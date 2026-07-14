Martes, 14 de Julio 2026
La Rioja

Docentes privados de La Rioja celebran aumento salarial de $50.000 aprobado por SADOP

El acuerdo paritario docente, firmado el 8 de julio, beneficiará a estatales y privados con un pago de $50.000 en Chachos, buscando equidad salarial en el sector educativo.

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El acuerdo paritario alcanzado el 8 de julio beneficiará a docentes estatales y privados en La Rioja, según lo confirmado por Fernanda Huser, secretaria general de SADOP. Este incremento se enmarca en una serie de reuniones realizadas en junio y julio, y se espera que los docentes privados comiencen a percibir los $50.000 en Chachos en los mismos plazos que los empleados públicos.

Huser destacó que el sindicato ha formalizado solicitudes para que los docentes privados que no reciban Chachos por un cargo estatal también sean incluidos en este beneficio. La implementación de los Chachos ha presentado demoras, lo que llevó al sindicato a solicitar al Ministerio que se agilicen los trámites administrativos para evitar retrasos futuros.

Asimismo, se recordó que hace años los docentes privados lograron la equiparación salarial con los estatales, por lo que tienen derecho a los mismos beneficios. Huser enfatizó que si el Gobierno no proporciona Chachos a las instituciones educativas, las escuelas deberán abonar el monto en pesos, garantizando así la equidad en la remuneración de todos los docentes.

Etiquetas: la rioja sadop acuerdo paritario docentes salarios educación
TL;DR

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