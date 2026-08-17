Lunes, 17 de Agosto 2026
La Rioja

Edelar habilita el pago de facturas con Chachos a partir del martes en La Rioja

A partir del 18 de agosto, Edelar centralizará la recepción de chachos en la Capital y habilitará todas las oficinas en el Interior. Este cambio busca optimizar el servicio y facilitar el acceso a los usuarios.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 4 h 1 min de lectura
Edelar habilita el pago de facturas con Chachos a partir del martes en La Rioja
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

A partir del martes 18 de agosto, Edelar implementará una nueva modalidad para la recepción de chachos en La Rioja, adaptándose a las particularidades de cada región. En la Capital, el proceso se centralizará en la Casa Central, ubicada en Peatonal Buenos Aires 73, donde los usuarios podrán realizar sus trámites durante el horario habitual.

En el Interior, que abarca los departamentos de Los Llanos, Oeste y Norte, todas las oficinas comerciales estarán disponibles para recibir pagos con Bocades. Esta estrategia descentralizada facilitará el acceso a los servicios de Edelar para los usuarios de diferentes localidades.

La empresa también informó que el cronograma oficial de pagos de los chachos sigue disponible en el sitio web del Gobierno de la Provincia de La Rioja. Para consultas, los usuarios pueden comunicarse con la línea gratuita 0800-777-333527 o a través de las redes sociales oficiales de Edelar.

Esta iniciativa busca mejorar la comunicación y la transparencia, garantizando que todos los ciudadanos tengan acceso a la información necesaria para cumplir con sus obligaciones de pago, lo que es fundamental en un contexto de modernización de los servicios públicos.

Etiquetas: la rioja edelar pago de chachos servicios públicos gobierno provincial
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5426 articles →

Artículos relacionados

Jubilados y municipales de La Rioja recibirán ayuda extraordinaria hasta fin de año

Edelar habilita el pago de facturas con Chachos, facilitando la gestión para los usuarios en La Rioja

El Congreso de Canto con Caja destaca la importancia del patrimonio cultural en la educación riojana

Modificación de la ordenanza de nocturnidad: impacto en la vida nocturna de La Rioja

Cierre de inscripciones para "Revolucioná tu Oficio": ¿qué deben saber los interesados?

Madera impulsa el desarrollo local: apoyo a emprendedores en Olta

Semana de las Juventudes en La Rioja: actividades y sorpresas para los jóvenes locales

El Concejo Deliberante busca proteger tierras locales con nuevo Código de Nocturnidad

Banco Rioja ofrece 30% de ahorro en comercios: una oportunidad para los compradores locales
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar