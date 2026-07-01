Efemérides del 1 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 1 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 1 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 1 de julio de 2026
- 1911 – en Buenos Aires (Argentina) se inaugura el ferrocarril Midland entre Puente Alsina y Carhué.
- 1912 – en la provincia de Buenos Aires se funda la entidad deportiva Argentina Club Almirante Brown
- 1922 – en la ciudad argentina de Rafaela (provincia de Santa Fe), se funda la Liga Rafaelina de Fútbol.
- 1974 – en Buenos Aires, Argentina, muere el presidente Juan Domingo Perón y es sucedido por la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, su viuda. Quien se convirtió en la primera presidenta mujer en la historia latinoamericana.
- 1974 – Fallece Juan Domingo Perón, presidente de Argentina.
- 1982 – en Argentina ―en el marco de la sangrienta dictadura cívico-militar (1976-1983)― el general Reynaldo Bignone asume el poder tras la presidencia interina de facto del general Alfredo Oscar Saint-Jean.
- 1982 – Luciano Leguizamón, futbolista argentino.
- 1999 – Tiago Banega, futbolista argentino.
- 2004 – el equipo colombiano Once Caldas se proclama campeón de la Copa Libertadores, venciendo en la final a Boca Juniors de Argentina.
- 2004 – Alejandro Garnacho, futbolista argentino.
El 1 de julio de 1963, se implementó el código de área telefónica en los Estados Unidos, un cambio significativo en la forma en que se realizaban las llamadas telefónicas. Este sistema mejoró la eficiencia de las comunicaciones y facilitó la expansión de las redes telefónicas en el país.
En el mundo: 1 de julio de 2026
- 552 – en Italia, fuerzas bizantinas lideradas por Narsés derrotan a los ostrogodos. Durante la lucha, el rey Totila resulta mortalmente herido.
- 612 – en la Hispania visigoda, el rey Sisebuto aprueba la ley contra los judíos.
- 971 – el califa de Al-Ándalus Alhakén II, recibe una embajada del conde de Barcelona Borrell II, quien se presenta con treinta cautivos musulmanes como presente.
- 985 – el caudillo andalusí Almanzor comienza el asedio de Barcelona. La flota califal bloquea el Puerto de Barcelona mientras desde tierra se emplean catapultas para lanzar cabezas de prisioneros sobre la ciudad, a razón de mil al día de acuerdo con las crónicas de la época.
- 1016 – en el contexto de la Fitna de al-Ándalus, concluye el asedio de Córdoba por las fuerzas de Alí ben Hamud al-Násir, quien mandaría decapitar al califa Sulaimán y se proclamaría sexto Califa de Córdoba.
- 1097 – en Anatolia (actual Turquía) los cruzados liderados por el príncipe Bohemundo de Tarento vencen a las fuerzas selyúcidas turcas del sultán Kilij Arslan I en la batalla de Dorilea.
- 1109 – en España, Urraca La Temeraria hereda la corona de León al fallecer su padre, el rey Alfonso VI, convirtiéndose en la primera mujer de Europa en ejercer un reinado de pleno derecho.
- 1431 – en Atarfe (Granada) las tropas de Juan II de Castilla vencen a los ejércitos nazaríes de Granada, dirigidos por el rey Muhammed IX, en la que se conoció como batalla de la Higueruela.
- 1547 – en Roma, el papa Paulo III crea la diócesis de Paraguay.
- 1569 – Unión de Lublin: el Reino de Polonia (1385-1569) y el Gran Ducado de Lituania confirman una unión real.
- 1690 – en Irlanda sucede la Revolución gloriosa (el derrocamiento del rey Jacobo II).
- 1751 – en París se publica el primer tomo de la Enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios.
- 1766 – en la plaza de la villa de Abbeville (Francia), el joven aristócrata ateo François-Jean Lefebvre (20), es torturado, en su pecho se fija con un largo clavo el Diccionario filosófico de Voltaire (1694-1778) y es quemado en una hoguera por el delito de no haber saludado a una procesión religiosa católica.
