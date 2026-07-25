El legado del menemismo y su influencia en la política actual de Argentina

El exfuncionario argentino Alberto Kohan ha señalado la necesidad de una revisión crítica de las estrategias de liderazgo en la política actual. Kohan afirma que la centralización del poder ha llevado a una exclusión persistente en su ejercicio, advirtiendo que "el poder no se comparte ni aun con quien se duerme".
En este contexto, el análisis del exfuncionario resalta la importancia de reflexionar sobre las repercusiones de estas prácticas desde la década de los noventa. Según Kohan, es fundamental realizar una evaluación profunda de la herencia de ese periodo para comprender su impacto en la realidad política contemporánea.