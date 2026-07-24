Viernes, 24 de Julio 2026
La Rioja

Avance significativo en la Ruta Nacional 75: un 60% de obra completada

la Ruta Nacional 75 alcanza un avance del 60% y generará entre 90 y 100 empleos directos. Esta obra, que incluye la construcción de un túnel, promete mejorar la infraestructura vial y dinamizar la economía local.

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El proyecto de la Ruta Nacional 75 en La Rioja ha alcanzado un avance del 60%, marcando un paso significativo hacia su finalización. Vialidad Nacional ha confirmado el inicio de una nueva fase que incluye la preparación para la construcción de un túnel, el cual se desarrollará mediante trabajos de excavación simultáneos desde ambos extremos de la montaña.

Se estima que esta etapa tomará aproximadamente 24 meses y generará entre 90 y 100 puestos de trabajo, contribuyendo a la dinamización de la economía local. Este esfuerzo pone de manifiesto el compromiso del gobierno con el desarrollo de la región y la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes.

Además, Vialidad Nacional ha anunciado planes para futuras intervenciones en otras rutas nacionales, con el objetivo de mejorar la conectividad y la seguridad vial. Estas obras son cruciales para atraer inversiones y optimizar el comercio en La Rioja, lo que podría tener un impacto positivo en el desarrollo económico general de la provincia.

El progreso de estas obras refleja la intención del gobierno provincial de implementar proyectos que beneficien a la comunidad, facilitando el tránsito y fomentando el crecimiento regional a través de la mejora de la infraestructura vial.

Etiquetas: la rioja ruta nacional 75 obras públicas empleo gobierno provincial infraestructura
TL;DR

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