La polémica venta de un pueblo en La Rioja que podría cambiar con Milei en el poder

La venta de 200 mil hectáreas en Valle Hermoso generó un escándalo internacional y llevó a la sanción de una ley que ahora se busca modificar. ¿Qué implicaciones tendrá esto?

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La venta de 200 mil hectáreas en Valle Hermoso, La Rioja, generó un escándalo internacional en 2008, cuando el rabino estadounidense Yosef Jaime Libersohn intentó adquirirlas. Este territorio incluye un pueblo completo, diversas escuelas y una de las reservas de agua dulce más significativas de la provincia.

El incidente provocó la posterior sanción de una ley destinada a regular las tierras rurales, norma que el actual presidente Javier Milei busca modificar. La controversia desatada por esta venta aún resuena en la memoria colectiva de la comunidad local.