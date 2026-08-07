Sábado, 8 de Agosto 2026
Salud

La Rioja celebra un notable aumento en lactancia materna exclusiva con un 48,8%

El 48,8% de los niños menores de seis meses en La Rioja recibe lactancia materna exclusiva, un aumento del 8,3% respecto a 2022. Esta mejora refleja el impacto de las políticas de salud implementadas.

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Redacción Equipo Editorial
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Durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna, se presentaron los resultados de la primera Encuesta Provincial de Lactancia Materna 2026 en La Rioja, evidenciando mejoras en los indicadores de alimentación infantil. El estudio, realizado en 43 establecimientos de salud pública, muestra que el 48,8% de los niños menores de seis meses recibe lactancia materna exclusiva, lo que representa un aumento del 8,3% respecto a 2022.

El ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, resaltó el esfuerzo de los equipos sanitarios para fortalecer estrategias en salud materno-infantil. La directora de Salud Perinatal, Elvira Quiles, destacó que la semana es una oportunidad para reafirmar el compromiso con prácticas que aseguran un inicio de vida saludable. El lema de este año, "Fortalecer lo que funciona", invita a consolidar las acciones que han mostrado resultados positivos.

Por su parte, Andrea Núñez Delgado, referente provincial de Lactancia Materna, mencionó que este es el primer relevamiento específico sobre la temática en La Rioja, permitiendo un análisis más detallado para el diseño de políticas públicas. Además, el estudio revela que el 56% de los recién nacidos fue colocado al pecho en la primera hora de vida, alineándose con recomendaciones internacionales.

Etiquetas: la rioja lactancia materna ministerio de salud encuesta provincial salud infantil políticas públicas
TL;DR

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