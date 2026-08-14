Efemérides del 14 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 14 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 14 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 14 de agosto de 2026

1914 – Nace Adolfo Ábalos, pianista y compositor folclórico argentino.

– Nace Adolfo Ábalos, pianista y compositor folclórico argentino. 1924 – en Bahía Blanca, República Argentina, se funda el Club Villa Mitre.

– en Bahía Blanca, República Argentina, se funda el Club Villa Mitre. 1985 – en Argentina concluye la primera fase del juicio contra las tres últimas juntas militares.

– en Argentina concluye la primera fase del juicio contra las tres últimas juntas militares. 1996 – Neal Maupay, futbolista francés.

– Neal Maupay, futbolista francés. 1997 – Lucas Arce, futbolista argentino.

– Lucas Arce, futbolista argentino. 1998 – en Argentina, bajo el Gobierno de Carlos Saúl Menem, los jueces de las más altas instancias deciden «dar carpetazo» (clausurar) a las investigaciones sobre los desaparecidos durante la dictadura.

– en Argentina, bajo el Gobierno de Carlos Saúl Menem, los jueces de las más altas instancias deciden «dar carpetazo» (clausurar) a las investigaciones sobre los desaparecidos durante la dictadura. 2001 – Ignacio Berríos, baloncestista chileno.

– Ignacio Berríos, baloncestista chileno. 2006 – Candela Francisco, ajedrecista argentina.

– Candela Francisco, ajedrecista argentina. 2007 – Franco Mastantuono, futbolista argentino.

– Franco Mastantuono, futbolista argentino. 2007 – Paula Gonzalez, Argentina

💡 ¿Sabías que...? El 14 de agosto de 1945, Japón anunció su rendición incondicional en la Segunda Guerra Mundial, marcando el fin del conflicto. Este día es conocido como el "Día de la Victoria sobre Japón" (V-J Day) y representa un momento decisivo en la historia mundial. La rendición se formalizó oficialmente el 2 de septiembre de 1945, pero la noticia del cese de hostilidades llegó al mundo el 14 de agosto.

En el mundo: 14 de agosto de 2026