Efemérides del 8 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 8 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 8 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 8 de julio de 2026
- 1821 – en la actual provincia de Córdoba (Argentina) ―en el marco de las guerras civiles argentinas (1814-1880)― llegan las tropas de Bedoya al pueblo de Villa María en su persecución a Francisco Ramírez, donde este fue derrotado.
- 1942 – en el pueblo argentino de Bragado (provincia de Buenos Aires) son liberados los «presos de Bragado», tres anarquistas (Pascual Vuotto, Reclus de Diago y Santiago Mainini) injustamente encarcelados once años antes.
- 1979 – Alejandro Moreno, futbolista venezolano.
- 1989 – en Buenos Aires (Argentina), el político neoliberal Carlos Menem asume la presidencia de la nación. Continuará y completará la obra industricida de la dictadura cívico-militar argentina (1976‑1983).
- 1990 – en la Copa Mundial de Fútbol de 1990, la selección de Argentina cae ante la selección de Alemania Federal en la final del mundial.
- 1990 – Nicolás Colazo, futbolista argentino.
- 1993 – Emmanuel David García, futbolista argentino.
- 2000 – Elías López, futbolista argentino.
- 2003 – David González Torres, futbolista argentino.
- 2014 – en Nueva York (Estados Unidos), la irlandesa Mairead Maguire y el argentino Adolfo Pérez Esquivel, ambos premios nobel de la paz, junto con un centenar de catedráticos de Estados Unidos y Canadá, ante la negativa de la organización estadounidense de derechos humanos Human Rights Watch, solicitan por segunda vez ―la primera fue el 12 de mayo de 2014― que expulse de su junta directiva a Javier Solana (ex secretario general de la OTAN) y a todas las personas involucradas con la CIA (Agencia Central de Inteligencia) o con el Gobierno de Estados Unidos. Esta segunda carta directamente no fue respondida.
El 8 de julio de 1497, Vasco da Gama partió de Lisboa en su histórica expedición hacia la India, marcando el inicio de la ruta marítima entre Europa y Asia. Este viaje no solo transformó el comercio mundial, sino que también tuvo un impacto profundo en la historia de ambos continentes y en la expansión del Imperio Portugués. La travesía de Da Gama abriría las puertas a la era de la exploración y el colonialismo europeo.
En el mundo: 8 de julio de 2026
- 1099 – en Palestina, unos 15 000 soldados cristianos hambrientos comienzan el asedio de Jerusalén marchando en una procesión religiosa alrededor de la ciudad mientras los defensores musulmanes observan.
- 1167 – 75 km al noroeste de Belgrado (en la actual Serbia), los bizantinos derrotan decisivamente al ejército húngaro en la batalla de Sirmio, obligando a los húngaros a pedir la paz.
- 1283 – en la isla de Malta, Roger de Lauria, al mando de la flota aragonesa, derrota en la Batalla de Malta a una flota angevina de la Casa Capeto de Anjou, enviada para sofocar una rebelión.
- 1497 – el navegante portugués Vasco da Gama y sus barcos zarpan en el primer viaje europeo directo a la India.
- 1563 – en el virreinato de Nueva España (actual México), el español Francisco de Ibarra funda la aldea de Nueva Vizcaya (hoy Victoria de Durango, capital del estado de Durango).
- 1579 – en la ciudad de Kazán (Tatarstán), la Iglesia Ortodoxa Rusa descubre bajo tierra el sagrado icono de Nuestra Señora de Kazán.
- 1663 – en Londres (Reino Unido), Carlos II de Inglaterra concede al ministro bautista John Clarke una carta «real» para Rhode Island.
- 1680 – en Cambridge (estado de Massachusetts), un tornado mata a una persona. Es la primera víctima mortal registrada en la historia de los tornados en Estados Unidos.
- 1709 – 353 km al este de Kiev ―en el marco de gran guerra del Norte (1700‑1721)― los rusos (dirigidos por Pedro el Grande) derrotan a los suecos (dirigidos por Carlos XII de Suecia) en la Batalla de Poltava, lo que pone fin al Reino de Suecia como superpotencia en Europa.
- 1716 – la Batalla de Dynekilen ―en el marco de gran guerra del Norte (1700‑1721)― obliga a Suecia a abandonar su invasión de Noruega.
