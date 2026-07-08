Efemérides del 8 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 8 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 8 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 8 de julio de 2026

1821 – en la actual provincia de Córdoba (Argentina) ―en el marco de las guerras civiles argentinas (1814-1880)― llegan las tropas de Bedoya al pueblo de Villa María en su persecución a Francisco Ramírez, donde este fue derrotado.

– en la actual provincia de Córdoba (Argentina) ―en el marco de las guerras civiles argentinas (1814-1880)― llegan las tropas de Bedoya al pueblo de Villa María en su persecución a Francisco Ramírez, donde este fue derrotado. 1942 – en el pueblo argentino de Bragado (provincia de Buenos Aires) son liberados los «presos de Bragado», tres anarquistas (Pascual Vuotto, Reclus de Diago y Santiago Mainini) injustamente encarcelados once años antes.

– en el pueblo argentino de Bragado (provincia de Buenos Aires) son liberados los «presos de Bragado», tres anarquistas (Pascual Vuotto, Reclus de Diago y Santiago Mainini) injustamente encarcelados once años antes. 1979 – Alejandro Moreno, futbolista venezolano.

– Alejandro Moreno, futbolista venezolano. 1989 – en Buenos Aires (Argentina), el político neoliberal Carlos Menem asume la presidencia de la nación. Continuará y completará la obra industricida de la dictadura cívico-militar argentina (1976‑1983).

– en Buenos Aires (Argentina), el político neoliberal Carlos Menem asume la presidencia de la nación. Continuará y completará la obra industricida de la dictadura cívico-militar argentina (1976‑1983). 1990 – en la Copa Mundial de Fútbol de 1990, la selección de Argentina cae ante la selección de Alemania Federal en la final del mundial.

– en la Copa Mundial de Fútbol de 1990, la selección de Argentina cae ante la selección de Alemania Federal en la final del mundial. 1990 – Nicolás Colazo, futbolista argentino.

– Nicolás Colazo, futbolista argentino. 1993 – Emmanuel David García, futbolista argentino.

– Emmanuel David García, futbolista argentino. 2000 – Elías López, futbolista argentino.

– Elías López, futbolista argentino. 2003 – David González Torres, futbolista argentino.

– David González Torres, futbolista argentino. 2014 – en Nueva York (Estados Unidos), la irlandesa Mairead Maguire y el argentino Adolfo Pérez Esquivel, ambos premios nobel de la paz, junto con un centenar de catedráticos de Estados Unidos y Canadá, ante la negativa de la organización estadounidense de derechos humanos Human Rights Watch, solicitan por segunda vez ―la primera fue el 12 de mayo de 2014― que expulse de su junta directiva a Javier Solana (ex secretario general de la OTAN) y a todas las personas involucradas con la CIA (Agencia Central de Inteligencia) o con el Gobierno de Estados Unidos. Esta segunda carta directamente no fue respondida.

💡 ¿Sabías que...? El 8 de julio de 1497, Vasco da Gama partió de Lisboa en su histórica expedición hacia la India, marcando el inicio de la ruta marítima entre Europa y Asia. Este viaje no solo transformó el comercio mundial, sino que también tuvo un impacto profundo en la historia de ambos continentes y en la expansión del Imperio Portugués. La travesía de Da Gama abriría las puertas a la era de la exploración y el colonialismo europeo.

En el mundo: 8 de julio de 2026