Domingo, 2 de Agosto 2026
Salud

Promoción de la lactancia materna: actividades del Ministerio de Salud en agosto

En agosto, el Ministerio de Salud de La Rioja realizará actividades para promover la lactancia materna, incluyendo talleres y capacitaciones. La Semana Mundial de la Lactancia se inaugurará el 3 de agosto en el Hospital de la Madre y el Niño.

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Promoción de la lactancia materna: actividades del Ministerio de Salud en agosto
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Durante el mes de agosto, se desarrollarán diversas actividades en La Rioja para conmemorar la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebrará del 1 al 7 de agosto. Esta iniciativa, organizada por el Ministerio de Salud, busca promover la lactancia materna, esencial para la salud y el desarrollo infantil.

El lunes 3 de agosto, a las 9:00, se llevará a cabo la apertura oficial de la semana en el Hospital de la Madre y el Niño. Además, el miércoles 5 se presentarán los resultados de la Encuesta Provincial de Lactancia 2026 a las 8:30, seguido de una jornada académica a las 9:00. También se realizará un taller preparto el jueves 6 en el CAPS Ofelia Bazán de Lozada.

El 13 de agosto, se acreditará al CAPS Jardín Residencial como Centro de Salud Amigo de la Lactancia, reconociendo su labor en esta temática. Durante todo el mes, distintos hospitales y centros de atención primaria ofrecerán actividades comunitarias para fortalecer esta práctica vital.

Etiquetas: la rioja lactancia materna ministerio de salud salud pública actividades comunitarias semana mundial de la lactancia
TL;DR

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