Jueves, 16 de Julio 2026
La Rioja

La polémica venta de un pueblo en La Rioja que podría cambiar con Milei en el poder

La venta de 200 mil hectáreas en Valle Hermoso generó un escándalo internacional y llevó a la sanción de una ley que ahora se busca modificar. ¿Qué implicaciones tendrá esto?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 9 h 1 min de lectura
La polémica venta de un pueblo en La Rioja que podría cambiar con Milei en el poder
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La venta de 200 mil hectáreas en Valle Hermoso, La Rioja, generó un escándalo internacional en 2008, cuando el rabino estadounidense Yosef Jaime Libersohn intentó adquirirlas. Este territorio incluye un pueblo completo, diversas escuelas y una de las reservas de agua dulce más significativas de la provincia.

El incidente provocó la posterior sanción de una ley destinada a regular las tierras rurales, norma que el actual presidente Javier Milei busca modificar. La controversia desatada por esta venta aún resuena en la memoria colectiva de la comunidad local.

Etiquetas: la rioja valle hermoso ley de tierras rurales javier milei internacional escándalo
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4830 articles →

Artículos relacionados

El estado de rutas nacionales en La Rioja se agrava: un 75% requiere atención urgente

Viento Zonda amenaza la seguridad en La Rioja: se prevén ráfagas intensas y calor extremo

El 14 de julio comienza el pago del aguinaldo para estatales en La Rioja

Docentes privados de La Rioja celebran aumento salarial de $50.000 aprobado por SADOP

Bromatología descarta venta de carne equina en carnicerías de La Rioja

Quintela y Brienza dialogan sobre literatura y cultura en la Feria del Libro de La Rioja

Vecinos de La Rioja se verán afectados por la reducción de servicios de Rioja Bus.

La Feria del Libro en La Rioja despliega actividades culturales para todos los gustos

Braida aboga por el diálogo en el Te Deum, en un llamado a la unidad nacional
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar