Efemérides del 23 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 23 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 23 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 23 de julio de 2026
- 1881 – se firma el Tratado de Límites entre Argentina y Chile, el cual otorga a Argentina soberanía legal y absoluta sobre la Patagonia oriental, de aproximadamente 1.000.000 km².
- 1935 – en el Senado de la Nación Argentina (en Buenos Aires) es asesinado el senador Enzo Bordabehere (45) al alcanzarle los disparos que el excomisario y torturador Ramón Valdez Cora (42) dirigió contra el senador Lisandro de la Torre (66) debido a la denuncia de sobornos de la empresa británica Swift.
- 1955 – Rob Dickinson, músico anglo-argentino.
- 1958 – Gladys Florimonte, actriz y comediante argentina.
- 1959 – Pedro Aznar, músico argentino.
- 1994 – Mauricio Asenjo, futbolista argentino.
- 1998 – Tomás Assennato, futbolista argentino.
- 2004 – bosnios musulmanes y croatas inauguran el reconstruido puente de Mostar.
- 2004 – Valentín Barco, futbolista argentino.
- 2021 – en Japón se inauguran los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
El 23 de julio de 1903, se registró el primer vuelo en avión con motor controlado y con éxito, realizado por los hermanos Wright en Kitty Hawk, Carolina del Norte. Este hito marcó el inicio de la era de la aviación y revolucionó el transporte aéreo en el mundo. A partir de ese día, el desarrollo de la aviación ha transformado la forma en que las personas y las mercancías se mueven a nivel global.
En el mundo: 23 de julio de 2026
- 1431 – en Suiza se inicia el Concilio de Basilea, noveno concilio ecuménico universal.
- 1453 – en la villa de Gante (Bélgica), el ejército de Felipe el Bueno aplasta la rebelión de Gante y mata a unos 20 000 civiles.
- 1508 – el militar español Pedro Navarro toma el Peñón de Vélez de la Gomera, importante núcleo de piratas del mar Mediterráneo.
- 1781 – de Cádiz zarpa una escuadra española destinada a rescatar la parte de Menorca que estaba en poder de los británicos desde hacía casi veinte años.
- 1793 – tropas prusianas y del Sacro Imperio conquistan la ciudad de Maguncia (Mainz), dando fin a la República de Maguncia.
- 1829 – William Austin Burt patenta el tipógrafo.[cita requerida]
- 1862 – Henry W. Halleck toma el mando de las tropas de la Unión de la Guerra civil de Estados Unidos.
- 1878 – en Berlín (Alemania) se firma el Tratado del Congreso de Berlín, que afecta al mapa político de Europa.
- 1881 – se funda la Federación Internacional de Gimnasia, la más antigua de los deportes modernos.
- 1881 – se firma el Tratado de Límites entre Argentina y Chile, el cual otorga a Argentina soberanía legal y absoluta sobre la Patagonia oriental, de aproximadamente 1.000.000 km².
- 1906 – en Odesa (Imperio ruso) se producen pogromos (matanzas) antisemitas.
- 1914 – Austria da un ultimátum, enmarcado en la Crisis de julio, a Serbia tras el atentado de Sarajevo contra el archiduque Francisco Fernando.
- 1917 – el primer ministro británico David Lloyd George declara que «la paz es posible con el pueblo alemán, pero no con su régimen autoritario».
- 1919 – inauguración del Ferrocarril Ponferrada - Villablino, construido en solo 10 meses y medio.
- 1921 – en el marco del Desastre de Annual, el Regimiento de «Cazadores de Alcántara» protege la retirada de tropas a través del río Igán. Gracias a esta acción muchos soldados pudieron ponerse a salvo; pero el sacrificio fue enorme: de los 691 jinetes que componían el Regimiento, 471 murieron, lo que supuso el 70 % de bajas.
- 1921 – en Cambridge (Inglaterra), Edwin Gourdin establece un nuevo récord mundial en salto de longitud, con una distancia de 7,69 m.
- 1923 – en Colombia durante la presidencia de Pedro Nel Ospina, fue creada la Ley 25 de 1923 que creó el Banco de la República (Colombia).
- 1926 – Raymond Poincaré es nombrado primer ministro de Francia.
- 1935 – en el Senado de la Nación Argentina (en Buenos Aires) es asesinado el senador Enzo Bordabehere (45) al alcanzarle los disparos que el excomisario y torturador Ramón Valdez Cora (42) dirigió contra el senador Lisandro de la Torre (66) debido a la denuncia de sobornos de la empresa británica Swift.
- 1936 – en Burgos (España), se constituye una Junta de Defensa Nacional, primer órgano de gobierno creado en la zona sublevada durante la guerra civil española (1936-1939).
- 1936 – en Toledo (España), el general José Moscardó se niega a rendir el Alcázar de Toledo, sitiado por milicias republicanas, a cambio de la vida de su hijo, que es fusilado, durante el Asedio del Alcázar.
- 1936 – se funda el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC).
- 1938 – en España, la 112.ª División del general sublevado Queipo de Llano conquista Castuera.
- 1939 – en Nürburgring (Alemania), el piloto automovilístico Rudolf Caracciola vence por quinta vez en el Gran Premio de Alemania.
- 1942 – en Rostov del Don, en el extremo noreste del mar de Azov (Unión Soviética), a 1077 km al sur de Moscú ―en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)― las tropas nazis alemanas reconquistan la ciudad.
- 1942 – Adolf Hitler aprueba la Operación Edelweiss.
- 1944 – en la ciudad alemana de Kiel ―en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)― la aviación británica bombardea a la población civil, matando a 2600 personas y destruyendo su arquitectura histórica.
- 1945 – en Francia comienza el proceso contra Philippe Pétain.
- 1951 – en Portugal, el general Francisco Craveiro Lopes es elegido presidente.
- 1952 – en Egipto, Muhammad Naguib, al frente del Movimiento de Oficiales Libres, dirige un golpe de Estado que obligará a abdicar a Faruq I de Egipto en su hijo Fuad II.
- 1953 – en Ámsterdam (Países Bajos), el senado neerlandés aprueba el tratado de la Comunidad Defensiva Europea.[cita requerida]
- 1958 – en el atolón Enewetak (islas Marshall, en medio del océano Pacífico), a las 7:30 hora local (20:30 del 22 de julio, según la hora universal) Estados Unidos detona su bomba atómica Olive, de 202 kilotones. Es la bomba n.º 151 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1959 – en León (Nicaragua), se produce la masacre del 23 de julio en la que soldados de la Guardia Nacional disparan sus armas contra estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) causando 4 muertos y centenares de heridos.
- 1960 – en el Gran Buenos Aires se inaugura la línea 370 de ómnibus, adjudicada a la empresa Transporte Futuro, comprada años más tarde por la empresa Micro Ómnibus Ciudad de Brandsen, extinta operadora de la línea 388 de ómnibus.
- 1961 – en Nicaragua se funda el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
- 1962 – se realiza la primera trasmisión televisiva de Europa a América vía satélite.
- 1964 – el Senado de los Estados Unidos aprueba el programa del presidente Johnson para combatir la pobreza de esa nación.
- 1965 – en el sitio de pruebas nucleares de Nevada, a las 9:00 hora local, Estados Unidos detona su bomba atómica Bronze, de 67 kilotones. Es la bomba n.º 426 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1967 – en Puerto Rico se realiza el primer plebiscito sobre su estatus.
- 1968 – un comando palestino desvía un avión y lo obliga a aterrizar en Argel (Argelia).
- 1970 – en Omán, Qabus bin Said Al Said se convierte en sultán.
- 1973 – en Estados Unidos, el corrupto presidente Richard Nixon se niega a entregar las grabaciones que lo implican en el caso Watergate de corrupción.
- 1973 – en los Países Bajos, el vuelo 404 de Japan Airlines es secuestrado poco después de despegar del aeropuerto de Ámsterdam. Al día siguiente el avión será destruido por una bomba en el aeropuerto de Bengasi (Libia). Se salvaron sus pasajeros y tripulantes.
- 1973 – en Bogotá (Colombia) se produce un gran incendio en el edificio Avianca, el más alto de esa ciudad, que causa 4 muertos y 63 heridos graves.
- 1974 – en Chipre, Glafcos Klerides ocupa la presidencia de forma interina.
- 1975 – en Moscú (Unión Soviética), la película Dersu Uzala, de Akira Kurosawa, logra el gran premio del Festival Internacional de Cine de Moscú.
- 1979 – en Indonesia un maremoto causa la muerte a más de quinientas personas.
- 1979 – el nuevo Gobierno de Nicaragua solicita la extradición del exdictador Anastasio Somoza.
- 1980 – el nadador español David López-Zubero obtiene una medalla de bronce en la prueba de 100 m mariposa de los Juegos Olímpicos de Moscú, la primera que consigue España en este deporte.
- 1982 – en el condado de Ventura (California), durante el rodaje de la película En los límites de la realidad: la película (en Hispanoamérica: Dimensión desconocida) un helicóptero pierde el control y decapita al actor Vic Morrow y a dos niños vietnamitas.
- 1983 – el rey Juan Carlos I de España firma en Venezuela la Declaración de Caracas con motivo del bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar.
- 1985 – Estados Unidos y China firman un acuerdo de colaboración nuclear con fines pacíficos. Ronald Reagan recibe en la Casa Blanca al presidente chino, Li Xiannian.
- 1986 – el príncipe Andrés, segundo hijo varón de la reina de Inglaterra, contrae matrimonio con Sarah Ferguson, en la Abadía de Westminster.
- 1986 – Felipe González es investido presidente del Gobierno de España con el apoyo de los 184 diputados socialistas.
- 1987 – Estados Unidos suspende toda la ayuda económica y militar a Panamá para forzar la salida del general Manuel Antonio Noriega.
- 1992 – los dirigentes eslovaco y checo, Vladimír Mečiar y Václav Klaus, acuerdan en Bratislava el proyecto de ley sobre la escisión de ambas repúblicas de Checoslovaquia.
- 1992 – la República de Abjasia declara su independencia de Georgia.
