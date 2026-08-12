Efemérides del 12 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 12 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 12 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 12 de agosto de 2026
- 1806 – en la actual República Argentina, las tropas mandadas por Santiago de Liniers reconquistan la ciudad de Buenos Aires, derrotando al ejército británico y capturando a su general, William Béresford.
- 1821 – en Argentina se funda la Universidad de Buenos Aires.
- 1845 – en la aldea argentina de Malabrigo (noreste de la provincia de Santa Fe), las fuerzas federalistas de Martín de Santa Coloma vencen a las fuerzas unitarias de Juan Pablo López, quien logra escapar con el botín que recogió durante un mes de gobierno espurio.
- 1864 – en la provincia de Corrientes (noreste de Argentina), Bernardino Valle funda la aldea de Ituzaingó.
- 1869 – en Paraguay —en el marco de la batalla de Piribebuy, una de las más sangrientas de la Guerra de la Triple Alianza (la Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay)— el ejército brasileño quema el hospital de la ciudad, con 600 heridos, médicos y enfermeras dentro.
- 1980 – en Uruguay se firma el Tratado de Montevideo, creándose la ALADI.
- 1993 – en Buenos Aires (Argentina), el Gobierno de Carlos Saúl Menem firma el Pacto Fiscal II, que disminuyó la presión tributaria provincial («Achicar el estado es agrandar la Nación»). Esto provocó una recesión dos años después, ya que disminuyó la capacidad productiva de las provincias.
- 1999 – Federico Tévez, futbolista argentino.
- 2000 – Cristian David Núñez, futbolista paraguayo.
- 2003 – en Buenos Aires (Argentina), el Congreso vota ―por iniciativa del presidente Néstor Kirchner― la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (establecidas en 1986 y 1987 por el presidente radical Raúl Alfonsín).
El 12 de agosto de 1960, se lanzó el primer satélite artificial de Venus, llamado Venera 1, por la Unión Soviética. Aunque la misión fracasó en establecer contacto con la Tierra, marcó un hito importante en la exploración espacial y sentó las bases para futuras misiones hacia el planeta. Este acontecimiento subrayó el inicio de una intensa competencia espacial entre las superpotencias de la época.
En el mundo: 12 de agosto de 2026
- 1042 – en Palmira (Siria) y en Baalbek (Líbano) queda registrado un terremoto que deja más 50.000 víctimas en la región.
- 1121 – Batalla de Didgori, el ejército georgiano, bajo el mando de David IV el Constructor, derrota al famoso comandante Selyúcida Ilghazs.
- 1227 – en el Cerro de la Cabeza (España) se encuentra una imagen de la Virgen, que con el tiempo se conocería como la Virgen de la Cabeza.
- 1281 – en Japón, un tifón destruye la flota de invasión de Kublai Khan.
- 1499 – Inicia la Batalla de Zonchio entre Venecia y los otomanos.
- 1762 – en Cuba, la ciudad de La Habana es tomada por una escuadra británica.
- 1806 – en la actual República Argentina, las tropas mandadas por Santiago de Liniers reconquistan la ciudad de Buenos Aires, derrotando al ejército británico y capturando a su general, William Béresford.
- 1812 – en España, las tropas francesas abandonan Madrid cuando el ejército aliado del Duque de Wellington las vence en la batalla de los Arapiles.
- 1821 – en Argentina se funda la Universidad de Buenos Aires.
- 1841 – El superintendente de Belice y el monarca misquito desembarcan en San Juan del Norte y comunican a las autoridades nicaragüenses que esa ciudad y el resto de la Costa Atlántica pertenecían al Reino Misquito.
- 1845 – en la aldea argentina de Malabrigo (noreste de la provincia de Santa Fe), las fuerzas federalistas de Martín de Santa Coloma vencen a las fuerzas unitarias de Juan Pablo López, quien logra escapar con el botín que recogió durante un mes de gobierno espurio.
- 1851 – en Boston (Estados Unidos), Isaac Merrit Singer patenta la máquina de coser.
- 1854 – en Guaymas (México) fusilan al conde Gaston Raousset de Boulbon debido a la acción de armas del pasado 13 de julio.
