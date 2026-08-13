Viernes, 14 de Agosto 2026
La Rioja

Semana de las Juventudes en La Rioja: actividades y sorpresas para los jóvenes locales

El Gobierno de La Rioja celebra la Semana de las Juventudes con actividades culturales, educativas y recreativas hasta el 16 de agosto, promoviendo la participación juvenil y el desarrollo de nuevas generaciones. La agenda incluye talleres, torneos de e-sports y espectáculos musicales en vivo.

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Semana de las Juventudes en La Rioja: actividades y sorpresas para los jóvenes locales
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El Gobierno de La Rioja celebra la Semana de las Juventudes, coincidiendo con el Día Internacional de la Juventud, el 12 de agosto. Esta iniciativa, impulsada por la Secretaría de Juventudes, busca fomentar la participación y el desarrollo de los jóvenes a través de diversas actividades culturales, educativas y recreativas, que se llevarán a cabo hasta el domingo 16 de agosto.

Las primeras actividades incluyeron la entrega de la Rifa Estudiantil Federal en escuelas de Capital y Sanagasta, y la distribución de indumentaria deportiva para equipos de fútbol femenino. En el Comedor Estudiantil, se ofreció un menú con un 50% de descuento y se realizaron torneos de e-sports y ping-pong, junto a actividades recreativas.

La agenda continúa con una jornada solidaria de barbería en el Centro Vecinal del barrio Argentino el jueves 13, y un taller de Inteligencia Artificial el viernes 14 en el Comedor Estudiantil. El sábado 15 se llevará a cabo una competencia de danza, mientras que el cierre de la semana será el domingo 16 en el Parque de las Juventudes, con una Feria de Generaciones Creativas, sorteos y espectáculos musicales de artistas locales.

Etiquetas: la rioja semana de las juventudes gobierno provincial actividades culturales participación juvenil derechos de los jóvenes
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