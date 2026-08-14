Efemérides del 14 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 14 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 14 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 14 de agosto de 2026
- 1914 – Nace Adolfo Ábalos, pianista y compositor folclórico argentino.
- 1924 – en Bahía Blanca, República Argentina, se funda el Club Villa Mitre.
- 1985 – en Argentina concluye la primera fase del juicio contra las tres últimas juntas militares.
- 1996 – Neal Maupay, futbolista francés.
- 1997 – Lucas Arce, futbolista argentino.
- 1998 – en Argentina, bajo el Gobierno de Carlos Saúl Menem, los jueces de las más altas instancias deciden «dar carpetazo» (clausurar) a las investigaciones sobre los desaparecidos durante la dictadura.
- 2001 – Ignacio Berríos, baloncestista chileno.
- 2006 – Candela Francisco, ajedrecista argentina.
- 2007 – Franco Mastantuono, futbolista argentino.
- 2007 – Paula Gonzalez, Argentina
El 14 de agosto de 1945, Japón anunció su rendición incondicional en la Segunda Guerra Mundial, marcando el fin del conflicto. Este día es conocido como el "Día de la Victoria sobre Japón" (V-J Day) y representa un momento decisivo en la historia mundial. La rendición se formalizó oficialmente el 2 de septiembre de 1945, pero la noticia del cese de hostilidades llegó al mundo el 14 de agosto.
En el mundo: 14 de agosto de 2026
- 1084 – El Cid, al mando del ejército de la taifa de Zaragoza, vence a la coalición del rey Al-Mundir de Lérida y Sancho Ramírez de Aragón en la batalla de Morella.
- 1227 – Fernando III el Santo, rey de Castilla, y el arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, colocan la primera piedra para la reedificación de la catedral de Toledo.
- 1385 – en la batalla de Aljubarrota, las tropas de Juan I de Castilla son derrotadas por las fuerzas de Juan de Avís, por lo que este último se convierte en Juan I, rey de Portugal.
- 1502 – en Punta Caxinas, hoy Punta Castilla, en la bahía de Trujillo (Honduras) se celebra la primera misa católica en la tierra firme del continente americano.
- 1556 – en China, cerca de Cantón, los portugueses se establecen y fundan Macao.
- 1566 – en Flandes, grupos de protestantes, dirigidos por sus predicadores calvinistas, se dedican a destruir estatuas religiosas de las principales iglesias durante la Beeldenstorm.
- 1598 – en Sevilla se inaugura la Casa-Lonja, que posteriormente se convertirá en el Archivo General de Indias.
- 1676 – a las 11:45:55 GMT, el astrónomo danés Ole Rømer (1644‑1710) ―que trabajaba en el Observatorio Astronómico de París― registra un eclipse de Ío (satélite natural del planeta Júpiter). Desde 1671, Rømer registró más 30 observaciones previas, que le permitirán advertir que las ocultaciones se producían con retrasos crecientes cuando la Tierra ―en su órbita alrededor del Sol― se alejaba de Júpiter y más pronto cuando la Tierra se aproximaba. Eso le hará deducir que la luz no es instantánea. El valor de c (velocidad de la luz) determinado por Rømer (220 000 km/s) fue un 26,6 % menor que el valor aceptado actualmente (de 299 792.4580000 km/s).
- 1682 – la reina Mariana de Austria dona el palacio de Loyola a la Compañía de Jesús.
- 1791 – comienza en Bois Caiman la rebelión de los esclavos de Saint Domingue, excolonia francesa, que culminaría 12 años después con la fundación de la república de Haití.
- 1808 – en Zaragoza, los invasores franceses ―tras su derrota en la batalla de Bailén― levantan el primer sitio.
- 1830 – en Riobamba (Ecuador), se crea la primera asamblea constituyente.
- 1835 – Jacob Perkins logra una patente sobre una máquina para la obtención de hielo.
- 1843 – en Florida, la rebelión de los indios semínolas es aplastada por el gobierno tras siete años de resistencia.
