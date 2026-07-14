Preocupación en La Rioja: ola de robos de caballos genera alarma entre criadores

Más de 15 denuncias por robo de caballos se han presentado en la Capital y el interior provincial. Propietarios alertan sobre la venta sospechosa de carne equina en carnicerías.

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Marta Bobatto, representante de la Agrupación Gaucha, ha manifestado su grave preocupación por el aumento en el robo de caballos en la Capital y en diversas localidades de la provincia. En total, se han registrado más de 15 denuncias en comisarías, aunque existen muchos casos que no han sido formalizados.

La mayoría de los dueños de caballos los mantienen en fincas o terrenos cercanos a sus hogares, donde los animales son sacados a pastar y luego regresados a sus corrales. Bobatto comentó que los propietarios se encuentran con la ausencia de sus caballos al ir a buscarlos, lo que genera alertas entre los gauchos y propietarios. Además, se han encontrado restos de animales faenados en diferentes zonas, lo que agrava la situación. En varias jurisdicciones, incluidos casos en Sanagasta, algunos propietarios han identificado a posibles responsables, pero han criticado la falta de avances en las investigaciones.

En una reunión reciente, se decidió instar a los afectados a que realicen o amplíen las denuncias para que las autoridades evalúen la gravedad del problema. Bobatto también indicó que hace años funcionaban camiones para retirar caballos viejos para su procesamiento, pero este circuito ya no opera, lo que genera incertidumbre sobre el destino de los animales robados. Además, ha recibido reportes sobre la posible venta de carne de caballo en carnicerías, lo que podría requerir investigación debido a los precios sospechosos de ciertos productos.