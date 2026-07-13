Conductor ebrio provoca accidente y deja sin luz a varias cuadras de la avenida Ramírez de Velazco

Un joven de 21 años chocó contra un poste de luz en el barrio Puertas de la Quebrada, con 1,64 g/l de alcohol en sangre. El incidente subraya la urgencia de mejorar la seguridad vial.

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Un joven de 21 años protagonizó un siniestro vial el 12 de julio en el barrio Puertas de la Quebrada, en la intersección de la avenida Ramírez de Velazco y Cerámica Riojana. El incidente ocurrió cuando el conductor perdió el control de su automóvil y chocó contra un poste de alumbrado público.

Según la Policía, el joven circulaba en sentido este-oeste cuando colisionó con el pilar del bulevar. Afortunadamente, tras ser examinado por el servicio de emergencias, se determinó que no presentaba lesiones que requirieran su traslado a un centro de salud. Sin embargo, un test de alcoholemia realizado por la Dirección General de Control de Tránsito y Seguridad Vial dio positivo, con un resultado de 1,64 gramos de alcohol por litro de sangre.

Como resultado, el automóvil fue trasladado y quedó a disposición del área correspondiente. Además, el personal de Electromecánica fue convocado para realizar las reparaciones necesarias en el poste dañado. Este tipo de incidentes resalta la importancia de la seguridad vial y el cumplimiento de las normativas de conducción, generando preocupación en la comunidad sobre los efectos del consumo de alcohol en la seguridad de todos.