La Rioja se une en solidaridad: el llamado del Obispo Braida a cuidar a las familias

Durante la tradicional Procesión de Invierno en honor a San Nicolás, el obispo Dante Braida instó a los fieles a reforzar su fe y a colaborar activamente en la comunidad para enfrentar los retos sociales actuales. La celebración contó con la presencia de la vicegobernadora Teresita Madera, el intendente Armando Molina y otras autoridades.
En su homilía, Braida resaltó que San Nicolás representa la misericordia y el acompañamiento de Dios hacia aquellos que sufren. Hizo un llamado a vivir la fe con esperanza y a traducirla en actos de solidaridad. También recordó el legado de los mártires riojanos y de monseñor Enrique Angelelli, enfatizando la importancia de la unidad y la justicia para construir una sociedad más solidaria.
El obispo expresó su preocupación por el aumento de las apuestas online y la ludopatía, especialmente entre los jóvenes, y convocó a padres y educadores a trabajar en conjunto para ofrecer más oportunidades de desarrollo a las nuevas generaciones. Además, encomendó a San Nicolás la protección de las familias, especialmente de niños y adolescentes, en el contexto del Mes de los Mártires.
Madera, por su parte, destacó la relevancia de esta celebración como un momento de unión y esperanza para la comunidad, reafirmando el compromiso de seguir trabajando por una provincia solidaria.