- 1770 – el cometa Lexell pasa más cerca de la Tierra que cualquier otro cometa de la Historia humana, a solo 0,0146 UA (unidades astronómicas) o 2,19 millones de kilómetros (en comparación, la Luna se encuentra a 380.000 kilómetros).
- 1798 – Llegan las tropas francesas comandadas por Napoleón Bonaparte al puerto egipcio de Alejandría. Comienza la invasión militar y la exploración científica de ese país.
- 1823 – el Congreso Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América aprueba una declaración que establece la independencia absoluta del territorio centroamericano.
- 1853 – en Chile se vende el primer sello postal.
- 1858 – en la Sociedad Linneana de Londres (Reino Unido), Charles Darwin y Alfred Russel Wallace realizan una lectura conjunta de sus textos que establecen los principios de la teoría de la evolución mediante la selección natural.
- 1861 – en la Ciudad del Vaticano se publica la primera edición del L’Osservatore Romano.
- 1863 – en Surinam se celebra el Keti Koti (Día de la Emancipación), que marca el fin de la esclavitud en los Países Bajos.
- 1863 – en los Estados Unidos, en el marco de la Guerra de Secesión, comienza la batalla de Gettysburg.
- 1867 – Canadá se independiza parcialmente del Imperio británico.
- 1874 – en Filadelfia (Estados Unidos) se abre el primer zoológico público.
- 1874 – Bolivia y Chile firman el segundo tratado de límites, que sustituye el firmado en 1866. Chile renuncia a los territorios en la zona comprendida en los paralelos 24 y 25. A cambio el gobierno de Bolivia se compromete a no incrementar los impuestos sobre el salitre durante los próximos 25 años, es decir, hasta 1899.
- 1879 – en la provincia Gansu (China), un terremoto de magnitud 8,0 en la escala de Richter deja un saldo de 29 480 víctimas.
- 1881 – en Caracas (Venezuela) sale el primer número de la Revista Venezolana, con 32 páginas escritas por el poeta y patriota cubano José Martí.
- 1890 – Canadá y las islas Bermudas quedan unidos por un cable telegráfico submarino.
- 1898 – en Santiago de Cuba ―en el marco de la guerra hispano-estadounidense― 15 000 estadounidenses y 4000 guerrilleros independentistas cubanos vencen a 800 españoles en la batalla de las Colinas de San Juan; mueren 2000 cubanos y 600 españoles.
- 1903 – en Montgeron (Francia) comienza el primer Tour de Francia de la historia.
- 1904 – en San Luis (Estados Unidos) se inauguran los terceros Juegos Olímpicos de la era moderna.
- 1904 – en Leverkusen (Alemania) se funda el club de fútbol Bayer 04 Leverkusen.
- 1905 – en Gijón (España), se funda el Real Sporting de Gijón.
- 1906 – en Lisboa (Portugal), se funda el club de fútbol Sporting de Portugal.
- 1908 – se adopta SOS como señal de socorro internacional.
- 1911 – en Buenos Aires (Argentina) se inaugura el ferrocarril Midland entre Puente Alsina y Carhué.
- 1911 – en Buenos Aires se funda el Club Atlético Nueva Chicago.
- 1912 – en la provincia de Buenos Aires se funda la entidad deportiva Argentina Club Almirante Brown
- 1916 – en el marco de la Primera Guerra Mundial, comienza la batalla del Somme.
- 1920 – en Estados Unidos entra en vigor la denominada ley seca que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas.
- 1921 – se aplica por primera vez la vacuna contra la tuberculosis, desarrollada por los científicos franceses Albert Calmette y Camille Guérin.
- 1921 – Se funda el Partido Comunista de China.
- 1922 – en la ciudad argentina de Rafaela (provincia de Santa Fe), se funda la Liga Rafaelina de Fútbol.
- 1924 – en Japón, Kawasaki se convierte oficialmente en ciudad.
- 1924 – en los Estados Unidos la organización racista Ku Klux Klan desencadena una ola de violencia racial.
- 1924 – se proclama la República Popular de Mongolia.
- 1935 – en Canadá, la policía de Regina (Saskatchewan) y la Policía Montada de Canadá emboscan a los trabajadores que participan en la huelga nacional de Ottawa. Matan a uno y hieren a decenas.
