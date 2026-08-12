Efemérides del 12 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 12 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 12 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 12 de agosto de 2026

1806 – en la actual República Argentina, las tropas mandadas por Santiago de Liniers reconquistan la ciudad de Buenos Aires, derrotando al ejército británico y capturando a su general, William Béresford.

– en la actual República Argentina, las tropas mandadas por Santiago de Liniers reconquistan la ciudad de Buenos Aires, derrotando al ejército británico y capturando a su general, William Béresford. 1821 – en Argentina se funda la Universidad de Buenos Aires.

– en Argentina se funda la Universidad de Buenos Aires. 1845 – en la aldea argentina de Malabrigo (noreste de la provincia de Santa Fe), las fuerzas federalistas de Martín de Santa Coloma vencen a las fuerzas unitarias de Juan Pablo López, quien logra escapar con el botín que recogió durante un mes de gobierno espurio.

– en la aldea argentina de Malabrigo (noreste de la provincia de Santa Fe), las fuerzas federalistas de Martín de Santa Coloma vencen a las fuerzas unitarias de Juan Pablo López, quien logra escapar con el botín que recogió durante un mes de gobierno espurio. 1864 – en la provincia de Corrientes (noreste de Argentina), Bernardino Valle funda la aldea de Ituzaingó.

– en la provincia de Corrientes (noreste de Argentina), Bernardino Valle funda la aldea de Ituzaingó. 1869 – en Paraguay —en el marco de la batalla de Piribebuy, una de las más sangrientas de la Guerra de la Triple Alianza (la Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay)— el ejército brasileño quema el hospital de la ciudad, con 600 heridos, médicos y enfermeras dentro.

– en Paraguay —en el marco de la batalla de Piribebuy, una de las más sangrientas de la Guerra de la Triple Alianza (la Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay)— el ejército brasileño quema el hospital de la ciudad, con 600 heridos, médicos y enfermeras dentro. 1980 – en Uruguay se firma el Tratado de Montevideo, creándose la ALADI.

– en Uruguay se firma el Tratado de Montevideo, creándose la ALADI. 1993 – en Buenos Aires (Argentina), el Gobierno de Carlos Saúl Menem firma el Pacto Fiscal II, que disminuyó la presión tributaria provincial («Achicar el estado es agrandar la Nación»). Esto provocó una recesión dos años después, ya que disminuyó la capacidad productiva de las provincias.

– en Buenos Aires (Argentina), el Gobierno de Carlos Saúl Menem firma el Pacto Fiscal II, que disminuyó la presión tributaria provincial («Achicar el estado es agrandar la Nación»). Esto provocó una recesión dos años después, ya que disminuyó la capacidad productiva de las provincias. 1999 – Federico Tévez, futbolista argentino.

– Federico Tévez, futbolista argentino. 2000 – Cristian David Núñez, futbolista paraguayo.

– Cristian David Núñez, futbolista paraguayo. 2003 – en Buenos Aires (Argentina), el Congreso vota ―por iniciativa del presidente Néstor Kirchner― la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (establecidas en 1986 y 1987 por el presidente radical Raúl Alfonsín).

💡 ¿Sabías que...? El 12 de agosto de 1960, se lanzó el primer satélite artificial de Venus, llamado Venera 1, por la Unión Soviética. Aunque la misión fracasó en establecer contacto con la Tierra, marcó un hito importante en la exploración espacial y sentó las bases para futuras misiones hacia el planeta. Este acontecimiento subrayó el inicio de una intensa competencia espacial entre las superpotencias de la época.

En el mundo: 12 de agosto de 2026