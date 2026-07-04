Progreso en la reparación de la línea eléctrica que conecta Nonogasta y Villa Unión

Los trabajos avanzan para reestablecer la línea de alta tensión entre Nonogasta y Villa Unión, crucial para mejorar el suministro eléctrico en la región.

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Los trabajos para restablecer la línea de alta tensión que conecta Nonogasta con Villa Unión siguen avanzando. Esta acción es crucial para garantizar el suministro eléctrico en la región, que se ha visto afectado por interrupciones en el servicio.

Las autoridades locales han informado que el proceso incluye la revisión y reparación de las estructuras eléctricas y el tendido de nuevos cables. Se espera que estas mejoras contribuyan a una mayor estabilidad en la red eléctrica de la zona.

Los equipos de trabajo están dedicados a completar las labores en el menor tiempo posible, priorizando la seguridad y la eficiencia. La comunidad se mantiene atenta a los avances, esperando la normalización del servicio.