Efemérides del 9 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 9 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 9 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 9 de agosto de 2026
- 1884 – en la provincia de San Juan (Argentina) se crea el departamento Pocito.
- 1914 – Fallece Roque Sáenz Peña, abogado, político y presidente argentino.
- 1947 – Primer vuelo de ensayo del avión caza I.Ae. 27 Pulqui I (flecha en idioma mapuche), primer jet construido en el Instituto Aerotécnico. Argentina se convierte en la octava nación del mundo en desarrollar y construir un prototipo de estas características. Piloto: capitán Edmundo Osvaldo Weiss.
- 1952 – la ciudad de La Plata en Argentina pasa a llamarse Ciudad Eva Perón, tras un decreto del poder ejecutivo para homenajear a Evita tras su muerte.
- 1956 – Creación de la 2.ª Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque, una unidad aérea de ataque de la Armada Argentina, que opera aviones cazabombarderos Super Étendard desde 1981. Por su destacada participación en la Guerra de Malvinas, fue condecorada por la Nación Argentina con la Medalla al Valor en Combate.
- 1968 – Llegada de los primeros Fokker F-27 a la Argentina. Arriba a la I Brigada Aérea de El Palomar, el primer Fokker F-27 (T-80). Una semana después, lo hace un segundo ejemplar (T-79). Ambos aparatos son rematriculados T-42 y T-41, respectivamente.
- 1995 – Lucas Chaves, futbolista argentino.
- 1996 – Matías Noble, futbolista argentino.
- 2000 – Justina Morcillo, futbolista argentina.
- 2004 – Leonel Pérez, futbolista argentino.
El 9 de agosto de 1173 comenzó la construcción de la famosa Torre Inclinada de Pisa en Italia. Este icónico campanario, que hoy se conoce por su inclinación, fue inicialmente diseñado para ser vertical, pero comenzó a inclinarse debido a un suelo inestable. La construcción se interrumpió varias veces a lo largo de los siglos, lo que permitió que el terreno se asentara y evitara un colapso total.
En el mundo: 9 de agosto de 2026
- -48 – en Tesalia (Grecia), en el transcurso de la segunda guerra civil de la República romana, el ejército de Julio César vence al de Pompeyo en la batalla de Farsalia.
- 70 – la revuelta judía contra los romanos provoca que el general Tito, posterior emperador, saquee la ciudad. El segundo templo fue completamente destruido por el fuego.
- 378 – cerca de la actual ciudad de Edirne (en Turquía) los visigodos vencen al ejército romano en la batalla de Adrianópolis. El emperador Valente muere en la contienda.
- 865 – cerca de Miranda de Ebro (España) se libra la batalla de la Morcuera, en la que Mohamed I de Córdoba vence a Rodrigo de Castilla.
- 1173 – en Pisa (península itálica) se inicia la construcción de la Torre de Pisa.
- 1483 – en Roma se inaugura la Capilla Sixtina.
- 1540 – en el Valle del Cauca (Colombia), el español Jorge Robledo (1500‑1546) funda la aldea de Cartago.
- 1757 – el general francés Louis-Joseph de Montcalm consigue la victoria en el asedio a la fortaleza británica de Fuerte William Henry (batalla de Fort William Henry).
- 1772 – en Salzburgo (Austria), el príncipe-arzobispo de Salzburgo, Hieronymus von Colloredo nombra al músico Wolfgang Amadeus Mozart «domkonzertmeister» (‘maestro de concierto de la catedral’)..
- 1810 – Napoleón Bonaparte anexiona Westfalia a Francia.
- 1862 – en Estados Unidos, en el marco de la Guerra de Secesión estadounidense, se libra la batalla de Cedar Mountain.
- 1884 – en la provincia de San Juan (Argentina) se crea el departamento Pocito.
- 1884 – San José (Costa Rica) se convierte la primera ciudad de América Latina en poseer iluminación eléctrica.
- 1892 – Thomas Edison recibe la patente del telégrafo de dos vías.
- 1902 – en Reino Unido coronan al rey Eduardo VII.
- 1930 – Betty Boop hace su debut en el corto Dizzy Dishes.
- 1934 – en París (Francia), el dibujante Hergé comienza a publicar por entregas en Le Petit Vingtième la historieta que luego será conocida como El Loto Azul.
- 1936 – en los Juegos Olímpicos de Berlín (Alemania nazi), el afroestadounidense Jesse Owens (1913‑1980) gana la cuarta medalla de oro y se convierte en el primer estadounidense que gana cuatro oros en unos juegos olímpicos.
- 1939 – en Madrid (España) se forma el segundo Gobierno franquista de España (1939‑1941).
- 1942 – en Bombay (India), el ejército británico arresta al líder Mahatma Gandhi. Se inicia el movimiento Quit.