- 1730 – en Valparaíso (Chile), a las 4:45 de la madrugada, se registra un terremoto de magnitud estimada en 8,7 grados en la escala sismológica de Richter, y un tsunami que deja un saldo de 300 muertos (ver Terremoto de Valparaíso de 1730).
- 1741 – en la villa de Enfield (estado de Connecticut), el reverendo Jonathan Edwards predica a su congregación su sermón más famoso, «Pecadores en las manos de un Dios airado»; una influencia para el Primer Gran Despertar.
- 1758 – en la villa de Ticonderoga (estado de Nueva York), en la frontera con la actual Canadá ―en el marco de la Guerra Franco-india (1754‑1763)― el ejército francés (dirigido por Louis-Joseph de Montcalm y el Caballero de Levís) vence inesperadamente al ejército británico (dirigido por el general James Abercromby) en la batalla del fuerte Carillón.
- 1760 – 528 km al noreste de Quebec (Nueva Francia, actual Canadá) las fuerzas británicas derrotan a las fuerzas francesas en la Batalla de Restigouche, la última batalla naval.
- 1775 – la Petición de la Rama de Olivo es firmada por el Congreso Continental de las Trece Colonias de América del Norte.
- 1776 – las campanas de la iglesia (posiblemente incluida la Campana de la Libertad) suenan después de que John Nixon pronuncia la primera lectura pública de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.
- 1821 – en la actual provincia de Córdoba (Argentina) ―en el marco de las guerras civiles argentinas (1814-1880)― llegan las tropas de Bedoya al pueblo de Villa María en su persecución a Francisco Ramírez, donde este fue derrotado.
- 1822 – en Ontario (en la actual Canadá), los líderes de la etnia chippewa entregan una enorme extensión de tierra a los invasores británicos.
- 1853 – la expedición naval del general estadounidense Matthew C. Perry llega a la bahía de Edo (actual Tokio) con un tratado solicitando comercio.
- 1859 – el rey Carlos XV y IV accede al trono de la Suecia-Noruega.
- 1864 – en Kioto (Japón), la fuerza policial Shinsengumi combate a los Ishin Shishi del dominio Chōshū en el denominado incidente de Ikedaya, postergando la restauración Meiji.
- 1864 – en la ciudad de Kioto (en el Japón) sucede el incidente de Ikedaya: el Choshu Han planificó el sabotaje del Shinsengumi en Ikedaya.
- 1874 – la Real Policía Montada del Canadá comienza su Marcha hacia el Oeste.
- 1876 – en el pueblo de Hamburg (estado de Carolina del Sur) ―en el marco del apartheid racista que asoló Estados Unidos hasta 1967― la masacre de los Camisas Rojas (un grupo terrorista del Partido Demócrata) termina con el asesinato de seis afroestadounidenses del Partido Republicano. Es el primero de una serie de disturbios civiles planeados y perpetrados por demócratas blancos en el distrito republicano de Edgefield, de mayoría negra, con el objetivo de suprimir los derechos civiles y el derecho al voto de los estadounidenses negros e interrumpir las reuniones de negros mediante violencia real y amenazas.
- 1879 – zarpa desde San Francisco (estado de California) el velero USS Jeannette con una desafortunada expedición al polo norte.
- 1887 – en Bogotá (Colombia), el gobierno de Rafael Núñez clausura por primera vez el periódico El Espectador.
- 1889 – en la ciudad de Nueva York se funda el periódico financiero The Wall Street Journal.
- 1892 – en el extremo oeste de Canadá, la villa de San Juan de Terranova es devastada por el Gran Incendio de 1892.
- 1898 – en el puerto de Juneau, capital del estado de Alaska (Estados Unidos), es asesinado el jefe mafioso Soapy Smith en el tiroteo en el muelle de Juneau. Esto libera al puerto de Skagway (167 km al norte) de su control de hierro.
- 1912 – en Chaves (Portugal), Henrique Mitchell de Paiva Couceiro lidera un ataque realista (promonárquico) fallido contra la Primera República Portuguesa.
- 1914 – en el noroeste de México, las tropas constitucionalistas al mando de Álvaro Obregón y Manuel M. Diéguez ingresan a la ciudad de Guadalajara.
- 1923 – el Partido Comunista de España celebra su segundo congreso, donde se elige como secretario general a Óscar Pérez Solís.
- 1932 – el Dow Jones Industrial Average alcanza su nivel más bajo de la Gran Depresión, cerrando en 41,22.
