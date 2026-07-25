La Rioja mantiene su estatus libre de dengue y chikungunya, según informe oficial

La Rioja se mantiene sin casos de fiebre chikungunya ni dengue, según el último Boletín Epidemiológico Nacional. Las políticas de salud han logrado mantener un panorama favorable mientras el NOA enfrenta brotes.

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La provincia de La Rioja se mantiene sin casos de fiebre chikungunya ni dengue, según el último Boletín Epidemiológico Nacional. Este informe resalta la efectividad de las políticas de salud pública implementadas, que han permitido que no se registren nuevos contagios durante la actual temporada epidemiológica.

A nivel nacional, se reportaron 51 nuevos casos de chikungunya, la mayoría de ellos notificaciones atrasadas, lo que lleva el total acumulado a 2.883 casos. El 96% de los contagios se concentra en el Noroeste Argentino, especialmente en Salta, Tucumán y Jujuy.

En cuanto al dengue, desde la semana 22 no se han confirmado nuevos casos en el país, y durante la semana epidemiológica 27 se notificaron 94 casos sospechosos, de los cuales 59 fueron descartados. La Rioja también se destaca al no reportar contagios de dengue, lo que refuerza un escenario sanitario favorable.

Por otro lado, en el marco de las vacaciones de invierno, el Ministerio de Salud de La Rioja recomendó completar el Calendario Nacional de Vacunación para prevenir enfermedades respiratorias, destacando la obligatoriedad de la vacuna antigripal para grupos de riesgo.