Actividades culturales y religiosas para conmemorar el 50° aniversario del martirio de los beatos

Del 25 de julio al 4 de agosto, La Rioja conmemora el 50° aniversario del martirio de beatos locales con actividades religiosas y culturales, culminando con una marcha y misa central el 4 de agosto.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Gobierno provincial ha dado a conocer el cronograma de actividades que se llevarán a cabo entre el 25 de julio y el 4 de agosto para rendir homenaje a los beatos Enrique Angelelli, Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville y Wenceslao Pedernera, figuras emblemáticas del compromiso con la fe, la justicia y los derechos humanos. Esta conmemoración marca el 50° aniversario de su martirio, un evento significativo para la provincia.

Las actividades comenzarán el 25 de julio con una ceremonia en Sañogasta, donde se realizará una concentración en el Club Olivero Duggan a las 10.00 para iniciar una caminata hacia la Iglesia Sagrado Corazón. La Santa Misa está programada para las 11.00, seguida de un almuerzo comunitario. El 26 de julio, a las 11.00, se celebrará otra misa en la Iglesia Catedral de La Rioja.

El 1 de agosto, las actividades se trasladarán a Punta de los Llanos, comenzando a las 9.00 con visitas al Parque Temático. La Santa Misa se celebrará a las 11.00, y por la tarde se organizará un acto conmemorativo. El 3 de agosto, el Anfiteatro 17 de Octubre de la Universidad Nacional de La Rioja será sede del Encuentro Nacional por una Argentina Justa, Fraterna y Solidaria, desde las 9.00 hasta las 14.00.

Finalmente, el 4 de agosto, se recordará el martirio de monseñor Angelelli con una marcha a las 17.00 y una misa central a las 20.00 en la Iglesia Catedral, culminando con actividades artísticas en el Paseo Cultural Castro Barros a partir de las 21.30.