- 1933 – en el Newlands Stadium de la Ciudad del Cabo se juega el primer «partido de prueba» entre los Wallabies de Australia y los Springboks de Sudáfrica.
- 1933 – el vicecanciller alemán, Franz von Papen y el secretario de Estado de la Santa Sede Eugenio Pacelli (futuro Pío XII) firman el concordato entre los países que representan.
- 1937 – Turquía, Irán, Irak y Afganistán firman el Tratado de Saadabad.
- 1942 – en el pueblo argentino de Bragado (provincia de Buenos Aires) son liberados los «presos de Bragado», tres anarquistas (Pascual Vuotto, Reclus de Diago y Santiago Mainini) injustamente encarcelados once años antes.
- 1947 – se transmiten rumores de que un ovni (objeto volador no identificado) se estrelló cerca de la base militar en Roswell (estado de Nuevo México) en lo que se conoció como el incidente ovni de Roswell.
- 1948 – la Fuerza Aérea de los Estados Unidos acepta a sus primeras reclutas femeninas en un programa llamado Fuerza Aérea Femenina (WAF).
- 1950 – en el departamento de Norte de Santander (en el noreste de Colombia), un terremoto destruye el municipio de Arboledas.
- 1956 – en el atolón Bikini, Estados Unidos detona la bomba atómica Apache (nombre de una etnia de nativos americanos), de 1850 kilotones, la decimocuarta de las 17 de la operación Redwing.
- 1960 – Francis Gary Powers es acusado de espionaje a raíz de su vuelo sobre la Unión Soviética.
- 1962 – Ne Win asedia y hace estallar el edificio del sindicato de estudiantes de la Universidad de Rangún para aplastar el activismo estudiantil.
- 1965 – cerca de la ciudad de 100 Mile House, 457 km al noreste de Vancouver (Canadá) el vuelo 21 de Canadian Pacific Air Lines es destruido por una bomba, matando a 52 personas.
- 1966 – en Burundi (África), el rey Mwambutsa IV Bangiriceng de Burundi es depuesto por su hijo, el «príncipe» Charles Ndizi, quien adoptará el seudónimo Ntare V de Burundi.
- 1968 – en la ciudad de Detroit (estado de Míchigan), los trabajadores de la empresa Chrysler comienzan la «huelga salvaje» (Movimiento Sindical Revolucionario de Dodge).
- 1970 – Richard Nixon pronuncia un mensaje especial ante el Congreso en el que enuncia la autodeterminación de los nativos americanos como política oficial de los Estados Unidos para los indígenas, lo que conduce a la Ley de Autodeterminación y Asistencia Educativa para los Indios de 1975.
- 1972 – en Beirut (Líbano) el Mossad israelí asesina con una bomba dentro de su coche al escritor marxista palestino Ghassan Kanafani (36) y a su sobrina Lamís (17) por haber aparecido en la misma fotografía con los terroristas responsables de la masacre del aeropuerto de Tel Aviv.
- 1979 – La Sonda Espacial Voyager 2 sobrevuela a La Luna de Júpiter Calisto.
- 1980 – en Lang Park (Australia) el partido inaugural del Estado de Origen de 1980 lo gana el equipo de la Liga de Rugby de Queensland, que derrota al Nueva Gales del Sur por 20 a 10.
- 1980 – cerca del Aeropuerto Internacional de Almaty, en la entonces República Socialista Soviética de Kazajistán, se estrella el vuelo 4225 de Aeroflot, matando a las 166 personas a bordo.
- 1982 – en Bagdad (Irak) la banda terrorista Partido Islámico Dawa perpetra un intento fallido de asesinato contra el presidente Sadam Huseín.
- 1982 – en Sevilla (España), durante la Copa Mundial de Fútbol de 1982, se llevó a cabo la primera definición por penales en un mundial de fútbol masculino, siendo las protagonistas las selecciones de Alemania Federal y de Francia.
- 1983 – en Getafe, 13 km al sur de Madrid (España) se funda el Getafe Club de Fútbol.
- 1988 – en el estado de Kerala (costa suroeste de la India), el tren Island Express ―que realizaba el viaje de 834 km entre Bangalore y Kanyakumari― descarrila en el puente de Peruman y cae en el lago Ashtamudi, matando a 105 pasajeros e hiriendo a más de 200.
- 1989 – en Buenos Aires (Argentina), el político neoliberal Carlos Menem asume la presidencia de la nación. Continuará y completará la obra industricida de la dictadura cívico-militar argentina (1976‑1983).
