Efemérides del 13 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 13 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 13 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 13 de agosto de 2026
- 1913 – Nace Antoni Bonet, arquitecto, diseñador y urbanista español, que residió buena parte de su vida en Argentina y Uruguay.
- 1963 – en Buenos Aires (Argentina), un grupo comando de la Juventud Peronista ingresa al Museo Histórico Nacional y se apropia del sable del general José de San Martín.
- 1994 – Joaquín Correa, futbolista argentino.
- 1995 – Katikig Jiménez, futbolista argentino.
- 1998 – Francisco Cerúndolo, tenista argentino
- 1998 – Ángela Torres, actriz y cantante argentina.
- 1999 – John C, cantante argentino.
- 2008 – en Buenos Aires (Argentina), el futbolista Martín Palermo alcanza a Francisco Varallo como máximo goleador de Boca Juniors durante el profesionalismo con 194 goles.
- 2014 – El club argentino San Lorenzo de Almagro obtiene por primera vez en su historia la Copa Libertadores de América
- 2023 – Javier Milei, del partido La Libertad Avanza, obtuvo el 30.04% de los votos en las elecciones PASO.
El 13 de agosto de 1961, comenzó la construcción del Muro de Berlín, una barrera que dividió a Berlín Oriental y Occidental y se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría. Este muro no solo separó a las familias y amigos, sino que también representó las tensiones ideológicas entre el bloque comunista y el bloque occidental. Su caída en 1989 marcó el fin de una era y la reunificación de Alemania.
En el mundo: 13 de agosto de 2026
- -3114 – fecha de comienzo del calendario maya (que fue creado posiblemente en el siglo VI a. C.).
- 554 – Justiniano I, emperador de Bizancio, emite la Pragmática Sanción de Justiniano con la que intenta reorganizar Italia.
- 657 – en Roma, Vitaliano es elegido papa.
- 1521 – en Tenochtitlan se rinde Cuauhtémoc ante los españoles encabezados por Hernán Cortés. Este se autonombra gobernador y capitán general de Nueva España.
- 1659 – España y Francia comienzan las negociaciones de Paz de los Pirineos.
- 1704 – en la batalla de Blenheim, el duque de Marlborough (popularmente conocido en España como Mambrú) derrota a las tropas hispanofrancesas.
- 1713 – Felipe V es reconocido como rey de España tras firmar con Saboya la paz durante la guerra de Sucesión Española.
- 1807 – durante la tormentosa madrugada en la ciudad de Guadalajara México una imagen de la virgen del Rosario es alcanzada por un rayo por primera, siendo el segundo en la madrugada del 18 de agosto está sería conocida más tarde como la Virgen del Rayo
- 1846 – en el marco de la Intervención estadounidense en México, la entonces ciudad mexicana de Los Ángeles es ocupada sin resistencia por fuerzas militares de Estados Unidos al mando de John C. Frémont y Robert F. Stockton, en un importante paso en la conquista de California.
- 1868 – frente a las costas de Tacna (Perú), a las 16:45 hora local sucede un terremoto de magnitud 9,0 en la escala de magnitud de momento, que deja más de 25 000 víctimas. (Ver Terremoto de Arica y el artículo sobre la destrucción de la ciudad de Moquegua).
- 1905 – en Noruega y Suecia se realiza un plebiscito por el cual se decide la separación de ambos países.
- 1913 – Harry Brearley inventa el acero inoxidable.
- 1914 – firma de los Tratados de Teoloyucan.
- 1917 – en España como consecuencia de la huelga de ferroviarios de Valencia, tras su expansión a otras provincias, se declara la huelga general en España de 1917.
- 1917 – en Fátima son capturados los 3 videntes de las apariciones marianas camino al encuentro con la Virgen, se reportan fenómenos extraños en cova da iria
- 1920 – en París, dos oficiales griegos atentan contra el presidente griego Eleutherios Venizelos.
- 1922 – en Andalucía se funda el Real Jaén CF.
