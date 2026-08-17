Edelar habilita el pago de facturas con Chachos a partir del martes en La Rioja

A partir del 18 de agosto, Edelar centralizará la recepción de chachos en la Capital y habilitará todas las oficinas en el Interior. Este cambio busca optimizar el servicio y facilitar el acceso a los usuarios.

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A partir del martes 18 de agosto, Edelar implementará una nueva modalidad para la recepción de chachos en La Rioja, adaptándose a las particularidades de cada región. En la Capital, el proceso se centralizará en la Casa Central, ubicada en Peatonal Buenos Aires 73, donde los usuarios podrán realizar sus trámites durante el horario habitual.

En el Interior, que abarca los departamentos de Los Llanos, Oeste y Norte, todas las oficinas comerciales estarán disponibles para recibir pagos con Bocades. Esta estrategia descentralizada facilitará el acceso a los servicios de Edelar para los usuarios de diferentes localidades.

La empresa también informó que el cronograma oficial de pagos de los chachos sigue disponible en el sitio web del Gobierno de la Provincia de La Rioja. Para consultas, los usuarios pueden comunicarse con la línea gratuita 0800-777-333527 o a través de las redes sociales oficiales de Edelar.

Esta iniciativa busca mejorar la comunicación y la transparencia, garantizando que todos los ciudadanos tengan acceso a la información necesaria para cumplir con sus obligaciones de pago, lo que es fundamental en un contexto de modernización de los servicios públicos.