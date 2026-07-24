El impacto del menemismo en la política actual de Argentina: una mirada crítica

El análisis de Alberto Kohan destaca la centralización autoritaria de los años noventa y sus efectos persistentes en la política actual. Su crítica invita a reflexionar sobre el liderazgo contemporáneo en Argentina.

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El análisis de Alberto Kohan, exfuncionario argentino, aborda la concentración del poder en Argentina durante los años noventa y sus efectos en la política actual. Kohan resalta que la frase "el poder no se comparte ni aun con quien se duerme" refleja un estilo de gobierno centralizado y autoritario.

Según sus observaciones, las repercusiones de esa época son notorias en el contexto político contemporáneo. Kohan sugiere la necesidad de una revisión crítica sobre cómo esas dinámicas han influido en las estrategias de liderazgo y en el ejercicio del poder en la actualidad. Además, invita a reflexionar sobre la influencia de estas prácticas pasadas en la política de Argentina.