- 1990 – en la Copa Mundial de Fútbol de 1990, la selección de Argentina cae ante la selección de Alemania Federal en la final del mundial.
- 1994 – en el estrato TD6 del yacimiento denominado Gran Dolina, en la sierra de Atapuerca (España) se descubren fragmentos del Homo antecessor.
- 1994 – en Corea del Norte, Kim Jong‑il (53) se convierte en líder supremo tras la muerte de su padre, Kim il‑Sung.
- 1994 – en cabo Cañaveral se lanza el transbordador espacial Columbia en la misión científica internacional STS‑65.
- 1996 – en Reino Unido, el grupo británico Spice Girls lanza su primer sencillo, Wannabe.
- 2003 – en Malasia se funda la ciudad de Ciberjaya.
- 2003 – cerca del aeropuerto de Port Sudan se estrella el vuelo 139 de Sudan Airways durante un intento de aterrizaje de emergencia, matando a 116 de las 117 personas a bordo.
- 2005 – en Singapur, el Comité Olímpico Internacional aprueba la exclusión de béisbol y sóftbol de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
- 2007 – en Canadá se estrena la serie animada de televisión Isla del drama, considerada una de las mejores obras animadas de lo que va del siglo XXI.
- 2010 – en la Cárcel Municipal de la ciudad de Rocha (Uruguay) se produce un incendio que termina con la vida de 13 reclusos.
- 2011 – desde Cabo Cañaveral (estado de Florida) despega el transbordador espacial Atlantis rumbo a la Estación Espacial Internacional, siendo esta la última misión de un transbordador.
- 2014 – en la Franja de Gaza (Palestina), el ejército israelí inicia la Operación Margen Protector contra la población civil palestina, la cual venía realizando actos de manifestación en repudio a los asesinatos de Beitunia perpetrados el 15 de mayo por la policía israelí contra dos niños de 16 y 17 años. En la operación Acantilado Poderoso (entre el 8 de julio y el 26 de agosto, los israelíes asesinarán a 2310 hombres, mujeres y niños civiles palestinos.
- 2014 – en Nueva York (Estados Unidos), la irlandesa Mairead Maguire y el argentino Adolfo Pérez Esquivel, ambos premios nobel de la paz, junto con un centenar de catedráticos de Estados Unidos y Canadá, ante la negativa de la organización estadounidense de derechos humanos Human Rights Watch, solicitan por segunda vez ―la primera fue el 12 de mayo de 2014― que expulse de su junta directiva a Javier Solana (ex secretario general de la OTAN) y a todas las personas involucradas con la CIA (Agencia Central de Inteligencia) o con el Gobierno de Estados Unidos. Esta segunda carta directamente no fue respondida.
- 2014 – en el sureño distrito de Al Mahfad (Yemen), el ejército encuentra apuntes de un alumno de la banda terrorista islamista Al Qaeda en un campo de entrenamiento abandonado recientemente por el grupo terrorista en las montañas de ese país.
- 2014 – en la semifinal del mundial de fútbol, Alemania se clasificó para la final tras golear 7-1 a Brasil, Selección anfitriona del torneo y 5 veces campeona del mundo, causando impacto a nivel internacional y convirtiéndose en uno de los sucesos más importantes en la historia del fútbol. En este partido el jugador alemán Miroslav Klose se convirtió en el máximo goleador de la historia de las copas mundiales al anotar su gol 16.
- 2015 – en las ciudades andinas de El Alto y La Paz, el papa Francisco inicia su primera visita a Bolivia.
- 2017 – en Venezuela, el líder opositor Leopoldo López sale de la cárcel de Ramo Verde bajo arresto domiciliario dictado por el Tribunal Supremo de Justicia.
- 2021 – en Caracas (Venezuela) inician los Enfrentamientos en la Cota 905 entre las fuerzas policiales contra las bandas delictivas del Koki (Carlos Luis Revete), el Vampi (Carlos Calderón Martínez) y el Galvis (Garbis Ochoa Ruiz).
- 2022 – en Nara (Japón), una víctima de la secta Moon asesina de un tiro por la espalda al ex primer ministro japonés Shinzō Abe, quien durante su mandato promovió esa religión.
- 2022 – en Montevideo (Uruguay), la banda de rock El Cuarteto de Nos publica su álbum Lámina once.