Martes, 14 de Julio 2026
Policiales

Desarticulan banda narco en La Rioja: 19 kilos de cocaína incautados en colectivo

Efectivos del Grupo «Talamuyuna» detuvieron un colectivo en la Ruta 38 con más de 19 kilos de hojas de coca sin documentación aduanera. Este operativo resalta la lucha contra el contrabando en la región.

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Efectivos del Grupo Talamuyuna, pertenecientes al Escuadrón 58 “La Rioja”, llevaron a cabo una importante intervención en la Ruta 38, donde detuvieron un colectivo de larga distancia en el kilómetro 434. Durante la inspección, hallaron mercancía de origen extranjero sin la documentación aduanera necesaria.

En el operativo, se encontraron cuatro bolsas con un total de 5 kilos 250 gramos de hojas de coca, además de 56 paquetes que sumaban 14 kilos de la misma sustancia, en poder de dos pasajeras mayores de edad. Esta situación fue considerada grave, ya que la posesión de tales hojas sin justificación legal infringe las normativas vigentes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de La Rioja decidió secuestrar toda la mercadería, totalizando 19 kilos 250 gramos. Asimismo, las ciudadanas quedaron vinculadas a la causa judicial iniciada tras el descubrimiento. Este operativo subraya la importancia del control en las rutas del país, especialmente en relación con el tráfico de sustancias prohibidas.

La labor de las fuerzas de seguridad en las rutas de La Rioja es esencial para combatir el contrabando y el tráfico de drogas, problemáticas que afectan a la sociedad. La vigilancia constante en las vías de comunicación es indispensable para asegurar el cumplimiento de las leyes aduaneras y la seguridad de los ciudadanos.

Etiquetas: la rioja ruta 38 contrabando tráfico de drogas seguridad aduanas
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