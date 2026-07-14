Efemérides del 14 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 14 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 14 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 14 de julio de 2026

1961 – Creación del Apostadero Naval Buenos Aires. Por necesidades logísticas, se creó el Apostadero Naval Buenos Aires en el muelle Norte de Dársena Norte, en la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de que la Armada Argentina contara con un sitio de atraque propio en el puerto metropolitano.

– Creación del Apostadero Naval Buenos Aires. Por necesidades logísticas, se creó el Apostadero Naval Buenos Aires en el muelle Norte de Dársena Norte, en la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de que la Armada Argentina contara con un sitio de atraque propio en el puerto metropolitano. 1976 – Diego Rivarola, futbolista argentino-chileno.

– Diego Rivarola, futbolista argentino-chileno. 1979 – Ariel Garcé, futbolista argentino.

– Ariel Garcé, futbolista argentino. 1982 – Andrés Borghi, director y guionista argentino, creador del videojuego "The Black Heart".

– Andrés Borghi, director y guionista argentino, creador del videojuego "The Black Heart". 1999 – en Londres, se firma un acuerdo entre Argentina y Reino Unido que permite el acceso de argentinos a las islas Malvinas.

– en Londres, se firma un acuerdo entre Argentina y Reino Unido que permite el acceso de argentinos a las islas Malvinas. 1999 – Lucas Ambrogio, futbolista argentino.

– Lucas Ambrogio, futbolista argentino. 2000 – Maia Reficco, actriz y cantante estadounidense.

– Maia Reficco, actriz y cantante estadounidense. 2010 – en la localidad de Tirúa (Chile) se registra una fuerte réplica del terremoto de Chile de 2010, de magnitud 6,6 en la escala de Richter; es percibida en toda la región de la Araucanía y el Biobío.

– en la localidad de Tirúa (Chile) se registra una fuerte réplica del terremoto de Chile de 2010, de magnitud 6,6 en la escala de Richter; es percibida en toda la región de la Araucanía y el Biobío. 2011 – en Villa Martelli (Gran Buenos Aires), la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inaugura la megamuestra Tecnópolis, que durará hasta el 22 de agosto.

– en Villa Martelli (Gran Buenos Aires), la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inaugura la megamuestra Tecnópolis, que durará hasta el 22 de agosto. 2021 – en Argentina, se superan las 100 000 personas fallecidos por COVID-19.

💡 ¿Sabías que...? El 14 de julio de 1789, se produjo la toma de la Bastilla en París, un evento clave que marcó el inicio de la Revolución Francesa. Este hecho simboliza la lucha contra la opresión y el deseo de libertad, y se celebra anualmente en Francia como el Día de la Bastilla. La caída de esta prisión se convirtió en un poderoso ícono de la emancipación popular y los derechos humanos.

En el mundo: 14 de julio de 2026