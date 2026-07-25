Sábado, 25 de Julio 2026
Política

El legado del menemismo en la política argentina y su relevancia actual

Alberto Kohan analiza la centralización autoritaria de los años noventa en Argentina y su impacto en la política actual, proponiendo una revisión crítica de las dinámicas de poder.

Redacción
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El exfuncionario argentino Alberto Kohan realiza un análisis sobre la centralización autoritaria del gobierno argentino en los años noventa. Su reflexión destaca que las características de este modelo de gobierno aún persisten en la política actual del país. Kohan menciona que "el poder no se comparte ni aun con quien se duerme", ilustrando así las dinámicas de poder de esa época.

Además, propone una revisión crítica de las estrategias de liderazgo que se han desarrollado desde entonces. A través de su análisis, invita a la sociedad a reflexionar sobre el impacto que estas prácticas continúan teniendo en el contexto político contemporáneo, sugiriendo que la herencia de ese período requiere una evaluación profunda.

Etiquetas: argentina política gobierno nacional análisis político centralización autoritaria liderazgo
TL;DR

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