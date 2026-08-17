Lunes, 17 de Agosto 2026
La Rioja

Jubilados y municipales de La Rioja recibirán ayuda extraordinaria hasta fin de año

Los jubilados de fuerzas de seguridad y docentes volantes recibirán una ayuda extraordinaria en Chachos, mientras cada municipio organizará su propio operativo de pago. Se garantiza la entrega de 50 mil Chachos por agente, pero la distribución queda a criterio local.

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El Gobierno provincial ha detallado el proceso de pago de la ayuda extraordinaria en Chachos para jubilados, pensionados, trabajadores municipales y docentes. Se implementará un cronograma de rescates hasta diciembre, con particularidades para diferentes grupos. Los jubilados y pensionados de las fuerzas de seguridad, así como aquellos bajo el régimen del SAF 910, recibirán el beneficio a través del SAF 256.

Cada municipio, incluido Capital, será responsable de organizar el operativo de pago a sus trabajadores. La Provincia asegurará una entrega de 50 mil Chachos por agente, aunque la distribución interna dependerá de cada gobierno local. Por otro lado, los docentes volantes y los de instituciones confesionales también serán incluidos en esta ayuda.

En relación a los Chachos de emisiones anteriores, aquellos que no hayan sido rescatados podrán ser utilizados en esta nueva operatoria, dado que mantienen su validez. Es importante destacar que los pagos de la ayuda extraordinaria no se superponen con los de la Quincenita.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial jubilados ayuda extraordinaria pagos municipales docentes
TL;DR

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