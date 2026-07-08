La Feria del Libro en La Rioja: un espacio para la cultura y el aprendizaje comunitario

La XXIII Feria del Libro de La Rioja, inaugurada por el gobernador Quintela, reúne más de 80 expositores y cientos de artistas, destacando la cultura y la memoria colectiva en un contexto económico desafiante. Se prevé un enriquecedor intercambio cultural a través de diversas actividades.

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La XXIII edición de la Feria del Libro de La Rioja fue inaugurada por el gobernador Ricardo Quintela bajo el lema «Memoria, Cultura, Resistencia». Este evento, que tiene lugar en el Paseo Cultural Castro Barros, se ha consolidado como un importante encuentro cultural en el norte de Argentina, reuniendo a más de 80 expositores y cientos de artistas, y reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con el acceso a la cultura.

Durante la apertura, el ministro de Turismo y Culturas, Gustavo Luna, destacó la relevancia de mantener estos espacios culturales, especialmente en tiempos de restricciones económicas. Resaltó que la Feria no solo es un evento literario, sino un símbolo de orgullo para los riojanos y argentinos amantes de la cultura. La programación incluye presentaciones de libros, conferencias y actividades para niños, promoviendo el intercambio cultural.

La secretaria de Culturas, Patricia Herrera, subrayó que la Feria va más allá de la difusión de libros, siendo un conjunto de acciones y colaboraciones que requieren una planificación cuidadosa y el respaldo del Estado. Herrera afirmó que la continuidad de la Feria es una decisión política que debe mantenerse a lo largo del tiempo, invitando a la comunidad a defender este espacio cultural.