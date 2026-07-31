Efemérides del 31 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 31 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 31 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 31 de julio de 2026
- 1964 – Fabián Polosecki, periodista argentino (f. 1996).
- 1974 – en Buenos Aires, la banda terrorista de derecha Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) asesina al intelectual y político Rodolfo Ortega Peña, de 37 años.
- 1974 – Eduardo Tuzzio, futbolista argentino.
- 1978 – Mauricio Caranta, futbolista argentino.
- 1981 – Clemente Rodríguez, futbolista argentino.
- 1996 – Facundo Barboza, futbolista argentino.
- 1996 – Mauricio Tévez, futbolista argentino.
- 1996 – Thiago Cardozo, futbolista uruguayo.
- 2000 – Facundo Zárate, jugador de hockey sobre césped argentino.
- 2002 – el equipo de fútbol paraguayo Olimpia gana por tercera vez la Copa Libertadores de América.
El 31 de julio de 1971, los astronautas de la misión Apollo 15 se convirtieron en los primeros humanos en conducir un vehículo lunar en la superficie de la Luna. Este hito no solo marcó un avance significativo en la exploración espacial, sino que también permitió a los astronautas recorrer distancias más largas y realizar experimentos científicos en terrenos variados. La misión fue un gran paso en la comprensión del paisaje lunar.
En el mundo: 31 de julio de 2026
- 432 – en Roma (Italia), Sixto III es elegido papa.
- 1498 – en su tercer viaje a América, Cristóbal Colón se convierte en el primer europeo que llega a la isla de Trinidad (Trinidad y Tobago), habitada por las tribus iñeri y Caribe.
- 1588 – la Armada Española llega a las costas de Inglaterra.
- 1817 – en las cercanías de La Asunción (Venezuela) se lleva a cabo la histórica batalla de Matasiete.
- 1826 – en Valencia (España), en el último auto de fe realizado en ese país, la Santa Inquisición ejecuta al hereje Cayetano Ripoll.
- 1861 – en Cherrapunyi, Megalaia (India), a lo largo del mes de julio se registra el récord mundial de la lluvia más abundante en un mes: 9300 mm. También se registra el récord mundial de la lluvia más abundante en un año (desde el 1 de agosto de 1860): 26 461 mm.
- 1895 – Sabino Arana funda el Euzko Alderdi Jeltzalea – Partido Nacionalista Vasco (EAJ–PNV).
- 1900 – en Mostar (Bosnia y Herzegovina) se registra la temperatura más alta en la Historia de ese país: 46,2 °C (115,2 °F).
- 1900 – En Colombia, el vicepresidente José Manuel Marroquín le da un golpe de Estado a Manuel Antonio Sanclemente.
- 1908 – se firma el contrato para la construcción en los astilleros de Belfast de los transatlánticos Titanic, Olympic y un tercero llamado Britannic, que se agregará luego. El coste total solamente del Titanic fue de 7,5 millones de dólares estadounidenses de la época (es decir, 300 millones de dólares al cambio de 2010).
- 1909 – en las costas mexicanas sobre el océano Pacífico, un segundo sismo de gran intensidad (el primero fue el día anterior) deja en una ruina completa el puerto de Acapulco.
- 1930 – en Estados Unidos, la empresa CBS estrena el radioteatro La Sombra.
- 1931 – en Nueva York inicia sus transmisiones la estación experimental de televisión W2XAO (hoy conocida como WCBS).
- 1932 – se realizan las séptimas elecciones parlamentarias alemanas. El Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán se convierte en el partido más votado, pero no alcanza la mayoría necesaria para gobernar.
- 1941 – en la Alemania nazi, Reinhard Heydrich, el segundo al mando de las SS, finaliza la redacción del documento T/179, N.º 461, detallando la Solución Final al Problema Judío.
- 1958 – a las 23:50 hora local (10:50 UTC, del 1 de agosto), a 81 km por encima del atolón Johnston (islas Marshall, en medio del océano Pacífico), Estados Unidos detona su bomba atómica Teak, de 3800 kilotones. Es la bomba n.º 153 de las 1132 que Estados Unidos hizo detonar entre 1945 y 1992.
- 1959 – en el País Vasco, Ekin, un grupo disidente de EGI se convierte en la banda terrorista ETA.
- 1974 – en Buenos Aires, la banda terrorista de derecha Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) asesina al intelectual y político Rodolfo Ortega Peña, de 37 años.
- 2002 – el equipo de fútbol paraguayo Olimpia gana por tercera vez la Copa Libertadores de América.
- 2002 – en la basílica de Guadalupe (cerca de México D. F.), el papa Juan Pablo II canoniza al indio Juan Diego.
- 2004 – finaliza sus emisiones en Latinoamérica (el 31 de diciembre en España) el canal Fox Kids e inmediatamiente en su lugar comienza sus emisiones el canal Jetix.
- 2004 – en Almería, España, se inaugura el Estadio de los Juegos Mediterráneos.
- 2005 – finaliza sus emisiones el canal de televisión Locomotion y en su lugar empieza a emitir el canal Animax.
- 2006 – en Cuba, Fidel Castro transfiere la jefatura del Estado cubano de manera temporal a su hermano Raúl Castro.
- 2008 – en los Estados Unidos, la NASA anuncia el descubrimiento de agua en el planeta Marte.
- 2014 – en la Universidad Estatal de Carolina del Norte (Estados Unidos), dos científicos anuncian que desarrollaron la vacuna contra el virus de chikunguña.
- 2015 – en este mes hubo dos lunas llenas, fenómeno que sucede en promedio cada 2,5 años (ya había sucedido en marzo de 2010 y en agosto de 2012, y también sucedió tanto en enero como en marzo de 2018).
- 2018 – En Durango (México) se desploma un avión de Aeroméxico dejando un saldo de 100 heridos.