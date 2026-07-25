Reflexiones sobre el impacto del menemismo en la política actual argentina

Alberto Kohan analiza la centralización autoritaria en Argentina, similar a los años noventa, y llama a una evaluación crítica de las estrategias de liderazgo actuales.

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La situación política en Argentina ha sido objeto de análisis por parte del exfuncionario Alberto Kohan, quien advierte sobre un modelo de centralización autoritaria que recuerda a la década de los noventa. Kohan destaca que "el poder no se comparte ni aun con quien se duerme", indicando así las dinámicas de poder que predominaban en ese período.

El exfuncionario considera esencial que la sociedad realice una evaluación crítica de las estrategias de liderazgo que han cambiado desde entonces. Según Kohan, la herencia de esa época exige un análisis profundo, puesto que las prácticas políticas de aquellos años continúan influyendo en la actualidad.