo un pago más accesible y la modernización económica. Se requiere documentación específica para adherirse al programa.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Requisitos del Gobierno provincial para comercios que se sumen a Chachos
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El Gobierno de La Rioja ha iniciado un proceso para que los comercios se adhieran al sistema de rescate anticipado y rescate al vencimiento de Chachos. Esta iniciativa busca crear un sistema de pago más accesible y fomentar la inclusión de nuevos establecimientos en el programa, lo que beneficiará a los consumidores.

Los comercios interesados deberán completar un trámite administrativo y presentar documentación específica, como el formulario de adhesión y constancias de inscripción en ARCA y en la Dirección General de Ingresos Provinciales (DGIP). Además, se requerirá información bancaria y, en caso de ser personas jurídicas, documentos adicionales como el estatuto societario.

Para aquellos que acepten únicamente Chachos como medio de pago, el proceso será más sencillo, solicitando solo datos básicos como el CUIT y la dirección del establecimiento. Un equipo de Atención Comercial se encargará de realizar visitas a los comercios para completar el proceso de incorporación.

Esta medida es parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno provincial para modernizar los métodos de pago y apoyar la economía local. Para más información, los interesados pueden escribir a [email protected].

Etiquetas: la rioja comercio chachos economía gobierno provincial inclusión económica
TL;DR

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