Fraude inmobiliario: una mujer de Catuna denuncia la venta ilegal de su vivienda

Una mujer de 79 años denunció una presunta maniobra fraudulenta en Catuna, al descubrir que su vivienda ya no figuraba a su nombre. La denunciante, quien nunca autorizó la venta de su propiedad, acusó a un familiar y a otra persona de llevar a cabo la operación de manera irregular.
La mujer, acompañada por su abogada, realizó consultas en una escribanía, donde verificó que el inmueble había sido transferido sin su consentimiento y sin haber recibido compensación alguna. Este hallazgo la llevó a presentar la denuncia ante la Policía, que ahora investiga el caso.
La Justicia se encargará de determinar si hubo falsificación de documentos u otras maniobras ilícitas en el proceso de transferencia de la propiedad.