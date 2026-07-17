Detención de usurero en La Rioja: la policía actúa tras denuncia de la víctima

Un ciudadano colombiano fue detenido por usura tras la denuncia de una víctima que perdió un terreno. La intervención policial permitió recuperar la propiedad, destacando la necesidad de denunciar delitos similares.

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La División Delitos Económicos de la Policía de la Provincia llevó a cabo la detención de un ciudadano colombiano acusado de usura. La intervención se produjo tras la denuncia de una mujer que había sido víctima de este delito, lo que permitió una rápida actuación de las autoridades.

El detenido se dedicaba al préstamo clandestino de dinero, imponiendo intereses abusivos y utilizando amenazas para apoderarse ilegalmente de un terreno de la víctima. Este tipo de prácticas perjudica no solo a las personas afectadas, sino también al bienestar de la comunidad.

Gracias a la colaboración entre la policía y el juzgado de instrucción N° 2, la víctima logró recuperar su propiedad, lo que representa un avance en la lucha contra la usura. Las autoridades han instado a la población a denunciar delitos relacionados con esta problemática, que se ha vuelto cada vez más común.

La usura genera un impacto negativo en las víctimas, llevándolas a situaciones de vulnerabilidad extrema. La acción conjunta de la comunidad y las fuerzas de seguridad es crucial para desmantelar estas redes criminales y brindar apoyo a quienes lo necesiten.