- 1881 – en Cuba, el médico Carlos Finlay logra demostrar que el agente transmisor de la fiebre amarilla es el mosquito Aedes aegypti.
- 1900 – en Pekín, las tropas del almirante Edward H. Seymour liberan a las legaciones europeas, asediadas durante 55 días por los bóxers.
- 1901 – en Estados Unidos, un aparato construido por el pionero de la aviación Gustave Whitehead consigue elevarse a 15 metros y recorrer una distancia de 800 metros.
- 1908 – en Springfield (Illinois) los disturbios raciales hacen intervenir al ejército.
- 1910 – en Panamá se inauguran 8 kilómetros del canal entre el océano Pacífico y el mar Caribe.
- 1912 – en Nicaragua, fuerzas estadounidenses intervienen, a petición del presidente Adolfo Díaz, para sofocar la sublevación popular que amenazaba con derrocarlo.
- 1913 – en Los Ángeles (Estados Unidos) se inaugura la conducción de agua más larga del mundo, de más de 400 km de longitud.
- 1914 – Japón declara la guerra a Alemania.
- 1919 – en Alemania entra en vigor la nueva Constitución del Reich.
- 1920 – en Amberes se inauguran los VII Juegos Olímpicos, tras un paréntesis de ocho años impuesto por la Primera Guerra Mundial.
- 1924 – en Bahía Blanca, República Argentina, se funda el Club Villa Mitre.
- 1931 – en España, Julián Besteiro es elegido presidente de las Cortes Constituyentes de la Segunda República Española, tras la apertura oficial de las sesiones.
- 1932 – en Italia, Guglielmo Marconi pone a punto el primer aparato para ondas ultracortas.
- 1935 – en Estados Unidos entra en vigor la Social Security Act (Ley de Seguridad Social), gracias al empeño del presidente Roosevelt.
- 1936 – la Legión, al mando de Juan Yagüe, ocupa Badajoz. Durante la noche, y la mañana del día siguiente, tiene lugar la Masacre de Badajoz.
- 1939 – en Barcelona se estrena la película Tango nocturno, protagonizada por Pola Negri.
- 1941 – Winston Churchill, primer ministro británico, firma con Franklin D. Roosevelt la Carta del Atlántico, donde se recogen los intereses de ambas naciones sobre el trato a las naciones aliadas, enemigas y neutrales durante la Segunda Guerra Mundial.
- 1945 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno japonés se rinde luego de la invasión de fuerzas soviéticas (en Manchuria) y la destrucción de Hiroshima y Nagasaki por bombas atómicas.
- 1947 – Pakistán se independiza del Reino Unido.
- 1947 – en León (Nicaragua), se celebra por primera vez la Gritería chiquita, por iniciativa del obispo Isidro Augusto Oviedo y Reyes, para calmar la erupción del volcán Cerro Negro que estaba en actividad desde hacía dos semanas, y que desde entonces se celebra en dicha ciudad en la víspera de la fiesta de la Asunción de la Virgen María.
- 1947 – Estados Unidos perdona a Italia los pagos correspondientes al tratado de paz.
- 1949 – en la República Federal Alemana, los demócrata-cristianos ―dirigidos por Konrad Adenauer― ganan las elecciones.
- 1949 – el presidente de la República de Siria, Husni al-Zaim, y el presidente del Consejo, Bazari, son fusilados y reemplazados por Hachem el-Atasí y Sammi al-Hinnawi.
- 1952 – llega a un puerto británico el primer buque español desde 1936.
- 1952 – Alemania y Japón entran en el FMI.
- 1953 – en Tiriez (Albacete) se descubre un poblado y una necrópolis romana.
- 1958 – frente a Irlanda, la caída de un avión Super Constellation neerlandés causa la muerte de 99 personas.
- 1959 – se restablecen las relaciones diplomáticas entre Jordania y la República Árabe Unida.
- 1960 – el automovilista australiano Jack Brabham se proclama campeón de Fórmula 1 pilotando un Cooper-Climax.
- 1961 – en el metro de Madrid chocan dos trenes con un saldo de 134 heridos.
