Domingo, 19 de Julio 2026
La Rioja

Viento Zonda azota La Rioja: precaución ante ráfagas de hasta 85 km/h

Alerta naranja por viento Zonda en La Rioja: ráfagas de hasta 85 km/h y temperaturas que alcanzarán los 28 grados. Se recomienda tomar precauciones ante el riesgo de caída de ramas y problemas de salud.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Viento Zonda azota La Rioja: precaución ante ráfagas de hasta 85 km/h
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un alerta naranja por el fenómeno del viento Zonda, que afectará gran parte del territorio de La Rioja. Las temperaturas en la Capital alcanzarán un máximo de 28 grados y una mínima de 13, con condiciones climáticas intensas, especialmente durante la siesta, donde se anticipan fuertes ráfagas de viento.

Se estima que el viento soplará del sector oeste, con velocidades que oscilarán entre 45 y 60 km/h, pudiendo superar los 85 km/h en algunos momentos. Este fenómeno provocará polvo en suspensión y una significativa reducción de la visibilidad, además de un aumento repentino en la temperatura.

Las localidades afectadas incluyen Chilecito, Famatina, San Blas de los Sauces y otras. Las autoridades recomiendan asegurar objetos sueltos, evitar estar cerca de árboles y mantener las casas cerradas. Se sugiere tener lista una mochila de emergencias con artículos esenciales.

Es fundamental que los ciudadanos sigan las recomendaciones y se mantengan informados sobre las actualizaciones del SMN, ya que este fenómeno puede tener repercusiones en la agricultura y la salud pública, generando problemas respiratorios y afectando cultivos debido a las altas temperaturas y la baja humedad.

Etiquetas: la rioja chilecito viento zonda alerta naranja clima recomendaciones de seguridad
TL;DR

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