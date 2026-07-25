Sábado, 25 de Julio 2026
Política

La influencia del menemismo en la política actual de Argentina

Alberto Kohan analiza la centralización autoritaria en Argentina de los años noventa, subrayando su influencia persistente en la política actual. Su crítica invita a reflexionar sobre el legado de ese período y su impacto en la actualidad.

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El análisis de Alberto Kohan, exfuncionario argentino, aborda la centralización autoritaria del gobierno en la década de los noventa y cómo sus características aún influyen en la política actual. Kohan enfatiza que el poder se mantiene excluyente, sugiriendo que "el poder no se comparte ni aun con quien se duerme".

Propone una revisión crítica de las estrategias de liderazgo que han surgido desde ese periodo, instando a la sociedad a reflexionar sobre las consecuencias de estas prácticas en el contexto político contemporáneo. Según él, es necesario realizar una evaluación profunda de la herencia de aquel tiempo para entender su impacto en la actualidad.

Etiquetas: argentina política gobierno nacional análisis liderazgo centralización
TL;DR

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