- 1993 – la ciudad de Ağdam es ocupada por separatistas armenios durante la Guerra de Nagorno Karabaj.
- 1994 – un golpe militar en Gambia derroca al presidente Dawda Jawara, que es sustituido al día siguiente por el teniente Yahya Jammeh. Se suspenden la constitución y los partidos políticos.
- 1995 – los astrónomos estadounidenses Alan Hale y Thomas Bopp descubren, casi simultáneamente, el cometa Hale-Bopp.
- 1997 – el líder palestino, Yasir Arafat y el ministro de Asuntos Exteriores israelí, David Levy acuerdan la creación de un corredor seguro entre Gaza y Cisjordania.
- 1998 – el presidente chino Jiang Zemin ordena al Ejército Popular de Liberación que renuncie a su enorme imperio comercial, como medida para frenar la corrupción.
- 1999 – Un Boing 747-400 (en su variante 481D), ejecutando el Vuelo 61 de All Nippon Airways, que despegó del aeropuerto de Tokio-Haneda, hacia el nuevo aeropuerto de Chitose, fue secuestrado por Yuji Nishizawa, tomando a una azafata de rehén, ingresó a la cabina, apuñaló mortalmente al piloto Naoyuki Nagashima, tras este intentar alertar por radio, tenía intenciones de volar por debajo del Rainbow bridge de Tokio. El avión aterrizó de emergencia en Tokio tras una rápida acción del copiloto y otro piloto fuera de servicio que neutralizaron al atacante y lo devolvieron a su destino original
- 2001 – el Parlamento indonesio destituye al presidente Abdurrahman Wahid, acusado de corrupción e incompetencia y nombra sucesora a la vicepresidenta Megawati Sukarnoputri, hija de Sukarno, el que fuera primer mandatario de la República.
- 2001 – la Cumbre del Clima, celebrada en Bonn (Alemania), logra alcanzar un acuerdo mundial para avanzar en la reducción de los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global de la Tierra. 178 países votan a favor del pacto, que solo fue rechazado por Estados Unidos.
- 2002 – la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) impone a Telefónica una sanción de 18 millones de euros por poner trabas a la competencia al aplicar descuentos abusivos a grupos empresariales.
- 2003 – un acuerdo entre los militares golpistas y mediadores internacionales permite el regreso al país del presidente de Santo Tomé y Príncipe, Fradique de Menezes.
- 2003 – la nadadora Nina Zhivanevskaya bate el récord de España de los 50 metros espalda.
- 2004 – la revista Science publica la creación de una nueva vacuna contra la bacteria Haemophilus influenzae tipo b, que causa neumonía y meningitis.
- 2004 – bosnios musulmanes y croatas inauguran el reconstruido puente de Mostar.
- 2005 – el nadador español David Meca logra el oro en la prueba de 25 km en aguas abiertas en el Campeonato Mundial de Natación de Montreal.
- 2006 – la puertorriqueña Zuleyka Rivera consigue el título de Miss Universo en el certamen celebrado en Los Ángeles (Estados Unidos).
- 2007 – en Figueira da Foz (Portugal), la policía detiene al peligroso delincuente Jaime Giménez Arbe (El Solitario).
- 2008 – Google abre al público la versión beta en inglés de Knol, espacio que alberga artículos de autores o unidades de conocimiento.
- 2010 – la banda One Direction fue oficialmente formada con Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan del reality show The X Factor (Reino Unido)
- 2011 – en Londres (Reino Unido) fallece la cantante británica Amy Winehouse a la edad de 27 años, uniéndose al Club de los 27.
- 2012 – en el Sol se produce una inmensa tormenta solar: se eyecta una masa coronal inusualmente grande que apenas pasó de la Tierra por nueve días. De haber impactado, habría causado más de 3 billones de dólares en daños a equipos eléctricos en todo el mundo, y la recuperación habría tomado casi una década.
- 2012 – la Bolsa de Madrid prohíbe operaciones cortas o bajistas debido a la crisis económica española. La prima de riesgo de la deuda española alcanza máximos históricos.
- 2012 – en Irak, una ola de atentados terroristas en diversas ciudades del país deja al menos 107 personas muertas y 161 heridas.
- 2012 – el primer ministro de Japón, Yoshihiko Noda, promete que no habrá más accidentes como el ocurrido en la Central nuclear Fukushima I a raíz del terremoto y el tsunami del 11 de marzo de 2011, asegurando que el Gobierno implementará las medidas necesarias para evitar otro desastre.
- 2012 – en República Dominicana se estrena en el canal Color Visión el programa Esta noche Mariasela, de la comunicadora Mariasela Álvarez después de pasar siete años radicado en la televisión española. Ahora como un espacio diario.
- 2013 – el papa Francisco realiza su primer viaje internacional a São Paulo (Brasil).
- 2015 – la NASA confirma el descubrimiento del exoplaneta Kepler 452-b.
- 2021 – en Japón se inauguran los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
- 2023 – en España, se celebran elecciones generales.
- 2024 – el Real Madrid Club de Fútbol de España se convierte en el primer club en el mundo en generar más de mil millones de euros en ingresos totales durante el año.