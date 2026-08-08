Corte de energía programado: vecinos de Chilecito y Patquía se preparan para el domingo

Este domingo 9 de agosto, de 07:00 a 11:00, se cortará el suministro eléctrico en varias localidades de Chilecito e Independencia por mantenimiento. Se recomienda planificar actividades sin energía.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este domingo 9 de agosto, se llevará a cabo un corte de suministro eléctrico en varias localidades del oeste y sur de la provincia, afectando a la población entre las 07:00 y las 11:00 horas. La interrupción es parte de trabajos de mantenimiento técnico solicitados por la empresa TRANSNOA, según informó la Empresa de Distribución de Electricidad de La Rioja (EDELaR).

Las localidades que sufrirán el corte en el Departamento Chilecito incluyen Nonogasta, Vichigasta, Catinzaco, Sañogasta, Miranda, Guanchín y Santa Florentina. En el Departamento Independencia, la localidad de Los Colorados, en el municipio de Patquía, también se verá afectada.

Se aconseja a los vecinos de las áreas impactadas que tomen las precauciones necesarias durante el horario del corte, ya que puede causar inconvenientes en hogares y comercios. La comunicación de EDELaR es clave para mantener informada a la comunidad sobre estos trabajos, que son esenciales para evitar problemas mayores en el sistema eléctrico en el futuro.