- 1964 – la Unión Soviética advierte a Turquía sobre cualquier nueva intervención en Chipre.
- 1967 – el escritor español Fernando Arrabal es liberado bajo fianza.
- 1968 – se restablece en España la ley de bandidaje y terrorismo de 1960.
- 1968 – en la ciudad de Montevideo (Uruguay) cae asesinado el líder estudiantil Líber Arce.
- 1969 – a 207 y 213 metros bajo tierra, en el campo de pruebas de Nevada (102 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 6:30 hora local, Estados Unidos detona las bombas atómicas Spider 1 y Spider 2 (de 1 kilotón cada una). Son las bombas 629 y 630 de las 1132 que Estados Unidos hizo detonar entre 1945 y 1992.
- 1969 – tropas del Reino Unido desembarcan en Irlanda del Norte.
- 1974 – a 430 metros bajo tierra, en el campo de pruebas de Nevada (102 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 6:00 hora local, Estados Unidos detona su bomba atómica n.º 825, Puye, de 8 kilotones.
- 1976 – en Almería (España), la Guardia Civil mata a un joven que iba a realizar una pintada.
- 1977 – España se adhiere al Protocolo de Ampliación del Estatuto de Refugiados.
- 1978 – en Rumanía, Hua Guofeng (jefe del Partido Comunista Chino) inicia su primer viaje por Europa.
- 1979 – Mauritania se retira del a guerra del Sahara Occidental.
- 1979 – la policía española da muerte a Pedro Tabanera Pérez, uno de los miembros más buscados del GRAPO.
- 1980 – Jimmy Carter es designado candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, tras la retirada de Edward Kennedy.
- 1982 – fuerzas de Irán desencadenan una ofensiva contra Irak, coincidiendo con el primer día del mes sagrado Ramadán.
- 1983 – en Pakistán comienza la campaña de desobediencia civil al régimen militar de Zia ul-Haq.
- 1983 – los atletas estadounidenses consiguen 24 medallas en la Copa del Mundo de Atletismo.
- 1985 – en Argentina concluye la primera fase del juicio contra las tres últimas juntas militares.
- 1985 – a 183 metros bajo tierra, en el campo de pruebas de Nevada (102 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 5:00 hora local, Estados Unidos detona su bomba atómica n.º 1032 Cebrero, de 20 kilotones.
- 1988 – Jorge Martínez Aspar se proclama campeón del mundo de motociclismo en la categoría de 125 cc.
- 1989 – en Sudáfrica, el presidente Pieter Botha anuncia su dimisión, tras una dura disputa con Frederick de Klerk, designado su sucesor.
- 1992 – en Kabul (Afganistán), miles de personas tratan de escapar de la ciudad, bombardeada por el dirigente de los integristas, Hezbi Islami.
- 1992 – en Mbale (Uganda) a las 12:40 UTC cae un meteorito de unos 190 kg en un área de 3 × 7 km. Un fragmento de 3 gramos atraviesa un árbol de banano y golpea en la cabeza a un adolescente, sin causarle daño. Es el segundo caso conocido de una persona golpeada por una piedra del espacio (el primero fue el meteorito Hodges, el 30 de noviembre de 1954, en Estados Unidos).
- 1996 – en Arequipa, en las vísperas por el aniversario de fundación de la ciudad, un petardo se activa involuntariamente en el puente Grau, impactando instantáneamente contra un cable de alto voltaje, desprendiéndose este en medio de una multitud que esperaba ver un espectáculo de fuegos artificiales. Murieron 35 personas a causa del choque eléctrico provocado por el impacto.
- 1996 – en Ámsterdam (Países Bajos) se inaugura el estadio Ámsterdam Arena.
- 1998 – en Argentina, bajo el Gobierno de Carlos Saúl Menem, los jueces de las más altas instancias deciden «dar carpetazo» (clausurar) a las investigaciones sobre los desaparecidos durante la dictadura.
- 2000 – Bill Clinton presenta al candidato a la presidencia Al Gore como un hombre con «historial» frente a la inexperiencia de George Bush.
