Efemérides del 14 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 14 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 14 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 14 de julio de 2026
- 1961 – Creación del Apostadero Naval Buenos Aires. Por necesidades logísticas, se creó el Apostadero Naval Buenos Aires en el muelle Norte de Dársena Norte, en la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de que la Armada Argentina contara con un sitio de atraque propio en el puerto metropolitano.
- 1976 – Diego Rivarola, futbolista argentino-chileno.
- 1979 – Ariel Garcé, futbolista argentino.
- 1982 – Andrés Borghi, director y guionista argentino, creador del videojuego "The Black Heart".
- 1999 – en Londres, se firma un acuerdo entre Argentina y Reino Unido que permite el acceso de argentinos a las islas Malvinas.
- 1999 – Lucas Ambrogio, futbolista argentino.
- 2000 – Maia Reficco, actriz y cantante estadounidense.
- 2010 – en la localidad de Tirúa (Chile) se registra una fuerte réplica del terremoto de Chile de 2010, de magnitud 6,6 en la escala de Richter; es percibida en toda la región de la Araucanía y el Biobío.
- 2011 – en Villa Martelli (Gran Buenos Aires), la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inaugura la megamuestra Tecnópolis, que durará hasta el 22 de agosto.
- 2021 – en Argentina, se superan las 100 000 personas fallecidos por COVID-19.
El 14 de julio de 1789, se produjo la toma de la Bastilla en París, un evento clave que marcó el inicio de la Revolución Francesa. Este hecho simboliza la lucha contra la opresión y el deseo de libertad, y se celebra anualmente en Francia como el Día de la Bastilla. La caída de esta prisión se convirtió en un poderoso ícono de la emancipación popular y los derechos humanos.
En el mundo: 14 de julio de 2026
- 1223 – en Francia, Luis VIII asume como rey después de la muerte de su padre, Felipe II.
- 1769 – la expedición comandada por Gaspar de Portolà establece base en California en el puerto de Monterey.
- 1771 – en California, los frailes franciscanos Junípero Serra y Buenaventura Sitjar fundan la Misión de San Antonio de Padua.
- 1789 – en París (Francia) se produce la Toma de la Bastilla, que supuso el fin del Antiguo Régimen y el comienzo de la Revolución francesa.
- 1790 – Revolución francesa: los ciudadanos de París celebran la monarquía constitucional y la reconciliación nacional en la Fiesta de la Federación.
- 1808 – en Medina de Rioseco (España) ―en el marco de la Guerra de la Independencia Española―, el ejército francés vence al español en la batalla del Moclín, o de Medina de Rioseco.
- 1811 – en Venezuela, el general Francisco de Miranda enarbola por primera vez la bandera tricolor como pabellón oficial de la Primera República de Venezuela.
- 1881 – Billy the Kid es capturado y asesinado por Pat Garrett a las afueras de Fort Sumner.
- 1892 – en Santiago (Chile), el presidente Jorge Montt y el ministro de Instrucción Pública, Joaquín Rodríguez Rosas, dictan el decreto supremo n.º 1554, que creó el Liceo de Aplicación.
- 1894 – en el País Vasco se iza la ikurriña en el primer batzoki (sede social) de EAJ/PNV.
- 1900 – en China, el ejército de la Alianza de las Ocho Naciones capturan Tientsin durante el Levantamiento de los bóxers.
- 1902 – en Machu Picchu (Perú), el hacendado cuzqueño Agustín Lizárraga escribe en un muro «A. Lizárraga, 14 de julio de 1902», lo cual sirve como prueba de que el estadounidense Hiram Bingham no descubrió la ciudadela (el 24 de julio de 1911). Ya a mediados del siglo XIX, la ciudadela había empezado a ser saqueada por el empresario maderero August Berns.
- 1906 – en Filipinas (invadida por Estados Unidos) el presidente Macario Sakay (35) y sus guerrilleros se entregan, aceptando la amnistía prometida por el «gobernador» estadounidense. Serán ahorcados el año siguiente.
- 1915 – comenzó la correspondencia Husayn-McMahon entre Husayn ibn Ali (jerife de La Meca) y el oficial británico Henry McMahon sobre la rebelión árabe contra el Imperio otomano.
- 1916 – inicio de la batalla de Delville Wood durante la acción de la batalla del Somme, que duraría hasta el 3 de septiembre de 1916.
- 1933 – en Alemania, el Partido Nazi se convierte oficialmente en el único partido legal de Alemania, aunque los principales partidos políticos alemanes ya se habían disuelto al ceder ante la presión nazi.
- 1948 – en Roma (Italia), Palmiro Togliatti, líder del Partido Comunista italiano, es tiroteado y herido cerca del Parlamento italiano.