- 1854 – se declaró triunfador a Jaime Nunó, para que su música armonizara las letras del Himno Nacional Mexicano
- 1864 – en la provincia de Corrientes (noreste de Argentina), Bernardino Valle funda la aldea de Ituzaingó.
- 1869 – en Paraguay —en el marco de la batalla de Piribebuy, una de las más sangrientas de la Guerra de la Triple Alianza (la Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay)— el ejército brasileño quema el hospital de la ciudad, con 600 heridos, médicos y enfermeras dentro.
- 1869 – en Managua (Nicaragua) muere el general José Dolores Estrada Vado, héroe de la Batalla de San Jacinto en 1856.
- 1877 – en Estados Unidos, el inventor Thomas Alva Edison anunció la invención de su primer fonógrafo.
- 1877 – en Estados Unidos, el astrónomo estadounidense Asaph Hall descubre Deimos, una de las dos lunas de Marte.
- 1877 – en la ciudad de Matanzas (capitanía general de Cuba) el músico Miguel Faílde (1852‑1921) ―basado en la contradanza y la habanera― compone el primer danzón de la historia: Las alturas de Simpson, que se estrenará el 1 de enero de 1879 en el Liceo Artístico y Literario de Matanzas (actual Sala José White).
- 1883 – se extingue la especie de cebra cuaga, la única especie de cebra rojiza, que vivía en cautividad en el zoológico de Ámsterdam (Países Bajos), extinguiéndose definitivamente la subespecie.
- 1888 – en Barcelona se crea el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) y se celebra su primer congreso.
- 1908 – en Detroit (Estados Unidos), la fábrica Ford Motor Company inicia la producción del modelo Ford T.
- 1909 – en Indianápolis (Estados Unidos) se inaugura el autódromo Indianapolis Motor Speedway.
- 1909 – en España se crea la Federación Española de Clubes de Fútbol.
- 1914 – en Francia el gobierno declara la guerra al Imperio austrohúngaro.
- 1919 – en Costa Rica el dictador Pelico Tinoco abandona el país con 100 000 dólares (equivalente a varios millones de dólares actuales) tras una huelga generada por el asesinato del maestro salvadoreño Marcelino García Flamenco (30), quemado vivo por los tinoquistas.
- 1928 – Fundación de Deixa Falar, primera escuela de samba de Brasil.
- 1936 – En el contexto de los intentos franquistas de golpe de Estado contra la Segunda República española (1936-1939), parte de Jaén el segundo tren con prisioneros golpistas destinados a la cárcel de Alcalá de Henares. El tren sería interceptado por milicianos armados ajusticiando a muchos colaboradores del franquismo detenidos, entre ellos, el Obispo de Jaén junto con algunos de sus familiares, y varios religiosos.
- 1936 – en Barcelona ―en el marco de la guerra civil española― son ajusticiados y fusilados los generales golpistas Manuel Goded y Álvaro Fernández Burriel por su participación en la sublevación militar golpista contra la Segunda República española.
- 1946 – en Génova se funda el Club de Fútbol Sampdoria.
- 1947 – en España, José Hierro (1922-2002) publica su primer libro de poemas, Tierra sin nosotros.
- 1947 – la Resolución 29 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es adoptada.
- 1948 – en Estados Unidos el gobierno solo reconoce al gobierno de Corea del Sur.
- 1949 – en la ciudad de Ginebra (Suiza), se celebran los Convenios de Ginebra, piedra angular del derecho internacional humanitario.
- 1953 – la Unión Soviética detona su primera bomba de hidrógeno (Estados Unidos había detonado la suya el 1 de noviembre de 1952).
- 1953 – la Resolución 99 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es adoptada.
- 1955 – en España se realiza el primer vuelo del avión reactor Saeta.
- 1956 – en Puerto Rico el huracán Santa Clara causa graves daños a la agricultura y la muerte de 16 personas* rompió una racha de 24 años sin el paso directo de un huracán por Puerto Rico (el último había sido San Ciprián en 1932). 1958: a 43 km por encima del atolón Johnston (islas Marshall, en medio del océano Pacífico), Estados Unidos detona su bomba de hidrógeno Orange, de 3800 kt (la bomba de Hiroshima generó 13 kt). Se trata de la bomba n.º 155 de las 1132 que Estados Unidos hizo detonar entre 1945 y 1992.
