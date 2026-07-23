Efemérides del 23 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 23 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 23 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 23 de julio de 2026

1881 – se firma el Tratado de Límites entre Argentina y Chile, el cual otorga a Argentina soberanía legal y absoluta sobre la Patagonia oriental, de aproximadamente 1.000.000 km².

– se firma el Tratado de Límites entre Argentina y Chile, el cual otorga a Argentina soberanía legal y absoluta sobre la Patagonia oriental, de aproximadamente 1.000.000 km². 1935 – en el Senado de la Nación Argentina (en Buenos Aires) es asesinado el senador Enzo Bordabehere (45) al alcanzarle los disparos que el excomisario y torturador Ramón Valdez Cora (42) dirigió contra el senador Lisandro de la Torre (66) debido a la denuncia de sobornos de la empresa británica Swift.

– en el Senado de la Nación Argentina (en Buenos Aires) es asesinado el senador Enzo Bordabehere (45) al alcanzarle los disparos que el excomisario y torturador Ramón Valdez Cora (42) dirigió contra el senador Lisandro de la Torre (66) debido a la denuncia de sobornos de la empresa británica Swift. 1955 – Rob Dickinson, músico anglo-argentino.

– Rob Dickinson, músico anglo-argentino. 1958 – Gladys Florimonte, actriz y comediante argentina.

– Gladys Florimonte, actriz y comediante argentina. 1959 – Pedro Aznar, músico argentino.

– Pedro Aznar, músico argentino. 1994 – Mauricio Asenjo, futbolista argentino.

– Mauricio Asenjo, futbolista argentino. 1998 – Tomás Assennato, futbolista argentino.

– Tomás Assennato, futbolista argentino. 2004 – bosnios musulmanes y croatas inauguran el reconstruido puente de Mostar.

– bosnios musulmanes y croatas inauguran el reconstruido puente de Mostar. 2004 – Valentín Barco, futbolista argentino.

– Valentín Barco, futbolista argentino. 2021 – en Japón se inauguran los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

💡 ¿Sabías que...? El 23 de julio de 1903, se registró el primer vuelo en avión con motor controlado y con éxito, realizado por los hermanos Wright en Kitty Hawk, Carolina del Norte. Este hito marcó el inicio de la era de la aviación y revolucionó el transporte aéreo en el mundo. A partir de ese día, el desarrollo de la aviación ha transformado la forma en que las personas y las mercancías se mueven a nivel global.

En el mundo: 23 de julio de 2026