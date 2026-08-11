Martes, 11 de Agosto 2026
La Rioja

La Iglesia en Vinchina: un pilar de apoyo para las juventudes según Madera

La vicegobernadora Teresita Madera visitó la Parroquia San José de Vinchina, destacando el apoyo a jóvenes y familias locales. Se realizó un aporte para mejorar las instalaciones, fortaleciendo la comunidad.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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La Iglesia en Vinchina: un pilar de apoyo para las juventudes según Madera
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La vicegobernadora Teresita Madera visitó la Parroquia San José de Vinchina, donde fue recibida por el padre Ítalo y miembros de la comunidad religiosa. En este encuentro, Madera resaltó la importancia de la labor que realiza la parroquia en el acompañamiento de las familias, especialmente en el trabajo con los jóvenes, creando espacios de encuentro y contención.

Durante la visita, Madera estuvo acompañada por la intendenta Adriana Arias y el diputado provincial Ariel Oviedo. Juntos, hicieron un aporte destinado a mejorar las instalaciones de la parroquia, atendiendo así las necesidades de la comunidad de Vinchina. Este tipo de iniciativas fortalece el papel de las instituciones religiosas en el tejido social.

La visita de Madera subraya la relevancia de la colaboración entre el Gobierno provincial y las organizaciones de la comunidad, lo que es esencial para el desarrollo integral de jóvenes y familias. Además, se comprometió a seguir apoyando proyectos que fomenten la inclusión y el desarrollo en la localidad, promoviendo un diálogo abierto entre los diferentes actores sociales.

Con estas acciones, se busca no solo atender las necesidades inmediatas, sino también construir un futuro más equitativo y sostenible para todos los habitantes de Vinchina y sus alrededores.

Etiquetas: la rioja vinchina teresita madera gobierno provincial comunidad religiosa inclusión social
TL;DR

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