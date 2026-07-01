Efemérides del 1 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 1 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 1 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 1 de julio de 2026

1911 – en Buenos Aires (Argentina) se inaugura el ferrocarril Midland entre Puente Alsina y Carhué.

– en Buenos Aires (Argentina) se inaugura el ferrocarril Midland entre Puente Alsina y Carhué. 1912 – en la provincia de Buenos Aires se funda la entidad deportiva Argentina Club Almirante Brown

– en la provincia de Buenos Aires se funda la entidad deportiva Argentina Club Almirante Brown 1922 – en la ciudad argentina de Rafaela (provincia de Santa Fe), se funda la Liga Rafaelina de Fútbol.

– en la ciudad argentina de Rafaela (provincia de Santa Fe), se funda la Liga Rafaelina de Fútbol. 1974 – en Buenos Aires, Argentina, muere el presidente Juan Domingo Perón y es sucedido por la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, su viuda. Quien se convirtió en la primera presidenta mujer en la historia latinoamericana.

– en Buenos Aires, Argentina, muere el presidente Juan Domingo Perón y es sucedido por la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, su viuda. Quien se convirtió en la primera presidenta mujer en la historia latinoamericana. 1974 – Fallece Juan Domingo Perón, presidente de Argentina.

– Fallece Juan Domingo Perón, presidente de Argentina. 1982 – en Argentina ―en el marco de la sangrienta dictadura cívico-militar (1976-1983)― el general Reynaldo Bignone asume el poder tras la presidencia interina de facto del general Alfredo Oscar Saint-Jean.

– en Argentina ―en el marco de la sangrienta dictadura cívico-militar (1976-1983)― el general Reynaldo Bignone asume el poder tras la presidencia interina de facto del general Alfredo Oscar Saint-Jean. 1982 – Luciano Leguizamón, futbolista argentino.

– Luciano Leguizamón, futbolista argentino. 1999 – Tiago Banega, futbolista argentino.

– Tiago Banega, futbolista argentino. 2004 – el equipo colombiano Once Caldas se proclama campeón de la Copa Libertadores, venciendo en la final a Boca Juniors de Argentina.

– el equipo colombiano Once Caldas se proclama campeón de la Copa Libertadores, venciendo en la final a Boca Juniors de Argentina. 2004 – Alejandro Garnacho, futbolista argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 1 de julio de 1963, se implementó el código de área telefónica en los Estados Unidos, un cambio significativo en la forma en que se realizaban las llamadas telefónicas. Este sistema mejoró la eficiencia de las comunicaciones y facilitó la expansión de las redes telefónicas en el país.

En el mundo: 1 de julio de 2026