La Rioja y Paysandú unen fuerzas para impulsar políticas juveniles innovadoras

La visita de una delegación de Paysandú a La Rioja destaca el reconocimiento internacional de las políticas públicas en juventudes. Se busca desarrollar proyectos conjuntos que involucren a jóvenes de ambos territorios.

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Una delegación del departamento uruguayo de Paysandú visitó La Rioja con el objetivo de conocer las políticas públicas destinadas a las juventudes. Este encuentro, realizado en la Residencia Oficial, es parte de un programa de cooperación internacional entre Argentina y Uruguay, donde La Rioja ha sido elegida para compartir su experiencia y desarrollar proyectos conjuntos.

La visita, impulsada por la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria (ACIAH) y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), se considera la primera fase de un proceso de cooperación. La secretaria de Relaciones Exteriores, Mariana Urbano, destacó que este intercambio permitirá a la delegación uruguaya aprender sobre las políticas públicas en materia de juventudes en La Rioja y establecer proyectos en conjunto.

José Delgado, secretario de Juventudes, enfatizó que la visita refleja el reconocimiento al trabajo de La Rioja en favor de las nuevas generaciones. Además, mencionó que, gracias a las políticas impulsadas por el gobernador Ricardo Quintela, la provincia ha logrado posicionarse en el ámbito de la cooperación internacional.

Durante su estadía, la delegación uruguaya tendrá la oportunidad de recorrer diversos programas y espacios promovidos por la Secretaría de Juventud, fortaleciendo así la colaboración entre ambos territorios.