- 1960 – en los Estados Unidos, la NASA pone en órbita el primer satélite globo, el Echo 1.
- 1963 – a 302 metros bajo tierra, en el campo de pruebas de Nevada (102 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 15:45 hora local Estados Unidos detona su bomba atómica n.º 995, Pekan (de 8 kilotones).
- 1964 – Sudáfrica es excluida de los Juegos Olímpicos debido a su política racista (apartheid).
- 1966 – a 87 metros bajo tierra, en el campo de pruebas de Nevada (102 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 7:36 hora local Estados Unidos detona la bomba atómica Tangerine, de 20 kilotones (la bomba de Hiroshima generó 13 kt). Se trata de la bomba n.º 476 de las 1129 que Estados Unidos hizo detonar entre 1945 y 1992.
- 1968 – en Montevideo (Uruguay) ―en el marco de la presidencia de Jorge Pacheco Areco―, la policía abre fuego contra una manifestación de estudiantes universitarios, y hiere a uno, Líber Arce, que fallecerá dos días después.
- 1980 – en Uruguay se firma el Tratado de Montevideo, creándose la ALADI.
- 1981 – en Estados Unidos, IBM introduce al mercado el primer ordenador personal (PC o personal computer).
- 1984 – en Estados Unidos terminan los Juegos Olímpicos de Los Ángeles con boicot de los países del Este, en respuesta del boicot que hicieron los estadounidenses en las anteriores olimpíadas celebradas en Moscú.
- 1985 – el accidente del vuelo 123 de Japan Airlines.
- 1986 – Japón lanza su satélite geodésico Ajisai.
- 1988 – en Estados Unidos se estrena la polémica película de Martin Scorsese La última tentación de Cristo.
- 1991 – el grupo Metallica edita su Álbum negro.
- 1993 – en Buenos Aires (Argentina), el Gobierno de Carlos Saúl Menem firma el Pacto Fiscal II, que disminuyó la presión tributaria provincial («Achicar el estado es agrandar la Nación»). Esto provocó una recesión dos años después, ya que disminuyó la capacidad productiva de las provincias.
- 1995 – en Ecatepec (México) se funda la Diócesis de Ecatepec. Fue la última fundada del siglo XX.
- 1997 – en el Antelope Canyon mueren 11 turistas a causa de las inundaciones instantáneas. Solo sobrevive el guía.
- 1999 – la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama este día como Día Internacional de la Juventud.
- 2000 – en el mar de Barents se hunde el submarino ruso Kursk, muriendo los 118 tripulantes.
- 2003 – en Buenos Aires (Argentina), el Congreso vota ―por iniciativa del presidente Néstor Kirchner― la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (establecidas en 1986 y 1987 por el presidente radical Raúl Alfonsín).
- 2005 – Estados Unidos lanza la sonda Mars Reconnaissance Orbiter hacia Marte.
- 2007 – en Ciudad Real sucede un terremoto de 5,1°. Se deja sentir en gran parte de la península ibérica.
- 2008 – en los Estados Unidos, la banda musical Jonas Brothers lanza su álbum A Little Bit Longer.
- 2008 – en Puerto Rico, el cantante Daddy Yankee lanza su álbum Talento de Barrio (álbum).
- 2010 – en Bogotá (Colombia) es atacado con un carro-bomba el edificio donde funciona la cadena radial Caracol Radio.
- 2010 – en Ecuador se registra el terremoto de Ecuador de 2010, con una magnitud de 7,2 grados. Es uno de los más fuertes registrados en la historia del país.
- 2014 – en Quito sucede un fuerte terremoto de magnitud 5.1 en la escala de Richter que se registró a 7.7 kilómetros, dejando 4 fallecidos y 10 heridos.
- 2015 – en Tianjin dos explosiones masivas dejan al menos 173 muertos, entre ellos 104 bomberos.
- 2025 – en España, la Confederación Hidrográfica del Guadiana inicia el vaciado del embalse de Alcollarín (Cáceres), produciéndose una pérdida de agua y biodiversidad calificada como un desastre medioambiental.