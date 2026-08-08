Domingo, 9 de Agosto 2026
La Rioja

Corte de energía programado: vecinos de Chilecito y Patquía se preparan para el domingo

Este domingo 9 de agosto, de 07:00 a 11:00, se cortará el suministro eléctrico en varias localidades de Chilecito e Independencia por mantenimiento. Se recomienda planificar actividades sin energía.

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Redacción Equipo Editorial
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Corte de energía programado: vecinos de Chilecito y Patquía se preparan para el domingo
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Este domingo 9 de agosto, se llevará a cabo un corte de suministro eléctrico en varias localidades del oeste y sur de la provincia, afectando a la población entre las 07:00 y las 11:00 horas. La interrupción es parte de trabajos de mantenimiento técnico solicitados por la empresa TRANSNOA, según informó la Empresa de Distribución de Electricidad de La Rioja (EDELaR).

Las localidades que sufrirán el corte en el Departamento Chilecito incluyen Nonogasta, Vichigasta, Catinzaco, Sañogasta, Miranda, Guanchín y Santa Florentina. En el Departamento Independencia, la localidad de Los Colorados, en el municipio de Patquía, también se verá afectada.

Se aconseja a los vecinos de las áreas impactadas que tomen las precauciones necesarias durante el horario del corte, ya que puede causar inconvenientes en hogares y comercios. La comunicación de EDELaR es clave para mantener informada a la comunidad sobre estos trabajos, que son esenciales para evitar problemas mayores en el sistema eléctrico en el futuro.

Etiquetas: la rioja chilecito corte de suministro edelar obras de mantenimiento servicios públicos
TL;DR

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