- 1935 – en Alemania se funda la sociedad conocida como la Ahnenerbe.
- 1940 – en Cuba se aprueba la Constitución cubana de 1940.
- 1941 – a las 13:29 horas se emite el primer anuncio televisivo de la historia en la cadena de Nueva York WNBT. El anunciante era la empresa de relojes Bulova y pagó 9 dólares estadounidenses por un anuncio de 10 segundos. Se emitió en el descanso del partido de béisbol que enfrentó a los Brooklyn Dodgers contra los Philadelphia Phillies.
- 1942 – cerca de la ciudad mediterránea de El Alamein ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial― se libra la primera batalla de El Alamein.
- 1946 – sobre el atolón Bikini (en medio del océano Pacífico), Estados Unidos deja caer la bomba atómica Able (la cuarta detonación nuclear de la Historia humana, y la primera después de los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945). El material fisionable era el tristemente famoso Núcleo del Demonio. En 1968 reinstaló en este atolón a los 4000 nativos que habían vivido allí hasta 1946, pero debido a las enfermedades tuvo que volver a expulsarlos a otras islas más lejanas.
- 1947 – en La Habana se funda la emisora Radio Reloj.
- 1949 – en India se unen dos estados monárquicos, Cochín y Travancore, y se convierten en el estado de Thiru-Kochi (que más tarde se reorganizará como el estado de Kerala).
- 1949 – en la provincia filipina de Dávao del Sur se crea el municipio de Padada.
- 1957 – comienza el Año Geofísico Internacional.
- 1957 – en el Sitio de pruebas de Nevada, Estados Unidos hace detonar en un experimento de seguridad la bomba de hidrógeno Coulomb-A, que no explota. Es la bomba número 94 del total de 1054 bombas atómicas que hizo detonar ese país entre 1945 y 1992.
- 1958 – en el atolón Enewetak (islas Marshall, en medio del océano Pacífico), Estados Unidos detona su bomba atómica n.º 144: Sequoia, de 5,2 kilotones.
- 1958 – en Canadá comienza la inundación controlada del canal del San Lorenzo (de 3700 km).
- 1960 – Somalia se independiza de Italia y del Reino Unido.
- 1960 – Ghana se independiza del Imperio británico y se convierte en república. El político Kwame Nkrumah se vuelve su primer ministro (ya que la reina Isabel II deja de ser jefa de Estado).
- 1962 – Burundi y Ruanda se independizan de Bélgica.
- 1963 – el Gobierno británico admite que el diplomático Kim Philby trabajó como agente soviético.
- 1966 – en República Dominicana, Joaquín Balaguer asume la presidencia.
- 1966 – en Cuenca se inaugura el Museo Español de Arte Abstracto.
- 1966 – en Toronto (Canadá) se lleva a cabo la primera transmisión de televisión a color de ese país.
- 1967 – Estados Unidos lanza el satélite de estudio geodésico Dodge.
- 1967 – entra en vigor el Tratado de Bruselas de 1965.
- 1972 – en la ciudad de Londres (Reino Unido) se lleva a cabo la primera marcha del orgullo gay.
- 1973 – en EE. UU. se crea la Administración para el Control de Drogas (DEA).
- 1974 – en Buenos Aires, Argentina, muere el presidente Juan Domingo Perón y es sucedido por la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, su viuda. Quien se convirtió en la primera presidenta mujer en la historia latinoamericana.
- 1976 – Madeira se independiza de Portugal.
- 1976 – en España dimite Carlos Arias Navarro, último presidente del Gobierno nombrado por el dictador Francisco Franco.
- 1978 – en Australia, el Territorio del Norte obtiene el autogobierno.
- 1979 – la empresa japonesa Sony presenta el walkman (reproductor de casetes).
- 1980 – en Canadá, la canción O Canada se convierte en el himno nacional de ese país.
- 1982 – en Argentina ―en el marco de la sangrienta dictadura cívico-militar (1976-1983)― el general Reynaldo Bignone asume el poder tras la presidencia interina de facto del general Alfredo Oscar Saint-Jean.
