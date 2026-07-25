Sábado, 25 de Julio 2026
Política

El legado del menemismo y su influencia en la política actual de Argentina

La centralización del poder en Argentina sigue generando exclusiones, según el análisis de Alberto Kohan. Urge una revisión crítica de las estrategias de liderazgo desde los 90. ¿Cuáles serán las consecuencias para la política actual?

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El exfuncionario argentino Alberto Kohan ha señalado la necesidad de una revisión crítica de las estrategias de liderazgo en la política actual. Kohan afirma que la centralización del poder ha llevado a una exclusión persistente en su ejercicio, advirtiendo que "el poder no se comparte ni aun con quien se duerme".

En este contexto, el análisis del exfuncionario resalta la importancia de reflexionar sobre las repercusiones de estas prácticas desde la década de los noventa. Según Kohan, es fundamental realizar una evaluación profunda de la herencia de ese periodo para comprender su impacto en la realidad política contemporánea.

Etiquetas: argentina política liderazgo análisis político alberto kohan centralización del poder
TL;DR

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