- 1945 – en Nagasaki (Japón), tres días después del bombardeo atómico de Hiroshima, Estados Unidos lanza la segunda bomba nuclear atómica (Fat Man) utilizada en la guerra; lo que contribuyo a la rendición de Japón posteriormente.
- 1947 – Primer vuelo de ensayo del avión caza I.Ae. 27 Pulqui I (flecha en idioma mapuche), primer jet construido en el Instituto Aerotécnico. Argentina se convierte en la octava nación del mundo en desarrollar y construir un prototipo de estas características. Piloto: capitán Edmundo Osvaldo Weiss.
- 1952 – la ciudad de La Plata en Argentina pasa a llamarse Ciudad Eva Perón, tras un decreto del poder ejecutivo para homenajear a Evita tras su muerte.
- 1956 – Creación de la 2.ª Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque, una unidad aérea de ataque de la Armada Argentina, que opera aviones cazabombarderos Super Étendard desde 1981. Por su destacada participación en la Guerra de Malvinas, fue condecorada por la Nación Argentina con la Medalla al Valor en Combate.
- 1957 – en el Área U12c.02 del Sitio de pruebas atómicas de Nevada, a las 16:59 (hora local), Estados Unidos detona su bomba atómica Saturn, de 0,00005 kt. Es la bomba n.º 102 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1965 – Singapur se independiza de Malasia.
- 1968 – Llegada de los primeros Fokker F-27 a la Argentina. Arriba a la I Brigada Aérea de El Palomar, el primer Fokker F-27 (T-80). Una semana después, lo hace un segundo ejemplar (T-79). Ambos aparatos son rematriculados T-42 y T-41, respectivamente.
- 1969 – en la mansión de 10050 Cielo Drive en Los Ángeles (California), miembros de la secta La Familia (Charles Manson) asesinan a cinco personas, entre ellas la famosa actriz Sharon Tate.
- 1971 – Satchel Paige se convierte en el primer jugador de las ligas negras en ser elegido para el Salón de la Fama del Béisbol de los Estados Unidos.
- 1972 – En la Final de la Primera División de México disputada en el Estadio Azteca, Cruz Azul derrota 4-1 al Club América convirtiéndose en Campeón del Fútbol Mexicano, dando origen al Clásico Joven
- 1974 – en Estados Unidos, el presidente republicano Richard Nixon dimite a causa de los escándalos de corrupción, abuso de poder y espionaje a los demócratas conocido como Watergate. Le sucede en la presidencia el vicepresidente republicano Gerald Ford.
- 1985 – el colombiano Miguel Lora se corona campeón mundial de boxeo. oriundo de Montería. Ganó el título gallo del Consejo Mundial de Boxeo.
- 1986 – en Knebworth Park, Inglaterra, ante más de 120.000 espectadores, la banda británica de rock Queen realiza su último concierto con sus integrantes originales, antes de la muerte del vocalista Freddie Mercury en 1991.
- 1987 – Crisis de la corbeta Caldas: Crisis diplomática entre Venezuela y Colombia por el ingreso de una corbeta de la Armada de la República de Colombia en aguas no delimitadas del Golfo de Venezuela
- 1992 – ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.
- 1995 – en el volcán Chichontepec (El Salvador), a las 20:14, se estrella el vuelo de Aviateca 901; se considera el peor accidente aéreo de la historia de ese país.
- 1998 – en Puerto Rico, el caballo de pura sangre, Vuelve Candy B., murió a causa de un accidente que sufrió en su establo en el Hipódromo Camarero, fue sometido a eutanasia. Vuelve Candy B. es el único caballo en la historia de Puerto Rico en ganar más de un millón de dólares.
- 2001 – en el restaurante Sbarro (en Jerusalén) mueren 15 personas tras la explosión de una bomba.
- 2002 – en el Distrito de Cacadu (Sudáfrica) se entierran los restos repatriados de Sara Baartman (río Gamtoos, 1789-París, 1815), esclava de la etnia khoikhoi (peyorativamente «hotentote») exhibida en circos británicos y franceses.
- 2006 – es publicado el álbum Back To Basics de Christina Aguilera.
- 2008 – Las tropas rusas inician la Batalla del valle Kodori, donde ocupan Georgia desde 2006 y reclamado por la república separatista de Abjasia.
- 2009 – el Chelsea Football Club gana su cuarta FA Community Shield al derrotar al Manchester United 4-1 en la tanda de penales.
- 2020 – Estados Unidos sobrepasa los 5 000 000 de afectados por el COVID-19.
- 2020 – En Puerto Rico, por primera vez en la historia política de ese país, se suspende un evento electoral (primarias PPD/PNP 2020) porque las papeletas no llegaron a la totalidad de los colegios electorales. Se reanudaron el 16 de agosto de 2020.
- 2023 – En Quito (Ecuador) el candidato presidencial Fernando Villavicencio es asesinado al salir de un mitin político.