- 1924 – en Marruecos, en las zonas invadidas por tropas españolas y francesas, se inicia la rebelión nacionalista del líder rifeño Abd el-Krim, hasta 1927.
- 1940 – en Gran Bretaña comienza la ofensiva aérea alemana.
- 1940 – en una casa de La Baule-les-Pins, junto a Nantes, Francia, agentes alemanes detienen al president de la Generalidad de Cataluña, Lluís Companys.
- 1942 – en los Estados Unidos se estrena el clásico de Disney Bambi
- 1949 – en Bojacá (Colombia) se estrella un Douglas DC-3 de la aerolínea colombiana Saeta. Mueren los 32 ocupantes de la aeronave.
- 1960 – la República Centroafricana se independiza de Francia.
- 1961 – en Alemania ―en el marco de la Guerra Fría―, el ejército de la RDA (República Democrática Alemana) comienza la construcción del muro de Berlín.
- 1963 – en Madrid (España), la dictadura franquista condena a muerte a Francisco Granados y Joaquín Delgado, anarquistas acusados de realizar los atentados del 29 de julio.
- 1963 – en Buenos Aires (Argentina), un grupo comando de la Juventud Peronista ingresa al Museo Histórico Nacional y se apropia del sable del general José de San Martín.
- 1968 – en Varkiza (Atenas) Alexandros Panagoulis intenta asesinar al dictador G. Papadopoulos.
- 1969 – en California (Estados Unidos) tienen lugar los funerales de Sharon Tate, Jay Sebring, Abigail Folger y Steven Parent, cuatro de las víctimas de los asesinatos Manson.
- 1973 – en La Coruña (España) fallecen los 85 ocupantes de un avión de la compañía Aviaco, tras precipitarse este a tierra al tratar de aterrizar entre una densa niebla.
- 1975 – en Topeka (Kansas) se funda la Organización Internacional de Zurdos.
- 1978 – en Beirut (Líbano), un atentado con bomba en un edificio que alberga organizaciones palestinas causa la muerte a más de 175 personas.
- 1987 – en los Estados Unidos, el presidente Ronald Reagan asume la responsabilidad del escándalo Irán-Contra.
- 1991 – el nadador español Martín López-Zubero bate el récord del mundo de los 200 metros espalda, con un registro de 1 min 57,3 s.
- 1991 – el grupo Metallica publica su disco homónimo.
- 1993 – el papa Juan Pablo II visita Estados Unidos.
- 1996 – en Francia detienen al asesino en serie Marc Dutroux, a su esposa Michelle Martin y a su cómplice Michel Lelièvre.
- 1997 – en los Estados Unidos se estrena la exitosa serie de dibujos animados South Park.
- 1999 – es asesinado el periodista, humorista y activista colombiano Jaime Garzón.
- 2001 – en Gelsenkirchen (Alemania) se inaugura el Veltins-Arena (estadio del FC Schalke 04).
- 2004 – en Atenas (Grecia), inician los XXVIII Juegos Olímpicos.
- 2008 – en Buenos Aires (Argentina), el futbolista Martín Palermo alcanza a Francisco Varallo como máximo goleador de Boca Juniors durante el profesionalismo con 194 goles.
- 2013 – en Colombia se produce un sismo de mediana magnitud 6,5-6,8.
- 2014 – El club argentino San Lorenzo de Almagro obtiene por primera vez en su historia la Copa Libertadores de América
- 2016 – en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, el nadador estadounidense Michael Phelps gana su vigésimo tercera medalla de oro y vigésimo octava medalla olímpica en total, consolidándose así como el máximo campeón olímpico, el mayor medallista en la historia de los Juegos Olímpicos y el mejor nadador de todos los tiempos.
- 2022 – La ola de calor en España deja los registros de temperatura máxima más altos de la historia en Alicante, Almería, Ibiza y Palma y de mínimas más altas en Alicante, Menorca, Castellón, Murcia, Valencia y Zaragoza
- 2023 – Javier Milei, del partido La Libertad Avanza, obtuvo el 30.04% de los votos en las elecciones PASO.