Efemérides del 31 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 31 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 31 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 31 de julio de 2026

1964 – Fabián Polosecki, periodista argentino (f. 1996).

– Fabián Polosecki, periodista argentino (f. 1996). 1974 – en Buenos Aires, la banda terrorista de derecha Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) asesina al intelectual y político Rodolfo Ortega Peña, de 37 años.

– en Buenos Aires, la banda terrorista de derecha Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) asesina al intelectual y político Rodolfo Ortega Peña, de 37 años. 1974 – Eduardo Tuzzio, futbolista argentino.

– Eduardo Tuzzio, futbolista argentino. 1978 – Mauricio Caranta, futbolista argentino.

– Mauricio Caranta, futbolista argentino. 1981 – Clemente Rodríguez, futbolista argentino.

– Clemente Rodríguez, futbolista argentino. 1996 – Facundo Barboza, futbolista argentino.

– Facundo Barboza, futbolista argentino. 1996 – Mauricio Tévez, futbolista argentino.

– Mauricio Tévez, futbolista argentino. 1996 – Thiago Cardozo, futbolista uruguayo.

– Thiago Cardozo, futbolista uruguayo. 2000 – Facundo Zárate, jugador de hockey sobre césped argentino.

– Facundo Zárate, jugador de hockey sobre césped argentino. 2002 – el equipo de fútbol paraguayo Olimpia gana por tercera vez la Copa Libertadores de América.

💡 ¿Sabías que...? El 31 de julio de 1971, los astronautas de la misión Apollo 15 se convirtieron en los primeros humanos en conducir un vehículo lunar en la superficie de la Luna. Este hito no solo marcó un avance significativo en la exploración espacial, sino que también permitió a los astronautas recorrer distancias más largas y realizar experimentos científicos en terrenos variados. La misión fue un gran paso en la comprensión del paisaje lunar.

En el mundo: 31 de julio de 2026