- 2000 – el Concilio Episcopal de la Iglesia Ortodoxa rusa decide canonizar a Nicolás II y su familia por su resignación ante la muerte.
- 2000 – las autoridades británicas y francesas suspenden todos los vuelos del Concorde tras la catástrofe que costó la vida a 113 personas tres semanas antes.
- 2000 – el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas solicita al secretario general la creación de una corte especial independiente, para procesar a los responsables por las serias violaciones a los Derechos Humanos cometidas en el territorio de Sierra Leona desde el 30 de noviembre de 1996, dando paso a la formación del Tribunal Especial para Sierra Leona.
- 2001 – un avión experimental de la NASA, alimentado por energía solar fotovoltaica, bate el récord mundial de altura de vuelo.
- 2002 – en la bahía de Algeciras parte con destino a Mónaco la mayor estructura flotante del mundo, construida por los grupos españoles FCC y Dragados. El dique, de 350 metros de longitud y 19 de altura, dispone de 400 plazas de aparcamiento, un puerto para embarcaciones de recreo e instalaciones para el atraque de cruceros de más de 200 metros de eslora.
- 2002 – en Portugal, debuta el futbolista Cristiano Ronaldo a los 17 años en un partido de Champions League entre el Sporting Club de Portugal y el Inter de Milán
- 2003 – el mayor «apagón» registrado en la historia de Norteamérica: Un corte en el suministro de energía eléctrica afecta a algunos estados del noreste de Estados Unidos y parte de Canadá, incluyendo ciudades como Nueva York y Toronto.
- 2003 – en Francia, el gobierno admite que la ola de calor se ha cobrado 3000 víctimas, aunque en los centros sanitarios se manejan cifras muy superiores.
- 2003 – el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba una misión de asistencia para Irak, con una duración de doce meses.
- 2004 – en la ciudad suní de Samarra (Irak) al menos 50 civiles pierden la vida debido al bombardeo de la aviación estadounidense.
- 2004 – en Burundi, rebeldes hutus reivindican la matanza de más de un centenar de tutsis congoleños.
- 2004 – en Florida, el huracán Charley deja quince muertos y cuantiosos daños materiales a su paso.
- 2004 – la halterófila turca Narcan Taylan consigue la plusmarca mundial de arrancada de menos de 48 kilos en los Juegos Olímpicos de Atenas.
- 2004 – en Atenas, el equipo de baloncesto femenino brasileño consigue, frente a Japón, el récord de anotación en unos Juegos Olímpicos: 128-62, e iguala la máxima diferencia de puntos: 66.
- 2005 – accidente del vuelo 522 de Helios Airways.
- 2006 – termina la Guerra del Líbano, conflicto que afectó durante 34 días el Líbano, norte de Israel y los Altos del Golán.
- 2011 – En Reino Unido se crea el sello discográfico NCS (NoCopyrightSounds).
- 2015 – en La Habana (Cuba) se abre la embajada de Estados Unidos.
- 2015 – en Ecuador, el Volcán Cotopaxi entra en alerta amarilla tras presenciarse explosiones con emisiones de ceniza, tras 138 años de inactividad.
- 2015 – Melanie Martinez lanza su álbum debut Cry Baby.
- 2016 – en Río de Janeiro, Brasil, el atleta sudafricano Wayde van Niekerk establece un nuevo récord mundial de los 400 metros lisos con 43,03 segundos, superando el de Michael Johnson.
- 2017 – en Colombia nace el tercer canal privado de televisión de Colombia Canal 1 luego de 54 años de ser canal público operado por la RTVC
- 2018 – en Génova (Italia) se desploma parte del puente Morandi, causando más de una treintena de muertos.
- 2018 – en Barranquilla (Colombia) inauguran el monumento La Ventana al Mundo.
- 2021 – un terremoto de magnitud 7,2 golpea Haití.
- 2023 – Explosión de la empresa Vidal Plast en San Cristóbal Centro de la ciudad.
- 2024 – La Organización Mundial de la Salud declara una emergencia de salud pública de importancia internacional por una epidemia de mpox.