- 1949 – en el pozo María Luisa, en Ciaño, Asturias, una explosión de grisú ocurrida a las 18:15 mata a 17 mineros y 4 mulas, falleciendo 15 de ellos en el acto. Este suceso serviría de inspiración para el himno minero conocido como "En el pozo María Luisa" o "Santa Bárbara bendita".
- 1957 – en Egipto, Rawya Ateya jura su cargo como diputada de la Asamblea Nacional; es la primera mujer parlamentaria de todo el mundo árabe.
- 1958 – en Irak, la monarquía es derrocada por fuerzas populares y Abdul Karim Kassem se convierte en el nuevo líder de la nación (Revolución en Irak).
- 1958 – en el atolón Enewetak (islas Marshall, en medio del océano Pacífico), Estados Unidos detona la bomba atómica Scaevola (una prueba de seguridad que no produce ninguna explosión).
- 1960 – Jane Goodall llega a la reserva del Gombe Stream (Tanzania) para iniciar su famoso estudio de chimpancés en libertad.
- 1961 – Creación del Apostadero Naval Buenos Aires. Por necesidades logísticas, se creó el Apostadero Naval Buenos Aires en el muelle Norte de Dársena Norte, en la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de que la Armada Argentina contara con un sitio de atraque propio en el puerto metropolitano.
- 1961 – en la zona rural del municipio cubano de Trinidad (provincia de Sancti Spíritus), un grupo de «bandidos» cubanos liderados por el terrorista Medardo León ―en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense― asesinan al campesino Rafael Toledo.
- 1969 – inicia la Guerra del Fútbol entre Honduras y El Salvador.
- 1970 – en Managua (Nicaragua), el presidente Anastasio Somoza Debayle, el canciller Lorenzo Guerrero Gutiérrez y el embajador de Estados Unidos Turner B. Shelton firman la abrogación del Tratado Chamorro-Bryan, suscrito en 1914, en el Palacio Nacional (actual Palacio de la Cultura).
- 1976 – la pena capital es abolida en Canadá.
- 1979 – en Estados Unidos, el secretario de Estado Cyrus Vance emite la Nota Cyrus Vanc para forzar la renuncia del presidente de Nicaragua Anastasio Somoza Debayle, quien enfrentaba la insurrección popular sandinista.
- 1979 – en la Plaza de la Concordia de París (Francia) el músico Jean Michel Jarre desarrolla un concierto audiovisual reuniendo a más de un millón de personas al aire libre con motivo del éxito de sus álbumes Oxygène y Équinoxe, iniciando la era de los megaconciertos.
- 1983 – Nintendo estrena el videojuego de Arcade, Mario Bros.
- 1991 – en Pilar, Paraguay es fundada la Universidad Nacional de Pilar.
- 1992 – en Gatlinburg (Tennessee) se incendia el Museo de Ripley.
- 1992 – Osetia del Norte se declara independiente de Rusia.
- 1995 – en los Estados Unidos, MPEG (Moving Picture Experts Group) da a conocer el formato MP3.
- 1998 – en la República Democrática del Congo, el presidente Laurent Kabila destituye a su comandante en jefe, el ruandés James Kabare, incidente fundamental durante la segunda guerra del Congo.
- 1999 – en Londres, se firma un acuerdo entre Argentina y Reino Unido que permite el acceso de argentinos a las islas Malvinas.
- 2002 – en Francia, un tal Maxime Brunerie atenta contra el presidente Jacques Chirac.
- 2008 – en Vietnam, Dayana Mendoza es coronada como Miss Universo siendo la quinta venezolana en ganar el certamen.
- 2008 – en Japón comienza la construcción de la torre Tokyo Sky Tree.
- 2010 – en la localidad de Tirúa (Chile) se registra una fuerte réplica del terremoto de Chile de 2010, de magnitud 6,6 en la escala de Richter; es percibida en toda la región de la Araucanía y el Biobío.
- 2011 – en Villa Martelli (Gran Buenos Aires), la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inaugura la megamuestra Tecnópolis, que durará hasta el 22 de agosto.
- 2015 – La sonda New Horizons sobrevuela el planeta enano (134340) Plutón, tomando diversas fotografías de su superficie y de sus respectivas lunas
- 2016 – en la ciudad de Niza (Francia), un terrorista al volante de un camión arrolla a una multitud de personas que estaban celebrando la Fiesta Nacional de Francia. 84 muertos y 50 heridos críticos (Atentado en Niza).
- 2021 – en Argentina, se superan las 100 000 personas fallecidos por COVID-19.
- 2024 – en Londres, Reino Unido, Carlos Alcaraz gana su segundo Wimbledon.