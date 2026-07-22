Investigan un caso de estafa tras el secuestro de un automóvil en Chepes

La policía secuestró un automóvil Volkswagen en un operativo dirigido por la Justicia, en el marco de una investigación más amplia. Se analizan líneas de investigación para esclarecer el caso y prevenir delitos futuros.

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Un automóvil marca Volkswagen fue secuestrado por personal del Departamento de Investigaciones de la Unidad Regional Sexta en cumplimiento de una orden judicial. El rodado estaba en poder de un hombre de 61 años, identificado como Agüero, cuando los efectivos lograron dar con él.

Tras el secuestro, el vehículo fue trasladado y guardado en una dependencia policial, quedando a disposición de la Juez de Instrucción de la V Circunscripción Judicial. Este operativo se enmarca dentro de una investigación más amplia que busca aclarar los detalles de la causa relacionada.

Las autoridades de seguridad han indicado que las diligencias continúan, reflejando el compromiso en la lucha contra el delito. Agentes de la unidad analizan diversas líneas de investigación para obtener más información sobre el hallazgo del vehículo.

Este procedimiento se suma a otros realizados en los últimos meses, en los que la seguridad y la justicia han sido prioridades del Gobierno provincial. La comunidad ha recibido estas acciones con interés, buscando fortalecer la confianza en las instituciones mientras avanza la investigación.