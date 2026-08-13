Efemérides del 13 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 13 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 13 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 13 de agosto de 2026

1913 – Nace Antoni Bonet, arquitecto, diseñador y urbanista español, que residió buena parte de su vida en Argentina y Uruguay.

– Nace Antoni Bonet, arquitecto, diseñador y urbanista español, que residió buena parte de su vida en Argentina y Uruguay. 1963 – en Buenos Aires (Argentina), un grupo comando de la Juventud Peronista ingresa al Museo Histórico Nacional y se apropia del sable del general José de San Martín.

– en Buenos Aires (Argentina), un grupo comando de la Juventud Peronista ingresa al Museo Histórico Nacional y se apropia del sable del general José de San Martín. 1994 – Joaquín Correa, futbolista argentino.

– Joaquín Correa, futbolista argentino. 1995 – Katikig Jiménez, futbolista argentino.

– Katikig Jiménez, futbolista argentino. 1998 – Francisco Cerúndolo, tenista argentino

– Francisco Cerúndolo, tenista argentino 1998 – Ángela Torres, actriz y cantante argentina.

– Ángela Torres, actriz y cantante argentina. 1999 – John C, cantante argentino.

– John C, cantante argentino. 2008 – en Buenos Aires (Argentina), el futbolista Martín Palermo alcanza a Francisco Varallo como máximo goleador de Boca Juniors durante el profesionalismo con 194 goles.

– en Buenos Aires (Argentina), el futbolista Martín Palermo alcanza a Francisco Varallo como máximo goleador de Boca Juniors durante el profesionalismo con 194 goles. 2014 – El club argentino San Lorenzo de Almagro obtiene por primera vez en su historia la Copa Libertadores de América

– El club argentino San Lorenzo de Almagro obtiene por primera vez en su historia la Copa Libertadores de América 2023 – Javier Milei, del partido La Libertad Avanza, obtuvo el 30.04% de los votos en las elecciones PASO.

💡 ¿Sabías que...? El 13 de agosto de 1961, comenzó la construcción del Muro de Berlín, una barrera que dividió a Berlín Oriental y Occidental y se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría. Este muro no solo separó a las familias y amigos, sino que también representó las tensiones ideológicas entre el bloque comunista y el bloque occidental. Su caída en 1989 marcó el fin de una era y la reunificación de Alemania.

En el mundo: 13 de agosto de 2026