- 1983 – en las montañas Futa Yallon (Guinea-Bisáu) se estrella un avión norcoreano Ilyushin Il-62M. Mueren las 23 personas a bordo.
- 1986 – Inicio de la visita del papa Juan Pablo II a Colombia que dura 7 días y recorre 10 ciudades.
- 1988 – en Genk (Bélgica) se fusionan los clubes de fútbol KFC Winterslag y Waterschei Thor, creando el Koninklijke Racing Club Genk.
- 1991 – en Praga (Checoslovaquia) se disuelve el Pacto de Varsovia.
- 1993 – en España se fundan oficialmente la Universidad de Jaén y la de Huelva.
- 1997 – el Reino Unido traspasa el control de Hong Kong a China, después de 155 años de colonia.
- 1997 – en Mondragón (España), la Guardia Civil encuentra al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara en un zulo, secuestrado por la banda terrorista ETA durante 532 días.
- 1999 – tras casi 300 años desde la firma del Acta de Unión, el nuevo Parlamento escocés recibe sus poderes de Londres y la Reina Isabel II lo abre oficialmente.
- 2000 – en Latinoamérica se estrena oficialmente el animé Digimon.
- 2002 – entra en vigencia el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, que se establece para juzgar a individuos por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
- 2002 – cerca de Überlingen, entre Alemania y Suiza, chocan en vuelo un avión de Bashkirian Airlines y un avión alemán Boeing 757 de carga de la empresa DHL (accidente del Lago de Constanza). Mueren las 71 personas a bordo.
- 2004 – el equipo colombiano Once Caldas se proclama campeón de la Copa Libertadores, venciendo en la final a Boca Juniors de Argentina.
- 2004 – entre la 1:12 y las 2:48 UTC, la nave espacial Cassini–Huygens se inserta en la órbita de Saturno.
- 2009 – en Panamá, el empresario Ricardo Martinelli asume la presidencia.
- 2010 – en España, Sandro Rosell asume la presidencia del FC Barcelona.
- 2011 – en España, la policía detiene a Teddy Bautista ―director de la SGAE― y a ocho directivos por delitos societarios y de apropiación indebida.
- 2011 – en Paraguay, el Congreso Nacional promulga la celebración del "Día de la Polka paraguaya" el 15 de septiembre de cada año, mediante la Ley N.º 4366.
- 2012 – en México, Enrique Peña Nieto ―candidato de la coalición Compromiso por México― es elegido presidente de México. Duró en su cargo hasta 2018.
- 2012 – la selección de fútbol de España gana la UEFA Euro 2012 celebrada en Polonia y Ucrania, siendo la primera selección de fútbol de la historia que logra conseguir dos títulos continentales consecutivos y la primera en hacer un triplete (Eurocopa, Mundial, Eurocopa).
- 2013 – Integración de Croacia a la Unión Europea.
- 2014 – en Panamá, Juan Carlos Varela toma posesión como presidente constitucional.
- 2015 – en España, entra en vigor la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.
- 2018 – el yacimiento arqueológico de Medina Azahara, en Córdoba (España) es declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
- 2018 – en México, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, es elegido presidente de México, con un histórico resultado del 53% de los votos contados, siendo la primera vez en la Historia de México en que un candidato de izquierda es elegido presidente de México.
- 2019 – en la Ciudad de México, comienza los trabajos de mantenimento mayor al Tren Ligero de la Ciudad de México en el tramo Estadio Azteca-Tasqueña, siendo la primera vez desde su inauguración en 1986, que se realiza un mantenimiento de estas proporciones.
- 2019 – en Ciudad de Panamá, Laurentino Cortizo jura como presidente de Panamá para el periodo 2019-2024.
- 2020 – entra en vigor el T-MEC.
- 2022 – en Bogotá (Colombia) fin de la emisora Oxígeno by Los 40 e inicio de Los 40 Urban (Colombia)
- 2024 – En Panamá, José Raúl Mulino toma posesión como presidente de Panamá para el periodo 2024-2029.
- 2025 – El político español Santos Cerdán es encarcelado por el caso Koldo, debilitando así a la administración de Pedro Sánchez.