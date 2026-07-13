Adolescente armado con cuchillo genera pánico en Antártida IV de La Rioja

Un adolescente en el barrio Antártida IV intentó agredir a su familia con un cuchillo, evidenciando problemas de convivencia recurrentes. La intervención policial evitó lesiones, pero resalta la necesidad de apoyo y medidas preventivas ante la creciente violencia familiar en la zona.

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Un episodio de violencia familiar ocurrió en la noche del 12 de julio en el barrio Antártida IV, donde un adolescente intentó agredir con un cuchillo a su madre y a su pareja durante una discusión. La madre del joven informó a la policía que el conflicto surgió debido a problemas de convivencia, y mencionó que no era la primera vez que enfrentaban una situación similar a causa de la conducta del menor.

Tras el incidente, las autoridades de la Unidad Especial de Asuntos Juveniles intervinieron y mantuvieron entrevistas con la familia. Se decidió que la madre continuara a cargo de los hijos de manera provisoria hasta que se evalúen las medidas adecuadas en el área de Niñez y Adolescencia. Afortunadamente, no hubo lesionados en el episodio, aunque la situación refleja la necesidad de abordar los conflictos familiares que están presentes en el hogar.

La comunidad del barrio ha expresado su preocupación por el aumento de la violencia familiar en la zona, lo que ha motivado a diversas organizaciones a solicitar acciones concretas para tratar esta problemática. En respuesta, se han implementado campañas de concientización y programas de asistencia para apoyar a las familias y prevenir futuras situaciones de violencia.