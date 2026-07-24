Viernes, 24 de Julio 2026
Política

Reflexiones sobre el menemismo: ¿cómo influye en la política actual de Argentina?

El análisis de Alberto Kohan resalta cómo la centralización del poder en los años noventa sigue influyendo en la política actual de Argentina. Su crítica invita a reflexionar sobre las estrategias de liderazgo de esa época.

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Las reflexiones de Alberto Kohan, un exfuncionario argentino, abordan la centralización del poder en el país durante los años noventa y sus efectos en la política actual. Kohan critica las estrategias de liderazgo de esa época, destacando que la frase "el poder no se comparte ni aun con quien se duerme" refleja un estilo de gobierno caracterizado por la concentración de autoridad.

El análisis propone una revisión del ejercicio del poder en aquellos años, sugiriendo que las repercusiones de esta centralización siguen presentes en el contexto político contemporáneo. Kohan invita a evaluar cómo estas dinámicas pasadas han influido en la política actual de Argentina.

Etiquetas: argentina política poder análisis alberto kohan historia política
TL;DR

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