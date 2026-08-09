Efemérides del 9 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 9 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 9 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 9 de agosto de 2026

1884 – en la provincia de San Juan (Argentina) se crea el departamento Pocito.

– en la provincia de San Juan (Argentina) se crea el departamento Pocito. 1914 – Fallece Roque Sáenz Peña, abogado, político y presidente argentino.

– Fallece Roque Sáenz Peña, abogado, político y presidente argentino. 1947 – Primer vuelo de ensayo del avión caza I.Ae. 27 Pulqui I (flecha en idioma mapuche), primer jet construido en el Instituto Aerotécnico. Argentina se convierte en la octava nación del mundo en desarrollar y construir un prototipo de estas características. Piloto: capitán Edmundo Osvaldo Weiss.

– Primer vuelo de ensayo del avión caza I.Ae. 27 Pulqui I (flecha en idioma mapuche), primer jet construido en el Instituto Aerotécnico. Argentina se convierte en la octava nación del mundo en desarrollar y construir un prototipo de estas características. Piloto: capitán Edmundo Osvaldo Weiss. 1952 – la ciudad de La Plata en Argentina pasa a llamarse Ciudad Eva Perón, tras un decreto del poder ejecutivo para homenajear a Evita tras su muerte.

– la ciudad de La Plata en Argentina pasa a llamarse Ciudad Eva Perón, tras un decreto del poder ejecutivo para homenajear a Evita tras su muerte. 1956 – Creación de la 2.ª Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque, una unidad aérea de ataque de la Armada Argentina, que opera aviones cazabombarderos Super Étendard desde 1981. Por su destacada participación en la Guerra de Malvinas, fue condecorada por la Nación Argentina con la Medalla al Valor en Combate.

– Creación de la 2.ª Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque, una unidad aérea de ataque de la Armada Argentina, que opera aviones cazabombarderos Super Étendard desde 1981. Por su destacada participación en la Guerra de Malvinas, fue condecorada por la Nación Argentina con la Medalla al Valor en Combate. 1968 – Llegada de los primeros Fokker F-27 a la Argentina. Arriba a la I Brigada Aérea de El Palomar, el primer Fokker F-27 (T-80). Una semana después, lo hace un segundo ejemplar (T-79). Ambos aparatos son rematriculados T-42 y T-41, respectivamente.

– Llegada de los primeros Fokker F-27 a la Argentina. Arriba a la I Brigada Aérea de El Palomar, el primer Fokker F-27 (T-80). Una semana después, lo hace un segundo ejemplar (T-79). Ambos aparatos son rematriculados T-42 y T-41, respectivamente. 1995 – Lucas Chaves, futbolista argentino.

– Lucas Chaves, futbolista argentino. 1996 – Matías Noble, futbolista argentino.

– Matías Noble, futbolista argentino. 2000 – Justina Morcillo, futbolista argentina.

– Justina Morcillo, futbolista argentina. 2004 – Leonel Pérez, futbolista argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 9 de agosto de 1173 comenzó la construcción de la famosa Torre Inclinada de Pisa en Italia. Este icónico campanario, que hoy se conoce por su inclinación, fue inicialmente diseñado para ser vertical, pero comenzó a inclinarse debido a un suelo inestable. La construcción se interrumpió varias veces a lo largo de los siglos, lo que permitió que el terreno se asentara y evitara un colapso total.

En el mundo: 9 de agosto de 2026