Vecinos de La Rioja se verán afectados por la reducción de servicios de Rioja Bus.

Desde el 13 hasta el 25 de julio, Rioja Bus implementará un cronograma especial de transporte urbano en La Rioja, con frecuencias similares a sábados, adaptándose a la baja demanda por las vacaciones.

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Con el inicio de las vacaciones de invierno, Rioja Bus ha anunciado un cronograma especial para el servicio de transporte urbano en La Rioja. Desde el 13 hasta el 25 de julio, la frecuencia de los servicios se ajustará a un horario similar al de los sábados, debido a la disminución de usuarios durante este período escolar.

La empresa recomienda a los pasajeros organizar sus viajes considerando estas modificaciones, que estarán vigentes hasta el final del receso escolar. Este ajuste busca facilitar el transporte de quienes continúan utilizando el servicio, como estudiantes y familias que necesitan desplazarse por diversas razones.

La implementación de este cronograma refleja un enfoque flexible por parte de Rioja Bus para atender las necesidades cambiantes de los usuarios. Las autoridades de la empresa subrayan la importancia de que los pasajeros se informen sobre estos cambios para evitar inconvenientes en sus traslados.

Este periodo también ofrece una oportunidad para evaluar la calidad del servicio de transporte urbano, buscando fomentar una cultura de planificación y un uso más consciente del mismo en la capital provincial.