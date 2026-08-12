Nuevas propuestas para salones de fiestas: el Concejo Deliberante en acción

Este miércoles a las 9.30, el Concejo Deliberante de la Capital debatirá la modificación del Código de Nocturnidad, incluyendo nuevas áreas para eventos. Se espera un análisis profundo de las propuestas que podrían cambiar los horarios de los boliches y ampliar zonas para salones de fiestas. La sesión se transmitirá en vivo.

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Este miércoles, a partir de las 9.30, se llevará a cabo una sesión del Concejo Deliberante de la Capital en el Recinto "Dr. Ricardo Mercado Luna". Uno de los temas centrales de la reunión será la modificación del Código de Nocturnidad, que busca habilitar nuevas áreas para eventos y establecer normativas para locales bailables.

El análisis de los dictámenes de las Comisiones de Servicios Públicos, Obras Públicas y Legislación será fundamental. En este contexto, se discutirá un proyecto de ordenanza presentado por la concejal Marcela Martínez, que propone ampliar las zonas donde se pueden instalar salones de fiestas familiares y eventos. Estas áreas incluirían corredores urbanos y avenidas principales, aunque se mantendrán restricciones en barrios residenciales.

Además, se considerarán modificaciones en los horarios de ingreso a los boliches bailables, con la posibilidad de eliminar ciertos límites. Estos proyectos serán analizados en profundidad por las comisiones correspondientes en las próximas semanas. Durante la sesión, también se entregarán distinciones a eventos e instituciones destacadas de la comunidad, resaltando la importancia de la cultura local.

Los ciudadanos podrán seguir la sesión en directo a través de la cobertura #MinutoAMinuto en la cuenta oficial de X@ConcejoLR y por la transmisión en vivo en la fanpage de Facebook de la institución.